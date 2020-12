El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está organizando el Carnaval de Maspalomas, que comienza en dos semanas, sin haber sacado a concurso público ni el montaje del escenario, la iluminación, las galas artísticas, los puestos de comida rápida o la contratación de artistas por no contar con disponibilidad presupuestaria en las cuentas de 2019 y no tener aprobado el presupuesto de 2020. Es decir, los distintos servicios se están encargando a empresas "de forma irregular". No obstante, a través de un comunicado, el Ayuntamiento aseguró ayer que "nada hace peligrar ni la organización ni el desarrollo del Carnaval".

Así lo reconoció ayer el concejal de Festejos y Eventos, responsable del Carnaval, Alexis Moreno, quien con estas explicaciones salió al paso de las críticas vertidas por Partido Popular-Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana (PP-AV), formación que a través de un comunicado pidió explicaciones a la alcaldesa, Conchi Narváez, sobre la gestión que se está haciendo de esta importante fiesta popular y turística. El único partido de la oposición criticó la "opacidad" en la organización de las fiestas.

"A escasos 15 días del comienzo no sabemos todavía a quién se le ha encomendado la organización del Carnaval, ni qué empresa es la responsable de la gala artística. Las personas interesadas no saben a quién dirigirse para inscribirse y poder optar a un chiringuito porque no hemos visto nada publicado al respecto con las correspondientes bases", argumenta la formación.

Facturas

El concejal explicó ayer, en declaraciones a este periódico, que los pliegos de condiciones de los diferentes servicios están "hechos y presentados en el departamento de Contratación" pero no se han podido tramitar porque el presupuesto actual del área de Festejos y Eventos, en vigor aún el de 2019, es de tan solo 515 euros. "El grupo saliente abandonó la alcaldía sin dejar aprobados los presupuestos de 2019, dejando una deuda en pago a proveedores por valor de 940.000 euros, sólo en el área de Festejos y Eventos. El nuevo grupo de gobierno aprobó los presupuestos en diciembre, por lo que el presupuesto aprobado ha sido destinado a subsanar las deudas contraídas del Carnaval de 2019", sostuvo Moreno.

El edil lamentó que "PP-AV critique sin sonrojarse el entuerto que ellos mismo han propiciado [...] dejando 940.000 euros en deudas a proveedores, y dejan a la Administración atada de manos", señala Moreno. "si no hay dinero es imposible que saquemos a licitación los distintos servicios y la organización del Carnaval y debemos continuar como se hacía hasta ahora: con adjudicaciones irregulares a las empresas hasta que tengamos nuevos presupuestos".

En este sentido, señaló, "sí podemos afirmar que los Carnavales de 2021 serán adjudicados mediante el procedimiento debido ya que por primera vez en ocho años el área de Contratación dispone de los pliegos necesarios para iniciar el procedimiento de licitación pública y la adjudicación de forma correcta".

Una afirmación que negó de forma tajante la portavoz de PP-AV, Elena Álamo. La concejala en la oposición recordó que la entrada en vigor en 2017 de la nueva Ley de Contratos complicó administrativamente la organización del Carnaval al no establecer de forma clara cómo debían hacerse las contrataciones.

Los pliegos de los servicios de las carnestolendas de 2019 sufrieron varias modificaciones, lo que retrasó la adjudicación de los mismos hasta el punto de hacerlo imposible dado que los plazos habían caminado demasiado y había poco espacio de tiempo para sacar los contratos a concurso y el Carnaval estaba en riesgo.

Esta situación motivó que, solo en 2019 los contratos se adjudicasen vía decreto con informes técnicos favorables. El Carnaval sí contó con pliegos técnicos durante los años anteriores, según la documentación a la cual ha tenido acceso este periódico. Por todo ello, la edil de PP-AV consideró ayer que el equipo de gobierno actual trata de confundir a la población con mentiras. "Mienten con falta de transparencia y tratan de confundir a la población", explicó Elena Álamo.

A toda esta situación se suma además el anuncio de los trabajadores del Ayuntamiento, quienes en asamblea aprobaron la semana pasada no realizar ni una hora extra más hasta que la Corporación les abone las adeudadas desde 2013 y que ascienden a 1,2 millones de euros.

Esta decisión de no ampliar su jornada afectará a las áreas de Policía Local y bomberos, cuerpos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad en el desarrollo de los actos, que tendrán que cancelarse si no hubiese efectivos disponibles dado que no ampliarán su horario laboral. Entre hoy y mañana, los trabajadores conocerán una nueva propuesta para afrontar el plan de pagos.

En su comunicado, PP-AV sitúa a la alcaldesa frente a sus propias palabras vertidas el año pasado. "No se puede tolerar ni permitir que el evento más importante para la promoción turística de Maspalomas se deje en manos de la improvisación [...] un evento de tal envergadura requiere de al menos tres meses de organización previa".