El fuego avanzó a lo largo de la noche hasta rodear las inmediaciones de El Tablado, barrio cercano a Juncalillo. Los vecinos de los altos galdenses siguieron con preocupación la evolución del fuego durante todo el sábado. "El incendio parecía que estaba controlado, pero por la noche se avivó", asegura el evacuado José Manuel García, que pasó la noche en la residencia escolar Manuel Sosa Hernández junto a un centenar de desplazados.

El viento y la retirada de los medios aéreos provocó la propagación de las llamas por los altos de Gáldar. Algunos vecinos ya habían sido desalojados y esperaban noticias en Caideros, pero muchos otros se negaron a abandonar sus casas. "No parecía que el fuego fuese a afectar El Tablado", afirma García.

Pasada la medianoche del sábado, los propios vecinos decidieron que no era seguro. "Las llamas pasaron por encima de la casa", detalla García, quien asegura que es el vecino "de la punta de arriba" del municipio de Gáldar. "No hay nadie más por encima de mí", añade.

Este vecino tuvo que dejar todo atrás por el fuego. Se marchó con lo puesto y sus animales fueron víctimas de las llamas. "Por suerte mi hijo pudo desamarrar al perro, que no sabemos cómo está, pero las gallinas y los conejos se habrán quemado todos", explica apenado García, que ya ha pasado dos noches fuera de su vivienda y sin noticias del estado en el que se encuentra.

En El Tablado las autoridades no ordenaron la evacuación, sino lo propios residentes. "Por la tarde los helicópteros tenían el fuego controlado, o eso parecía, que no iba a haber ningún peligro", señala Jesús García, que subió desde Las Palmas de Gran Canaria para rescatar a su padre, Leonardo, de más de 90 años.

Ambos pasaron la noche en la residencia escolar Manuel Sosa Hernández, donde el Ayuntamiento de Gáldar y Cruz Roja han habilitado un albergue para los afectados por el incendio. "Al principio no sabíamos a dónde ir, en Caideros nos informaron de dónde podíamos pasar la noche", explica García.

Ayer, muchos de los que pasaron la noche en el casco galdense subieron para informarse del estado de sus casas. "La policía tenía los accesos cortados", comenta García, que no pudo saber si el fuego había afectado a El Tablado. "Lo importante es que todos estamos bien, pero no sabemos cómo están las casas ni nuestros terrenos", lamenta.

Solidaridad vecinal

Cerca de 50 personas, entre efectivos de Cruz Roja y voluntarios, colaboraron ayer en la residencia escolar. Varios vecinos del casco de Gáldar mostraron su apoyo a los afectados ayudando a los evacuados con comida y enseres básicos. "Hay que echarles una mano, pueden haberlo perdido todo", subraya Nati Medina.

En la residencia, los voluntarios entregaban ropa y comida a los afectados, que pasaron la noche en las habitaciones escolares o en el terrero de lucha municipal, donde el Ayuntamiento dispuso de 30 camas para poder acoger cómodamente a todos los vecinos evacuados.

Porque para la segunda noche fueron muchos más los desplazados. "Nosotros pasamos la noche del sábado en casa de unos amigos", revela Juan Jesús Martín, también de El Tablado. El joven tuvo que dejar su vivienda junto a sus familiares por la proximidad de las llamas. "En la tele dijeron que la cosa había empeorado, entonces decidí asomarme fuera y comprobé que el fuego estaba mucho más cerca de lo que pensábamos", narra.

Ayer pasaron todo el día en la residencia escolar, esperando que los efectivos de emergencias controlaran el incendio y pudieran regresar a sus casa. "Subimos hasta el cruce de Fuente Bruma, donde la policía nos cortó el paso", desvela Martín, que desconoce si el fuego ha afectado a su casa. "Sé que los alrededores se han quemado y según nos han dicho no hay viviendas afectadas, pero no sabemos cómo se encuentran exactamente".

En las salas de la residencia se respiraba la incertidumbre. Muchos vecinos comentaban entre ellos sus preocupaciones. "No sé porque no nos evacuaron antes", se preguntaba uno. "Espero que mis animales estén bien", decía otro. Todos seguían las noticias que llegaban sobre el estado del incendio, pero por desgracia no invitaban al optimismo.

Cerca de un centenar de vecinos de los altos de Gáldar pasaron su segunda noche lejos de sus casas. "Esperemos que sea la última", manifiesta Martín, quien escenificó el miedo de los residentes de El Tablado.