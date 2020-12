El Sur continúa modernizándose. La oferta comercial del núcleo turístico de Puerto Ricoha crecido considerablemente con la apertura del centro comercial Mogán Mall, un espacio en el que sus promotores y las distintas empresas que ocupan los establecimientos han invertido en torno a 55 millones de euros, según reveló en la noche de este jueves su consejero delegado, Dhiraj Chhabria, durante el acto de inauguración. El proyecto, el más grande del sur de Gran Canaria con casi 500 metros de largo, llega de la mano del Grupo Fund Grube (hermanos Chhabria), la sociedad Canfoto de Javier Puga y el Grupo Número 1, del empresario Amid Achi e incluye un templo ecuménico proyectado hace 30 años.

Puerto Rico se vistió esta noche de gala para dar la bienvenida a este nuevo espacio comercial. Más de 500 personas participaron en la ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de destacados empresarios de Gran Canaria, así como autoridades de distintas instituciones.

El nuevo centro, que crea más de 600 puestos de trabajo, se asienta sobre una parcela de 37.000 metros cuadrados, de los cuales 18.000 están destinados a locales comerciales, ocio y restauración mientras que el resto lo conforman los distintos espacios abiertos y plazas con que cuenta esta nueva propuesta. De hecho, está dividido en 144 locales que estarán ocupados por 71 establecimientos comerciales de primeras marcas nacionales e internacionales y una oferta de restauración con 15 firmas.

El Mogán Mall está diseñado, explicó su consejero delegado, como un espacio abierto para dar buena cuenta de las bondades climatológicas de la localidad y por ello se estima que reciba la visita de cinco millones de clientes cada año, entre turistas y residentes.

En su discurso de apertura, Chhabria se mostró confiado en que el proyecto pondrá su grano de arena para dinamizar aún más la zona de Puerto Rico como un destino turístico pionero y de los más maduros de la Isla. "Nuestro objetivo es poner al alcance de todos los visitantes firmas españolas e internacionales de moda, belleza y ocio, en un paseo comercial agradable", señaló, "y para ello nos hemos propuesto, sin escatimar esfuerzos, crear un entorno arquitectónico y paisajístico único, aprovechando los elementos singulares que la naturaleza nos ofrece en esta zona". Y es que tanto las montañas del valle de Puerto Rico como el cauce del barranco se integran y forman parte de la misma arquitectura.

La variedad comercial de las marcas, continuó Chhabria, se ha configurado de tal manera que se complementan entre ellas. Así, Mogán Mall alberga las principales marcas nacionales e internacionales, así como firmas exclusivas. Inditex, Levi's, Vans, Mango, Timberland, Salsa, Natura, RKS, Encuentro Moda, Lacoste, JD Sports y Base Sports son solo algunas de ellas. Además de un tienda Fund Grube de 1.000 metros cuadrados, la más grande de la cadena, y un HiperDino de otros 1.000 metros cuadrados.

Impulso económico

Los establecimientos del Mogán Mall estarán repartidos entre un edificio de dos alturas en una parte y en locales a pie de calle. Además, el centro comercial contará, entre otros atractivos, con una gran plaza central que funcionará como área de esparcimiento y que albergará la fuente de agua más grande de Canarias, de 30 metros de ancho y una lámina de agua de 300 metros cuadrados. Esta fuente se convertirá en el eje sobre el que girará la actividad del Mogán Mall y ofrecerá un espectáculo de imágenes a través de los juegos que proyectarán los chorros de agua, las luces, el láser y la música.

Entre tantas nuevas propuestas, el consejero delegado Dhiraj Chhabria recordó que el proyecto no olvida sus raíces isleñas e incorpora elementos que acentúan su canariedad y por ello en su logotipo destaca un botijo, una palmera, un lagarto o un cactus.

El acto de inauguración de este jueves se inició con un breve paseo con las autoridades por las instalaciones con el objetivo de que conocieran los establecimientos de las principales marcas que han escogido Mogán Mall para ampliar su negocio en el área sur de Gran Canaria. Entre otros, al evento asistieron la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador León, quienes destacaron la importante repercusión que tendrá este espacio en la economía insular. En este contexto, sus promotores están convencidos de que este nuevo centro comercial tendrá un "efecto multiplicador" y animará a los empresarios hoteleros y hosteleros de la zona a mejorar sus espacios de ocio y su planta alojativa.

En este sentido, la alcaldesa Onalia Bueno reivindicó el papel de la Administración para facilitar las inversiones y dio un toque de atención a las que no ponen todo su empeño en allanar la llegada de grandes proyectos. "Todas las administraciones debemos ser cómplices y participar en esta encomienda que no es otra que la de facilitar las inversiones que sean atractivas para nuestro destino, siempre dentro del marco de la legalidad", señaló la regidora, "las administraciones no debemos ser un obstáculo sino la herramienta necesaria al inversor a la hora de materializar su proyecto".

Por su parte, Antonio Morales recordó que el turismo de compras hace decantarse a un tercio de las personas que hacen turismo. "Para responder a sus demandas es preciso una apuesta por la calidad y por una buena oferta, y de paso así a una extraordinaria promoción de la Isla", señaló. Para el presidente insular, el nuevo centro comercial "no solo tendrá repercusiones para el turismo, sino que también permitirá que los habitantes de la zona tengan nuevas opciones de ocio y de compra cerca de sus domicilios y no acudan a otras zonas", lo que también tendrá una repercusión positiva en la economía de los municipios del sur.

Posteriormente, el delegado del Gobierno, Juan Salvador León, destacó la importancia de la inversión en los destinos maduros. "En Puerto Rico este tipo de inversiones cobra mucha más importancia para la tan necesaria modernización de las infraestructuras turísticas tanto públicas como privadas y en donde todos los agentes económicos deben seguir trabajando para mantener a Canarias como destino prioritario".

A la inauguración del Mogán Mall asistió también el Vicario General de la Diócesis, Hipólito Cabrera, ya que los promotores del proyecto han levantado también un templo ecuménico en un espacio de 675 metros cuadrados y que se integra con el conjunto de tiendas y la plaza central. Este templo estaba proyectado desde hace tres décadas en un terreno cercano, pero nunca llegó a concluirse. La iglesia se inaugurará más adelante, a falta de adecuar las instalaciones del interior por parte de la Diócesis, que será la que establezca su distribución según sus necesidades. Cabrera Bendijo el centro comercial.

La velada, que estuvo conducida por Kiko Barroso y Victorio Pérez, concluyó con un cóctel para todos los asistentes, actuaciones musicales con el timplista Germán López, y la fuente fue inaugurada con un espectáculo de luces y sonido. El centro comercial está abierto al público a partir de este viernes.