Tres sentimientos patrimoniales

Las cumbres de nuestra isla están viviendo este verano, en el corto espacio de poco más de un mes, tres acontecimientos que propician la escritura de las respectivas crónicas históricas. Uno, es la Declaración de los Espacios y Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Otro, es el voraz incendio que ahora mismo quema la gran masa de los pinares centrales de nuestras cumbres, y, el tercero, ya por su propia inercia, la celebración del ochenta aniversario de la sólida creación de la fiesta de La Cuevita.

Estos hechos están estrechamente relacionados con el sentimiento de quienes están vinculados a nuestras cumbres. El hombre no es ajeno a su entorno. Es más, necesita del entorno social para manifestarse como ciudadano, que es lo que justifica su presencia en este mundo durante el tiempo que le ha tocado vivir.

La Declaración del escenario cumbrero como Patrimonio Mundial de la Unesco, con el acicate de Risco Caído como icono arqueo-astronómico, ha supuesto para los municipios de Agaete, Gáldar, Artenara y Tejeda un reconocimiento internacional de la valoración de la cultura canaria en sus múltiples dimensiones. La euforia, casi sin esperarlo, se ha apoderado de nuestros corazones, ya que miradas externas, multiplicadas por 160 países, han valorado un patrimonio cultural (etnográfico y arqueológico) que siempre hemos tenido delante de nuestros ojos y debajo de nuestras pisadas sin apenas darnos cuenta. Ahora, este gran espacio conformado por 18.000 hectáreas no es nuestro, sino que lo hemos entregado a la Humanidad planetaria para su conocimiento y disfrute. A nosotros, a partir de ahora, nos corresponde el compromiso de mantener su cuidado, con la atención y esmero que han puesto nuestros predecesores, que se remontan al siglo II de nuestra era.

Sin embargo, una página diferente es la que se está escribiendo en este momento, en las últimas cuarenta y ocho horas, desde el mediodía del sábado, con las llamas en vivo metidas en el corazón de los pinares de Gran Canaria, quemando los troncos y acículas de los árboles.

La repoblación forestal del casquete central de nuestra isla fue un reto que se inició a mediados del siglo pasado. Ello significó, no sin dolor y sin alternativa programática, la destrucción de una economía agropecuaria y su conversión en una sociedad de servicios medioambientales. La administración optó por la protección a ultranza del territorio frente a los usuarios y ello causó un divorcio socio institucional, no exento de conflictividad, lo que llevó al despoblamiento de los caseríos de la cumbre. No obstante, los habitantes de los pueblos cumbreros y de toda Gran Canaria alojaron en sus corazones el bosque de pinos como un hermoso patrimonio natural y cultural. Llegaron a nombrar a San Matías como Patrón de los Pinares de Gran Canaria y se celebra su festividad con el valor simbólico y el reconocimiento explícito a quienes han hecho posible estos espacios naturales desde humildad de su trabajo.

Sin embargo, el bosque de pinos también necesita otros recursos. Limpieza de los suelos, cunetas y carreteras; cortafuegos adecuados, estaciones de recarga hídrica y, sobre todo, concienciación y formación sobre la cultura del pinar. La creación de los consejos forestales municipales, más allá que la utilización del fracasado proyecto de los pastores como agentes de limpieza, es una fórmula propuesta a la que no se le ha hecho caso. Estamos al comienzo de una legislatura y habría que ensayarla, porque del bosque y del medioambiente no sólo entienden desde las mesas de despacho de una consejería sino también los conocedores del entorno con su implicación. Habría que poner en práctica la temática "didáctica del incendio", desde el regate corto de los ciudadanos amantes del paisaje y de la naturaleza. No sólo valen los Decretos dictados en el BOC al comienzo de cada verano. Los pinares necesitan una reflexión constante y en vivo desde la colectividad. Así, llevamos el pinar al sentimiento patrimonial y a la directa implicación del isleño de nuestra Gran Canaria.

En estos dos últimos días hemos visto el dolor plasmado en el corazón de los alcaldes de Tejeda, Gáldar y Artenara, como representantes de sus municipios y la impotencia ante las inclemencias de la naturaleza, el viento, la sequedad atmosférica y las altas temperaturas. El alcalde de Artenara, Suso Díaz, con manos al volante (este es su oficio real), conducía la cuba de agua del ayuntamiento para enfriar el entorno del barrio de La Cuevita donde se halla la venerada imagen de la Virgen troglodita. Y por la noche, ya en la madrugada, acogiendo en la ermita de Acusa a los vecinos desalojados de sus viviendas para evitar las consecuencias del fuego y que la humareda prendiera en sus pulmones. Lo propio hacían Chicho Perera y Teodoro Sosa, en Tejeda y Gáldar, respectivamente.

Esta es la forma de expresar el sentimiento patrimonial de la divina naturaleza que ha agraciado a nuestros pueblos. Pero que tristemente está sometida a estos avatares. El pinar, lo hemos dicho en alguna ocasión, es como el vino, que encierra muchos secretos y muchas verdades. Y todos nos sentimos alegres cuando nos cobija su sombra, se oyen los pájaros tricotando en los troncos, se escucha el viento en la salmodia del atardecer, y la soledad de su atmósfera cuando cae la noche y la luna se esconde entre la multitud de sus ramajes, sin dejarse atrapar. Ese es el sentimiento patrimonial que compartimos los isleños de esta Gran Canaria encumbrada.

Un tercer sentimiento patrimonial de carácter local que confluye con el Patrimonio Mundial y con la fatalidad del incendio que comentamos, es la festividad de La Cuevita, que a pesar de que es una inercia fundida en la historia, siempre ofrece alguna novedad. Este año se cumple el ochenta aniversario en que un un buen puñado de hombres que regresaron del frente de batalla, en la infeliz guerra de 1936, decidieron tal y como se recoge en un acta fechada en agosto de 1939 hacerle una fiesta en acción de gracias por haber regresado del campo de batalla sanos y salvos. El compromiso se mantuvo de la manera que ellos la crearon hasta que falleció el último ex-combatiente. Luego, se refundó con el nombramiento de de Patrona de las Agrupaciones folclóricas canarias, patrona del Ciclismo grancanario y del Club ciclista local.

Por otra parte, este año, por vez primera, no se realizará lo que siempre constituía un sorprendente espectáculo pirotécnico. Con el dolor que implica el incendio de nuestros pinares, desde la responsabilidad moral que implica la defensa y consolidación del patrimonio, y que está recogida en el Estatuto de los cronistas oficiales de Canarias, instamos a los artenarenses a vivir la fiesta con altura de miras, con la alegría que conlleva el encuentro litúrgico, lúdico y folclórico. Y con la esperanza de que la propia naturaleza renacerá de las cenizas que nos han dejado un paisaje desolado.

José A. Luján. Cronista oficial de Artenara