La documentación tirada en un solar irá a la Agencia de Protección de Datos

Mientras, esta documentación encontrada tirada con datos privados de cientos de personas, como madres y padres de alumnos, de trabajadores del Ayuntamiento, de aquellos relacionados con sentencias y atestados policiales, y de concejales, todavía no está custodiada por la administración u otra autoridad, sino continúa en posesión del portavoz del grupo Somos PP, Rayco Padilla, al que los descubridores del archivador alertaron y se lo entregaron en mano.

Rayco Padilla, líder del Partido Popular (PP) de Ingenio, denunció ayer jueves ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), mediante correo certificado, al no poder realizarlo por vía informática, ya que considera que "es un hecho gravísimo que estos cientos de documentos estuviesen tirados en un solar, al alcance de cualquiera, con datos personales, como nombres y apellidos, firmas, direcciones de domicilios, fechas de nacimiento y respecto a enfermedades o situaciones personales".

Ahora, el portavoz del grupo Somos PP tiene previsto enviar a la AEPD la documentación original, después de escanear parte de los documentos, y tras no haber podido entregarla ayer ante los Juzgados de Telde o a la Policía Nacional. Anoche descartó la idea prevista de presentar el archivador en la Fiscalía Provincial.

Padilla, al día siguiente de que se le diera el archivador descubierto, fue al Registro de Entrada del Ayuntamiento para dar cuenta de lo que sucedió. La Corporación, tras saber el pasado lunes de los hechos por parte de este periódico, envió un requerimiento al concejal de la oposición en el que se le solicitaba la entrega del archivador y su participación en la investigación.

Sin embargo, a pesar del requerimiento firmado por la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, y el paso de tres días, la Corporación no ha recibido, hasta la fecha de ayer, la documentación.

La concejala de Presidencia y Recursos Humanos, Elena Suárez, insistió ayer en la necesidad de que el Ayuntamiento "tenga cuanto antes este archivador encontrado para poder iniciar a fondo la investigación y se aclare qué pasó, quién lo tuvo y por qué supuestamente acabó tirado en un solar".

"Lo que está claro es que no hemos visto ese archivador y tampoco hemos podido verificar todo lo dicho en el periódico por parte del concejal del PP respecto a esos cientos de documentos, si es o no de la Concejalía de Educación, ni confirmado cómo son los documentos. Hasta que no lo verifiquemos, no podremos investigar en profundidad sobre ello", declaró Elena Suárez.

La concejala socialista opinó que, a su juicio, "lo más correcto es denunciar ante un Juzgado el presunto hallazgo de una documentación, pero en ese mismo momento o poco después, no una semana más tarde. Tampoco es lógico ir contándolo a los medios de comunicación o subirlo a Facebook, o escanear documentos y no entregarlos". El edil Rayco Padilla insistió ayer que "estoy dispuesto, como ya he dicho, a proporcionar todo tipo de información respecto a lo ocurrido para que se llegue al fondo de lo que ha pasado y para que no se repita ese quebranto grave de la protección de numerosos datos privados de cientos de personas".

"Nadie del Ayuntamiento se comunicó conmigo, a parte de recibir el requerimiento. No entregué el archivador para no tapar una infracción", concluyó.