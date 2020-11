Aislados entre covid y dengue en Bali

Ella, natural de La Aldea y de 38 años, lleva tres años en la isla indonesia, hasta donde viajó para hacer un voluntariado de tres meses con una ONG, y él, de Vecindario y de 39 años, lleva 14, primero como guía en el mundo del submarinismo y ahora como empresario propietario de una agencia de viajes y excursiones donde contrató a Guiomar, enfocada sobre todo al mercado español.

La empresa de Norberto atravesaba una situación boyante, pero su frenético trabajo en el sector turístico balinés se ha visto frenado en seco por la crisis sanitaria del coronavirus. Y es que aunque los balineses continúan haciendo su vida normal en las calles, lo cierto es que las playas y las zonas turísticas en general han cerrado al público, lo que ha trastocado por completo la vida de los dos grancanarios.

"Aquí no se ha impuesto un confinamiento estricto, pero sí que el Gobierno ha recomendado permanecer en los domicilios, se promueve mucho aprender, trabajar y rezar desde casa", señala Guiomar. Ella evita salir a la calle si no es necesario y lo hace solo para realizar la compra. "Estoy en casa porque me da miedo que dadas las carencias de este país de repente estalle una bomba de contagios; por eso rehúso exponerme demasiado", afirma.

Aunque sí hay una buena parte de la población balinesa que se ha aislado en su domicilio, las calles de esta isla continúan llenas de personas cada día. Guiomar explica que culturalmente tampoco podría aplicarse un confinamiento obligatorio como en España porque "habría hambre". "Sí hay educación y se está concienciando a la gente para que se quede en casa, pero aquí es imposible que funcione como en España porque la gente no lo comprende y necesita ganarse la vida, aquí se vive del mercadeo diario; lo que se gana se emplea para comprar alimentos para el día, nadie tiene la opción de hacer una compra para dos semanas".

"Puede ser un desastre"

Con todo, Guiomar confía en que las medidas de prevención que se están tomando, aún no siendo tan estrictas como en Europa, sirvan para evitar un aumento de los casos positivos. "Espero que funcionen porque si caemos en el mismo ritmo de contagios que España podría ser devastador", teme la canaria, "y aquí hablaríamos de cientos de miles de víctimas porque mucha gente vive en el umbral de la pobreza; sería un desastre difícil de controlar".

Norberto, por su parte, también ha seguido la recomendación de confinarse en su vivienda y lo ha hecho junto a su esposa Melysa y sus hijos; solo sale a la calle para adquirir alimentos y tiene la suerte de poder salir a pasear porque tiene campos de arroz que colindan con su casa. Este período lo aprovecha, junto a sus empleados, para poner a punto la página web de su empresa turística.

Este grancanario tampoco logra comprender cómo es posible que no haya más contagios en Bali. "Entre noviembre y febrero que se paralizó la entrada de chinos en el país, Indonesia recibió cinco millones de turistas, y Bali en concreto tenía cinco vuelos directos con Wuhan, y ahora en abril en esta isla hay poco más de 100 casos, es muy extraño", reflexiona Norberto, "por algún motivo los hospitales no están saturados y existe una normalidad absoluta; hay muchos más casos del virus del dengue que de covid-19".

En Indonesia, con una población de 250 millones de personas, se han contabilizado poco más de 5.000 casos, la mayoría de ellos en Yakarta, la capital del país, y en la isla de Java. "¿Qué puede pasar, que el Gobiero esté ocultando datos? Casi seguro que sí. Este es un país donde es muy fácil que se produzca el caos, por eso el presidente ha estado buscando la manera de controlar el coronavirus sin alarmar a la población evitando decirle que realmente la enfermedad está en el país", señala Norberto, "¿con todos esos vuelos que entraron desde Wuhan en enero, seguro que no hay más casos? A pesar de que todo el mundo sepa que hay muchos más casos de los que dicen las cifras oficiales, los hospitales no se saturan, así que el coronavirus no está afectando demasiado realmente".

Este empresario turístico canario confía en que dadas las circunstancias en que se encuentra Bali en cuanto a número de contagiados, el destino pueda volver a operar pronto. "En España van dando fechas sobre el fin del confinamiento aunque luego lo amplíen, pero aquí no dicen nada, hay poca información", critica, "el Gobierno solo dice que este año el turismo se da por perdido, 2021 será el año de la recuperación y no volveremos a la normalidad hasta 2022, aunque yo espero que si seguimos como hasta ahora, sin sobrecarga hospitalaria, se den cuenta de que Bali no está en una situación caótica y empiece a funcionar cuanto antes".

Mientras tanto, y desde su confinamiento, ni a Guiomar ni a Norberto se les ha pasado por la cabeza, ni en un solo momento, volver a Gran Canaria, ya que ambos tienen su vida más que hecha y asentada en Bali y no conciben marcharse de allí. Sin embargo, a través de la empresa de Norberto han ayudado a volver a casa a los españoles que se encontraban de vacaciones en la isla indonesia. Y lo han hecho a través de actualizaciones diarias en sus redes sociales para informar de las distintas formas para conseguir un vuelo que aterrice en suelo español y les han ayudado en la traducción de documentación sobre inmigración.

Ambos canarios destacan el trabajo de la embajada en Indonesia. Ante la reducción del número de vuelos y del aumento de los precios, el organismo español ha negociado, explican Guiomar y Norberto, tarifas con algunas compañías aéreas. Por otro lado, el país ha suspendido las multas por el exceso en el permiso del visado hasta que concluya esta crisis sanitaria.

Guiomar del Pino y Norberto Rodríguez están bien, en sus casas balinesas, con sus seres queridos y a la espera de que se erradique el coronavirus. Solo después de eso nos recibirán a los compatriotas españoles con los brazos abiertos para enseñarnos las maravillas naturales de esta isla del sudeste asiático.