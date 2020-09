Un rayo de luz para Risco Caído

Su aportación es la explicación de cómo se marcan de forma fidedigna ambos equinoccios, así como las muy relevantes fechas anteriores y posteriores a los mismos, teniendo al triángulo púbico femenino -paradigma de la fecundidad- como eje vertebrador de todo el sistema.

Este licenciado en Geografía por la ULPGC, que cursó dos másteres relacionados con la gestión ambiental, fue presidente del Grupo Universitario de Montaña (GUM) y vocal de Arqueología entre 1971 y 1972, cuando descubrió nuevos grabados en el Barranco de Temisas (octubre de 1971). Asimismo, es miembro fundador de la Comisión Arqueológica de El Museo Canario, donde colaboró desde 1971 a 1978. Entre sus grandes logros se encuentran el descubrimiento de una pintadera y el codescubrimiento del Ídolo de Jinámar (1976) y de un gánigo.

El 20 de enero cumple medio siglo de lucha por la isla, desde la ecología y el medio ambiente hasta por su cultura y geografía. Cabrera recuerda que estuvo como voluntario en Risco Caído desde 2012 a 2015, durante cuatro años. "En 2012 se hizo el gran descubrimiento del marcador equinoccional, al margen del solsticial, cuando se produce el solsticio de verano. Realmente cuando termina el verano y empieza el otoño, marca inequívocamente el equinoccio. Solamente tres culturas en la antigüedad conocían los equinoccios: los incas, los mayas y los egipcios. Que aparezca una isla pequeña tan alejada y que tenga conocimiento de los equinoccios es ya el culmen que asombró a la comunidad internacional a un gran nivel".

El autor del libro reconoce los méritos del arqueólogo Julio Cuenca. "Esto se debe todo a Julio, aunque sorprendentemente no se publica nada. Me desvinculo del proyecto a finales de 2015, pasan los años y empieza a haber críticas contra el proyecto. No hay respuesta a esas críticas a pesar de la gran inversión pública. Se me cruzaron los cables y el mismo día llamé a la editorial y le planteé el libro", explica sobre los orígenes de su publicación.

Las televisiones

"La gente tiene que conocer Risco Caído. Los programas de televisión solo han puesto los solsticios pero aquí lo gordo está en el equinoccio, que se produce apenas entre cinco y seis minutos en la cueva, no más, y tiene una secuencia y yo la desvelo en el libro. Los equinoccios de marzo y septiembre", afirma.

"Un marcador que da la fechas de plantar tu cosecha, la fecha de cubrir tu ganado, etcétera, es fundamental porque te da día por día cómo funciona el año meteorológico. Cuando nosotros quitamos en 1588 el calendario juliano porque era un disparate y se puso el gregoriano, realmente se vino a hacer el mismo que tenían los aborígenes de Gran Canaria porque seguían el gregoriano a rajatabla. Los aborígenes canarios estaban muy adelantados a su tiempo. Desde el siglo XIII o XIV ellos sabían que el tiempo funcionaba con años bisiestos. Es una anomalía mundial", añade.

Cabrera habla de una frecuencia en el equinoccio. "El equinoccio no se produce de cualquier manera sino que sigue unas pautas, unos tramos, unos planteamientos por cada escalón. Tienes una suerte de alarma que te advierte que viene el equinoccio o que el equinoccio está en tal día".

"Todos tenemos por seguro que los hermanos Lumière inventaron el cine. Sin embargo, en Risco Caído se está viendo una película desde hace más de 800 años. Es una película lenta y sin cinta, pero estás viendo una serie de elementos que hacen pensar que ahí se está pasando una película. Además, la cueva es curva y son contadas con la mano las que hay así en la isla", añade.

El libro no ha sido escrito por un arqueólogo, sino por un geógrafo que, habiendo dedicado cerca de cinco décadas a la investigación arqueológica, tras cuatro años de trabajo en la C6, se limita a dar fe del comportamiento y la importancia de los efectos que observó cuando la luz solar penetra en la cueva principal del complejo de Risco Caído.

La editorial advierte que no espere el lector encontrar un trabajo científico. "Este es solamente un trabajo divulgativo. En él da testimonio de sus observaciones durante centenares de horas dedicadas al fotografiado, la investigación y la documentación de un fenómeno que, repitiéndose constantemente en cada ciclo anual, es único en el mundo".