El dique de Pozo Izquierdo se reforma con 267.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, concretamente la Concejalía de Obras Públicas, destina un total de 267.492 euros para este proyecto con un plazo de duración de cuatro meses.

Rubén Bordón, concejal de Obras Públicas, Conservación y Sector Primario, señaló que "ya había un proyecto que estaba parado y al que hicimos modificaciones antes de licitarlo".

"Era una demanda desde hace años por parte de vecinos y usuarios. No estaba en condiciones, realmente. Por otro lado, señalo que esta actuación es en Pozo Izquierdo, pero que dentro de poco pondremos en marcha un plan de mejoras de las aceras en el barrio de Majada Ciega, en El Canario", agregó el edil.

Los trabajos en el dique supondrán una mejora del solarium, reposición de la escollera, así como los acondicionamientos de la explanada en la parte norte y de una rampa para entrar en el agua personas con discapacidad o movilidad reducida. También contará con una rampa destinado para las embarcaciones.

El hecho de que haya ya una valla que cierra el paso a la zona del dique, no por la orilla, despertó la curiosidad y la alegría para numerosos curiosos y vecinos, al ser una zona elegida por muchos, mayores, jóvenes y niños, para tomar el sol, bañarse, practicar algún deporte de vela o para salir a navegar con una embarcación.

"Hay que esperar a que empiecen las obras y ver cómo acaban. Siempre hay algunos que critican fuera de tiempo", comentó ayer un vecino, que prefirió conservar el anonimato. "Pienso que no se trata de hacer por hacer, sino también de mantener. Me pregunto dónde están las losas que faltan de los muros del paseo de la playa", añadió.

Otro residente indicó que "cualquier trabajo que se haga me parece bien porque será para mejorar. Habrá que ver cómo serán las dos rampas, la de usuarios y la de embarcaciones".

Otro vecino afirmó que "me parece bien que se actúe, claro que sí. Lo que sucede es que a los distintos colectivos no ha llegado información exacta sobre lo que realmente se va a hacer en ese dique". "Pasamos de un grupo de gobierno anterior que presumía de proyectos, como un plan director de actuación en toda la costa con un presupuesto de 2,5 millones de euros, que no se hizo, a un gobierno que no informa bien. Por el norte aún siguen los vertidos de aguas fecales", indicó.