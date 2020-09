"No es fácil ver la basílica sin fieles en este día", exclamó el párroco Jorge Martín desde el camarín de la Virgen del Pino en la mañana de este domingo. Y lo hizo por megafonía ante una iglesia completamente vacía mientras daba la misa para Radio Tamaraceite. La cuarentena decretada el sábado por el Gobierno de España para todo el estado alejó a las miles de personas que habitualmente acuden hasta Teror para disfrutar de una jornada festiva, bien en el mercadillo, los restaurantes o frente a la imagen. Los únicos que se dejaron ver por las calles fueron algunos turistas despistados y varios vecinos camino del super dispuestos a llenar la despensa; Pinito se quedó sola.

El silencio y la soledad sustituyeron por completo el bullicio característico de cualquier domingo en Teror en la primera jornada bajo el estado de alarma. La puerta de la basílica del Pino se mantenía entornada a eso de las 12 del mediodía; la iglesia permanecerá abierta tan solo dos horas por la mañana y dos por la tarde durante el tiempo que dure la alarma. Apenas unos turistas flanqueaban el portón, también había algún que otro vecino de la capital que desconocía las nuevas medidas restrictivas implantadas por el Gobierno central el sábado. "Protegernos está en manos de cada uno, la verdad es que no sabíamos que no se podía venir", señala Lucas Algarañaz junto a su esposa Vicky Castro, quienes acudieron a la villa como hacen "de cuando en cuando".

Los pocos turistas que lograron sortear los controles de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado en las carreteras se hacían selfies e inmortalizaban la imagen desaladora de las calles terorenses completamente vacías. "Estaremos aquí hasta el 20 de marzo, realmente no sabíamos que había estado de alarma y no se podía salir a la calle", apuntó una pareja de nacionalidad francesa mientras comían unos sandwiches a la sombra de la araucaria de la plaza del Pino para protegerse de la tímida lluvia que acompañó durante buena parte de la jornada. La ausencia de restaurantes abiertos hizo volar la imaginación.

"Go to the hotel!" o lo que es lo mismo en castellano, "¡Vayánse al hotel!", espetó una policía local de la villa a la pareja de franceses, cinta de precintar en mano. Y es que tanto los municipales como la Guardia Civil patrullaron durante todo el domingo las calles de Teror en busca de osados turistas saltándose la prohibición de salir de casa salvo en situaciones excepcionales -ir a comprar alimentos, acudir al trabajo, urgencias o visitar al médico-.

"Vine a sacar dinero y ahora me voy a hacer la compra", señaló José Alonso mientras sacaba algo unos billetes del cajero de la plaza del Pino, "solo cosas básicas", recalcó. "Esto es preocupante, pero es lo que hay para que todo vuelva a la normalidad", apuntó este jubilado contento por ver llover y sentir el frío, "esto es lo propio para esta época y no tanta tierra", sentenció.

Lo cierto es que los termómetros apenas sobrepasaban los 15º de temperatura al final de la mañana. Paraguas en mano, abrigo a la espalda, los pocos transeúntes que cruzaban la villa se acercaban al epicentro comercial de esta crisis sanitaria. A falta de mercadillo dominical o de otro tipo de actividad comercial, la fachada del Superdino del pueblo se convirtió en el lugar de encuentro de los vecinos. Algunos guantes de plástico en ambas manos y, pese a eso, sentados y hablando entre ellos en la puerta del establecimiento.

Nada de papel higiénico

"Vengo con cosas de primera necesidad", señaló Roberto Ojeda cargado con la compra y ya camino de casa. "Eso sí, nada de papel higiénico", añadió con sorna, y es que en buena parte de los supermercados de España este producto se ha agotado a las primeras de cambio. La obsesión por este artículo de limpieza es "un misterio inexplicable", indicó. "Basicamente compré fruta, verdura, embutido", detalló este profesor de Educación Física en el instituto de la villa mariana. "En los 45 años que tengo jamás había visto algo así", comentó, en referencia a la soledad de las calles del pueblo. Mientras, el resto de vecinos aguardan el fin del confinamiento en el interior de sus viviendas, el cual durará previsiblemente hasta abril.

"Estaré entretenido en casa, eso seguro, tengo que preparar documentación, terminar un proyecto de innovación educativa que tenemos que presentar ya, son cosas que normalmente hago fuera de horario laboral, así que me viene bien", apuntó Ojeda, antes de poner rumbo a su casa. Muy cerca de allí, Cervando Viera termina de colocar unas cajas de kiwis en su frutería, "está viniendo más gente de lo normal", señaló. Entre los artículos que más se han llevado: las papas y, en general, la verdura. En la misma calle, Manoli se afana en sobrellevar el día en el Asadero de Pollos el Tigayga. "Los domingos vivimos del ambiente, del mercadillo, se nota muchísimo, esperemos que pase esto rápido", apuntó, "eso sí, con la bobería los vecinos se han ido llevando el panito, el pollo y las papas".

Al final, es domingo y hay que hacer cosas diferentes, aunque sea dentro de casa. Las dos hermanas Guerra, Elena y Noelia, se intercambiaba palabras en una de las principales calles de Valleseco en la mañana del domingo. "Hoy apetece estar aquí, en verdad", apuntó la primera desde su puerta, junto a su marido, Carlos Enríquez, "él está más jodido, le han quitado la cervecita de los domingos con los amigos", añadió, mientras el hombre pasaba el tiempo al fresco, pues el frío apretaba en las medianías.

"Estamos desde ayer enclaustrados", señaló Elena. "Mañana me toca ir a trabajar a Las Palmas, por una parte es bueno, así salgo de aquí, el otro lado mejor no mirarlo", apuntó, borrando así de su mente la posibilidad de tratar con algún portador de la pandemia. En la acera de enfrente, Noelia terminaba de sacudir el cepillo, "¿La cuarentena? tranquilita", indicó. "Es una casera", recalcó con gracia su hermana desde la puerta. Y es que en tiempos de coronavirus, en los que visitar a los familiares está prohibido, tenerlos a dos pasos, puerta con puerta, es todo un lujo que algunos en Valleseco sí se permiten.