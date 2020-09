El Carnaval de Los Musicales ya tiene a su mejor intérprete. Andrea Encinoso Pérez se coronó este domingo por la noche como reina de las carnestolendas de Maspalomas con la fantasía Amor Eterno, diseñada por Manuel Encinoso y en representación del Centro Comercial Atlántico Vecindario en una gala en la cual once candidatas aspiraban a alcanzar el trono de las fiestas sureñas. La reina obtuvo también el título de primera dama de honor en el carnaval capitalino.

El jurado eligió como primera dama de honor a Silvia Hernández, con la fantasía Mírame, diseñada por Kiliam Betancor y en representación de Ron La Indiana. Silvia es también tercera dama de honor en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, el título de segunda dama recayó sobre Cristina Mola, quien lució la fantasía Doble Zero, de Alberto Pérez, en representación de Led Siete Islas y Bahía Blue 21. Cristina había obtenido además el títuto de segunda dama en la capital. La velada estuvo conducida por los periodistas Carolina González y Raúl Arencibia, presentadores de TVE en Canarias.

"Quiero volver a la vida; nunca he dejado de soñar. ¿Qué pasa, no me creen? Pues sí, la vida me sonreía, tenía a amigos por todas partes, las personas me paraban por la calle para pedirme autógrafos. Ojalá pudiera volver a soñar". Fueron las palabras de un antiguo director de musicales acabado. ¡Quería volver a ser feliz! Y lo fue, junto a otros tantos actores, pero en sus sueños.

Más de 120 personas formaron parte del elenco de artistas que abrió la gala, de las cuales 60 fueron elegidas en un casting realizado por primera vez en el municipio para seleccionar a los figurantes del Carnaval. La espectacular obertura de la gala de la reina, un show creado por director artístico Josué Quevedo hizo , en los sueños de aquel director, un amplio repaso por las películas musicales más destacadas de todos los tiempos. Desde el mítico Grease Lightning interpretrado por John Travolta y Olivia Newton-John hasta Dirty Dancing haciendo escala en la vivienda donde la bondadosa y compasiva niñera Mary Poppins educó a dos alocados niños.

El frustrado director despertó de un sueño maravilloso con más ganas que nunca de crear un musical maravilloso. "En un paraíso donde la magia existe, con el mejor clima del mundo y personas de todos los lugares del planeta", anunció el recién levantado soñador, "y le pondré de nombre Gran Carnaval Internacional de Maspalomas".

En su despertar le acompañaron las murgas Despistadas y Twitis, además de la compasa Kisamba, quienes invadieron el escenario desde todos los pasillos regados entre las gradas y pusieron el toque latino a una obertura que homenajeó a los grandes musicales de la historia. Y todo ello apoyado en una enorme pantalla led de 140 metros cuadrados, la primera de estas dimensiones que se instala en un gran evento en San Bartolomé de Tirajana, lo que ha posibilitado disponer de numerosas escenografías.

La primera candidata en desfilar por el escenario fue Emily Domínguez, que lució la fantasía Aires de grandeza flanqueada por dos grandes y fieros leones. Diseñada por Grisela Guardia, la aspirante defendió un traje de tonos marrones y anaranjados que rememoraban la Sabana africana. La segunda en salir al escenario fue Vassi Tiuticova, con la fantasía Sacrificio de amor, diseñada por Willy Jorge. Negro, rojo, blanco y notas musicales decoraban la estructura de esta aspirante quien, al contrario que en el carnaval capitalino, en esta ocasión optó por no desengancharse de su traje.

Actuaciones

Sonia Crespo, con la fantasía En un mundo de fantasía en donde tu imaginación es lo único que te separa de la realidad, diseño de Aythami Rodríguez, fue la tercera candidata en desfilar para defender una espectacular estructura de plumas de tonos rojizos y blanco roto.

La cuarta candidata, Cristina Mola, optó por los tonos verdes y anaranjados y las formas cirulares colocadas en perfecta geometría para lucir la fantasía titulada Doble Zero, diseñada por Alberto Pérez. La quinta candidata, Paula Fuentes, deslumbró al público asistente con un asombroso traje de cola de tonos blancos y turquesa y un movimiento de abanicos digno de incorporarse a Locomía. La fantasía, titulada Vedette, fue diseñada por Dámaso Ramos.

Al cierre del primer bloque de candidatas, Vicente, Ramón y Javi, componentes del grupo valenciano Bombai, pusieron al público a bailar a ritmo de ukelele interpretando dos de sus éxitos más sonados: Solo si es contigo y Robarte el corazón, este último, su nuevo single, con el que recorren todos los rincones de España.

El segundo bloque de candidatas lo abrió Silvia Hernández, con la fantasía Mírame, de Kiliam Betancor. La sexta candidata mostró sus dotes como encantadora de serpientes, animales que llevaba en la parte inferior de la estructura de su traje. Amor eterno fue la fantasía que defendió Andrea Encinoso, séptima candidata, quien resurgió de una orquídea en un jardín de flores. El atuendo fue diseñado por Manuel Encinoso.

La octava aspirante fue Dayanara Rodríguez. Con un diseño de Kevin Rodríguez y Enrique González, lució la fantasía titulada La esencia de mi carnaval, tu carnaval, nuestro carnaval. Con tonos cálidos y rodeada de caracolas, Silvia fue la perla recién extraída de una ostra.

Susana Bianca, novena candidata, lució la fantasía Mil corazones latiendo, diseño de Nauzet Afonso. Su atuendo rememoraba a un trono con estructuras negras y plateadas de gran altura.

La décima aspirante, Tania Medina, paseó el diseño de José Julio Armas titulado Divayn. El plateado predominó en un atuendo de gran envergadura. Laura García fue la última en desfilar para defender la fantasía Que comience el espectáculo, del diseñador David Hernández. Laura vistió un traje compuesto por abanicos de distintas dimensiones y con un plumaje en tonos rosados y blancos.

Al cierre del segundo bloque de candidatas, la cantante madrileña Marta Sánchez deleitó a los asistentes con dos de sus temas más universales, Desesperada y Soy yo, pero versionados y actualizados. La gala contó además con la actuación de la cantante cubana Lucrecia acompañada por la comparsa. Es la segunda vez que la intérprete interviene en el carnaval de Los Musicales, ya que también presentó durante la tarde del sábado la gala de elección de la reina infantil.