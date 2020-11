El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, insinúa que el Ministerio de Hacienda favorece a la competencia del parque acuático Siam Park en El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, promovido por la familia Kiessling. "Todos sabemos que detrás de este proyecto existen muchas presiones para impedirlo, que surgen casi todas en la competencia empresarial. Pero me cuesta mucho pensar que el Ministerio de Hacienda llegue a esos niveles, de ser influenciado por determinados intereses. Espero que no sea así", declaró ayer Morales, en la Cadena Ser, sobre la exigencia del Estado de reclamar 14,3 millones al Grupo Loro Parque, promotor del parque.

"Estamos analizando con lupa la propuesta. Y yo sé que también hay preocupación en el Gobierno de Canarias. El presidente así lo ha expresado. Resulta muy extraño que el Gobierno, que pudo alegar en el periodo de exposición pública, no lo haya hecho, y lo hiciera cuatro años después. Resulta un poco extraño", insistió el presidente del Cabildo insular.

El Ministerio de Hacienda, a través de la delegación de Economía y Hacienda en Canarias, exige desde enero al Consejo Insular de Aguas que aclare el dinero que corresponde al Estado por los aprovechamientos urbanísticos en los terrenos del barranco de El Veril, donde comparte la titularidad de varios terrenos con el Grupo Loro Parque, tal y como ha venido publicado este periódico.

Ante la falta de respuesta del organismo dependiente del Cabildo, que recibió el 8 de enero de 2019 un oficio en el que se le instaba a reclamar los intereses del Estado por el uso de suelo público por parte de Loro Parque, Hacienda se ha dirigido directamente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.Del Cabildo al Ayuntamiento

Así, en otro oficio del 17 de octubre, el Estado reclama al Consistorio sureño que "se paralice la gestión y ejecución urbanística en la transformación registral y física de las fincas afectadas, ya que estos terrenos no son de un propietario único". Es decir, aunque el promotor del parque acuático reúne la titularidad de 174.827 metros cuadrados tras su compra en 2013 a la familia Del Castillo, las parcelas tienen una doble matriculación en el Registro de la Propiedad , figuran también a nombre del Estado español.

Antonio Morales manifestó ayer en una entrevista realizada durante la feria de turismo de Londres (WTM) su convencimiento de que el proyecto saldrá adelante, aunque expresó su inquietud por los problemas que sufre la iniciativa.

"Me extraña muchísimo que cuando el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana iba a dar la licencia aparezca un informe de Hacienda del Estado... que incorpora en el expediente algún escrito que, a lo mejor, vamos a ver qué sucede", comenzó el presidente. "A mí me resulta muy extraño que pasados todos los plazos para que la Administración pueda intervenir cuando estaba en exposición pública, porque es el tiempo para las alegaciones, una vez realizada por el propietario una inversión importante, se produzca un requerimiento de Hacienda para patrimonializar una parte de ese espacio, como no se había hecho nunca en los más de 500 expedientes que se han hecho en Canarias", continuó.

El Estado español ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde se construirá el parque acuático, con espacios comerciales interiores, así co-mo un hotel de 300 habitaciones. Es decir, la compañía ten-drá que abonar este dinero en concepto de plusvalías sobre estos terrenos, con una concesión administrativa por un periodo de 25 años.