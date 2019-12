El campo de fútbol de La Angostura sufre de nuevo graves destrozos

Varios gamberros destrozaron parte del campo de fútbol de La Angostura, donde entrena la Unión Deportiva Villa de Santa Brígida este pasado domingo, tal y como jugadores y el equipo técnico pudieron percatarse al llegar el lunes a las instalaciones, donde encontraron un desolador panorama.

El presidente de la Unión Deportiva Villa de Santa Brígida, Hilarión Rodríguez, se mostró ayer desolado y muy indignado, y declaró que "esta golfería te desmoraliza", además de confesar que "mis ganas de seguir son pocas".

El dirigente se reunió ayer con el alcalde y el concejal de Deportes de Santa Brígida, Miguel Jorge y Juan Armando Umpiérrez, respectivamente, para demandar más seguridad. "Me han presentado un proyecto para arreglar el campo, hacer unas gradas y vallarlo todo en redondo. Dicen que se van a poner manos a la obra y que en enero sacan los presupuestos".

"Enfrente del campo hay un lugar que hace celebraciones y que se alquila. Cada vez que viene gente van los jóvenes y se meten por un lado y otro del recinto deportivo sin que nadie los controle. Se vuelven locos y empiezan a hacer gamberradas y rompen todo lo que se encuentran a su paso. Una vez rompieron las claraboyas de los cuartos del vestuario y hacen destrozos. Ya lo han hecho varias veces".

El presidente se queja de lo que le cuesta hacer taquilla debido a que muchos espectadores se suben a un muro a ver gratis los partidos. "Saber que se pueden sentar en el muro a ver gratis los partidos y encima encendiendo bengalas y haciendo locuras. Así no se puede crecer", continuó.

"La golfería es cada vez mayor. Ya se está viendo con los árbitros, como lo que ha pasado en Fuerteventura", opina. "A esta gente", añade "hay que prohibirles la entrada a todos los campos de fútbol, pero claro, yo no puedo hacerlo porque aquí me entran por todos lados. Ha habido chicos que no han sabido comportarse y se han tenido que ir a otro club porque gente gamberra y maleducada no se admite en la Unión Deportiva Villa de Santa Brígida. Aquí no queremos gritos ni discusiones, no admitimos que vengan con gritos a montar un pollo", refleja.

Dice que lo que quiere el club es formar deportistas, "y si nos entran algo de dinero mañana, mejor, pero primero es el futuro de los deportistas. No sé a dónde vamos a llegar. Si los cuatro que estamos aquí en el mundo del deporte nos aburrimos y nos vamos, esto será la selva", valora.