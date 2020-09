"Las tuberías sirvieron de mecha para meter el fuego en las parcelas"

Salió a partir de las visitas que se realizaron por parte de los técnicos del Cabildo a las fincas que hicieron declaraciones de daño en los incendios. Después de varias reuniones, vimos que los daños más importantes tienen un patrón común. Por ejemplo, la mayoría de las tuberías de riego que se utilizan, las cuales son indispensables para la actividad agrícola, están hechas de polietileno. Este material es plástico inflamable, por lo tanto, las propias tuberías han servido de mecha para meter el fuego en las parcelas agrícolas. Lo ideal sería enterrarlas o utilizar las galvanizadas, que son más resistentes. Queremos iniciar un debate. Los especialistas nos han dicho que vamos a tener que convivir con los grandes incendios forestales, sobre todo debido al cambio climático, por lo que tenemos que tomar una serie de medidas.

¿Las recomendaciones son extrapolables a otras zonas?

La idea es divulgar esta información lo máximo posible para defender las zonas que aún no han sido quemadas. La prevención ahora es muy importante.

¿Cuáles son las técnicas principales?

Está clarísimo que las parcelas y terrenos que están limpios de vegetación y malas hierbas anuales han servido de cortafuegos o no se han visto tan afectadas como las parcelas agrícolas abandonadas, aunque no estén cultivados. Para evitar una propagación tan agresiva y destructora del incendio lo mejor es que, antes de verano, se proceda a su arado y limpieza. También hay un decreto que obliga a que alrededor de zonas agrícolas en uso los 15 - 20 metros de radio alrededor tenerlos limpios de vegetación. Además, hay que intentar que los almacenes, cuartos y alpendres se construyan con materiales que no sean inflamables y que los riegos, cuando no se utilicen, se desplacen al interior de la parcela para que haya menos probabilidad de que se propague el fuego, o que se guarden bajo techo.

¿Y en relación con los linderos, tanto barrancos como terrenos aledaños?

Hablaremos de la vegetación silvestre no protegida, para la que no se necesita ningún permiso o autorización para poder eliminarla. Por ejemplo, se suele hablar bastante del tema de la caña, la cual se utilizaba mucho antes. Al ser una planta muy agresiva y colonizadora se ha ido extendiendo en los fondos de barrancos y parcelas. La gente se pensaba que no se dejaban ni tocar. Eso es mentira, la caña es una de esas especies que se puede eliminar sin ningún tipo de autorización, exceptuando la vegetación que está dentro de los barrancos que son de dominio público hidráulico y se regulan por la normativa que establece el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Presentas un permiso de limpieza de especies vegetales en parcelas agrícolas y va el personal de Medioambiente y te asegura qué puede quitarse. Hay bastantes especies vegetales en el imaginario popular que se piensan que están protegidas como la caña, las pitas, el tabaco moro, el rabo de gato, el incienso, la vinagrera, las zarzas, las tuneras...

Ahora que vienen las lluvias, ¿cómo se prepara la tierra?

Si hay deslizamientos de tierra porque a lo mejor están debajo de una ladera que estaba ocupada por una arboleda que ahora no existe, hay que analizar el terreno. Lo ideal sería arreglar las parcelas, asegurar los muros de piedra seca y labrar el suelo y así dejarlo suelto y esponjoso para que pueda absorber el mayor porcentaje de agua. Mejor que eso, tenerla en cultivo, con vegetación, amortigua mucho más el efecto de las lluvias.

¿Y en relación a los frutales?

Cuando visitamos las fincas vimos que si se reaccionó rápidamente, en los días posteriores y se le daba agua y unos determinados tratamientos, el porcentaje de supervivencia aumentaba bastante.

¿Hay peligro de plaga?

No hemos constatado el aumento de plagas en la zona. El incendio ha matado toda la vegetación, tanto la agrícola como la forestal y silvestre, y a las plagas que estaban sobre estas plantas.

Con los daños se ha perdido las instalaciones hídricas.

En la cumbre, por desgracia, no es tan fácil acceder al agua de riego. Una de las principales preocupaciones ha sido reponer las tuberías o conducciones para abastecer. Los recursos hídricos son escasos, aparte de los depósitos de almacenamiento que puedan tener los agricultores. Sin agua, y si no viene un invierno bueno, no se mantiene la finca.