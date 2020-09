Vicente Cervera, ¿pero por qué el ukelele?

Cuando empezamos con el proyecto Bombai nos propusimos transmitir felicidad, alegría y buen rollo, y necesitábamos tanto una indumentaria con una música que tenía que acompañar esa identidad, y el ukelele proyecta un sonido muy agradecido para ese objetivo. Y es que nadie no le gusta el ukelele.

Pero no me diga que no parecen ustedes tres náufragos.

(Risas). Náufragos, pero que hacemos olvidar los malos momentos, es algo que Bombai tiene muy claro, olvidar los problemas y utilizar la música para conseguir esa vía.

Bombai son Javi Fernández, Ramón García y usted, que se presentan como tres jóvenes humildes que van juntos desde el colegio. Explíquese.

Ah, nosotros íbamos a un colegio de un barrio, sí, muy humilde de Valencia y cada uno de nosotros teníamos nuestras propias inquietudes musicales, uno más cantautor, otro rock, alternativa..., y con el paso de los años decidimos juntarnos para hacer algo serio, para crear un producto con un nombre y un objetivo claro, que es el Bombai a día de hoy.

Todo un éxito.

Pues le digo que me siento muy agradecido de que podamos vivir de ello, porque pocos lo consiguen y es un orgullo. Hemos sido personas humildes y pobres que ahora podemos disfrutar de un nivel de vida más alto, entre otras cosas, gracias a la ayuda de nuestras familias.

'Robarte el corazón', es el último gran latido del grupo.

Robarte..., es el último single que hemos sacado con la canaria Ana Guerra, una chica que conocimos en el primer año de carrera girando por España y con la que coincidimos en muchos conciertos. Y proyecta lo que es Canarias y los canarios, que también tiene que ver mucho con nosotros, la espontaneidad, la normalidad, el día a día de la calle, del barrio..., nos encandiló y quisimos trabajar con ella para hacer algo chulo y creo que lo hemos logrado porque el tema tiene muy buena pinta.

Ustedes logran el número 1 de 40 con 'Solo si es contigo', y van y logran un Disco de Oro. Fue llegar y besar el santo, ¿no?

Nosotros empezamos con Solo si es contigo con la colaboración de Bebe, lo mismo que Ana Guerra, muy hippy, pero que tiene mucho que decir y de la que hay mucho que aprender, tanto que conseguimos como usted dice el número 1 en varias emisoras y además del Disco de Oro también varios de platino.

Ahí fue cuando pensarían que la cosa funcionaba.

Dijimos, cuidado. Ahí fue cuando vimos que podíamos avanzar, en facturar bien para contratar músicos, y tomaba forma un proyecto viable. Eso fue en 2017.

También tuvo su aquello el que se asociara a la campaña de adopción de animales.

Nosotros no nos metemos en política pero un partido animalista la eligió para esa campaña y nos pareció una buena idea, la de adoptar y no comprar animales, que es una postura de sentido común que no tiene mucho que ver con la política del día a día, de hecho hay muchísima gente en este país que es animalista, y llegó a un gran número de personas que se vieron identificadas con el tema, con su videoclip y la propia campaña.

A la que hay que sumar la que emprendieron a favor del Día del Niño Hospitalizado.

Con Un mar de besos. Fue con la Fundación Atresmedia, que nos sirve de plataforma de Atresmusica, y bueno quisimos colaborar a favor de los niños hospitalizados con una canción que contiene un mensaje positivo y esperanzador. Qué mejor que trabajar con ellos para que los niños tengan las mejores ayudas y atenciones. Fue un granito de arena en esta causa solidaria que no va a ser la última porque nos encanta este tipo de acciones.

No queda otra que preguntarle por 'Vuela...'

Fue nuestro segundo single y también número 1. Ahí fue la prueba de fuego para saber si de verdad podíamos permanecer en la industria de la música y sí, lo conseguimos. Tenemos el Disco de Oro y esperamos que con este single, Robarte el corazón que es el que tenemos ahora, sigamos la estela de Vuela.

Y vuelan a Canarias con cierta asiduidad también.

Muchísimo, hemos ido a Gran Canaria, Tenerife, dos veces a La Palma.

Y aterrizan en el Carnaval de Maspalomas.

Sí, y vamos a hacer mucho ruido, a hacer que la gente baile y transmitir la filosofía del grupo y no sólo eso sino que nos vamos a camuflar en la fiesta para hacer de canarios de toda la vida, que es pura alegría, muy auténtico y que le digo, que nos gusta de verdad.