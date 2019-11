Morales defiende el aumento de altos cargos entre críticas de la oposición

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defendió ayer ante el Pleno el aumento de altos cargos en la institución frente a las críticas de los grupos de la oposición, que utilizaron el rechazo público del grupo Socialista a ese incremento en el número de directivos en este mandato, de 19 a 25 personas, para responsabilizar al jefe del gobierno y evidenciar las discrepancias en el pacto tripartito de NC, PSOE y Sí Podemos.

A preguntas de los grupos del PP y Ciudadanos sobre las justificaciones de esa subida de altos cargos, Morales sostuvo que la creación de seis nuevas plazas de coordinadores o directores insulares es "absolutamente necesaria" para modernizar la administración, mientras que los consejeros del PSOE guardaron silencio.

En un Pleno del Cabildo más corto y vacío de contenido de lo habitual, y con el presidente afectado por un cólico nefrítico que le impidió acabar la sesión, los principales debates se produjeron en los turnos de ruegos y preguntas, que aprovecharon los portavoces del PP, Marco Aurelio Pérez, y de Ciudadanos, Ruymán Santana, para criticar el decreto de Morales que eleva los puestos directivos, con un coste anual cercano a los 600.000 euros.

También cuestionaron la propuesta de los presidentes de cabildos al Parlamento de Canarias para que esos cargos de confianza se pueden nombrar de forma directa, sin los requisitos y concursos públicos que se exigen en la actualidad.

En su pregunta, el portavoz de los populares atribuyó el aumento de directivos y la propuesta de "evitar la concurrencia pública" en los nombramientos del Cabildo a la intención de los grupos del tripartito de "buscar acomodo" a los candidatos que no consiguieron plaza en las últimas elecciones. Al respecto, recordó que los tribunales anularon cuatro designaciones de directores generales en el anterior mandato por no cumplir con los requisitos de mérito y capacidad.

"¿Es transparente, justo y ético que los grancanarios paguen más para colocar a los compañeros que se han quedado fuera de otras instituciones?", inquirió Pérez a Morales, que en su respuesta acusó al portavoz del PP de "falsear" la realidad.

Contestación

Morales insistió en que el gobierno insular necesita más directivos para realizar su labor, de los que algunos serán nombrados por consejeros del PSOE, y defendió que los cabildos puedan nombrar a esas personas de confianza de la misma manera que el Gobierno de Canarias, donde los viceconsejeros y directores generales no tienen que pasar por un proceso selectivo. A su juicio, es una "incongruencia" que su director de Gabinete, que es su mano derecha en la dirección política del Cabildo, tenga que competir con otros posibles candidatos a los que ni siquiera conoce.

Por su parte, Ruymán Santana preguntó a Morales "cuáles son los motivos que justifican la necesidad de aumentar de 19 a 25 los puestos directivos", pues consideró que en el decreto "no existe ninguna explicación que justifique la designación de seis nuevos altos cargos". El portavoz de Ciudadanos dijo que estos puestos directivos deben ser ocupados por personas cualificadas y no designadas a dedo, pues van a suponer un gasto de 600.000 euros y el Cabildo "no puede funcionar como un coladero de enchufes".