"Las administraciones públicas tenemos que tirar del carro"

Hasta el domingo pasado tuvimos 16 casos positivos y uno más por verificar, para 38.000 habitantes la incidencia es bastante baja. Desde el inicio de la alarma hemos estado atendiendo las ayudas de emergencia social que nos han pedido, sobre todo los afectados por los ERTE, y atendiendo a 500 familias a la semana, llevando las compras a las casas con una media de 120 compras a la semana con la colaboración de Correos. Y hemos mantenido los vales de alimentos para los supermercados.

¿Qué medidas de prevención ha llevado a cabo el Ayuntamiento aruquense?

En cuanto a la seguridad, hemos reforzado con la Policía Local los controles para evitar que las personas se saltaran el confinamiento. Y a través de Limpieza y Parques y Jardines hemos cerrado los parques para que nadie los utilizara, y después limpiando diariamente las zonas de concurrencia que permitían el confinamiento. Y en cuanto a medidas económicas hemos retrasado el pago de impuestos como el de vehículos y la tasa de vados, o el IBI. Se ha cambiado el calendario tributario para facilitar el pago. Vamos a suspender la ordenanza fiscal de pago de terrazas y sillas porque están cerrados esos negocios y además lo vamos a prolongar más allá del estado de alarma porque les afectarán las medidas preventivas que seguro que saldrán, como el límite de aforo. No queremos perjudicar a este sector ni a todo aquel que tiene una pequeña y mediana empresa que depende del impuesto nuestro.

¿Cómo afectará esta crisis a las cuentas municipales?

Tenemos un presupuesto de 30 millones de euros y a los ingresos nos afecta bastante. Tenemos una media de 6 millones en transferencias corrientes y si hay una merma de estos ingresos evidentemente nos va a afectar en los gastos. Buscaremos en nuestros fondos de contingencia, que tenemos unos 180.000 euros, para derivar a los servicios sociales. Hemos solicitado al Cabildo que en la tasa de depuración, el canon del Consejo Insular de Aguas, del Consorcio de Emergencias o la tasa de vertidos haya fraccionamientos u otras medidas. Ahora es cuando más necesitamos liquidez, tiene que haber unas sinergias con el Cabildo, el Gobierno canario y el Estado para que los Ayuntamientos no sean los más afectados en esta crisis.

¿Habrá retrasos en la IV Fase de la Circunvalación de la GC-2 que pasa por Arucas?

Tuvo el parón de dos semanas, que coincidió con Semana Santa, pero siguen a su ritmo y de hecho se han aprobado las expropiaciones forzosas, como un estanque cerca de la GC-2 que imposibilitaba la aceleración de estas obras. Excepto por un margen de uno o dos meses, va a buen ritmo, hay un empuje importante y le he trasladado al responsable de Obras Públicas, Sebastián Franquis, la necesidad imperiosa de que acabe en tiempo y forma.

¿Qué influencia debe tener la obra pública en la recuperación de la actividad económica?

Las administraciones públicas tenemos que tirar del carro, hablar de inversiones públicas, de infraestructuras turísticas, del desarrollo económico de las pymes, de los autónomos... Estamos pendientes de que nos aprueben casi cuatro millones de euros en inversiones. La mayor inversión pública es la que va a tirar porque va a costar mucho poner en marcha las infraestructuras hoteleras y la restauración por los límites de aforo y las medidas preventivas, por lo que las administraciones públicas deben hacer ese esfuerzo. Para eso entiendo que el Gobierno de España tenga que presionar a Europa y nosotros al Cabildo y al Gobierno canario para que haya inversiones financieramente sostenibles. Debemos conseguir un consumo importante del superávit y flexibilizar las normas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012 que permitan que los Ayuntamientos generen economía.

Usar el dinero que tienen en el banco es una de las principales exigencias de los Ayuntamientos. ¿Cuánto tiene Arucas en los bancos y a qué lo destinaría?

Tenemos casi más de nuestro presupuesto actual, más de 30 millones de euros, y pretendemos, como todos, ya que tendremos una merma en los ingresos por transferencias corrientes, equiparar ese presupuesto. Ni más ni menos. No queremos derrochar ni volver al déficit. Nosotros hemos contribuido a que el Estado haya reducido su déficit. Entiendo que la dificultad de España con Europa es la flexibilidad del techo de gasto, que nos está haciendo bastante daño. No se trata de gastar todo el dinero que tienes en el banco, pero hay que buscar un control más exhaustivo y si un Ayuntamiento lo hace mal llevar a cabo medidas correctoras. Si los Ayuntamientos tenemos que salir a la calle a reivindicarlo, saldremos. Estamos poniendo en cuestión a la UE, es normal la crisis con el Reino Unido por este tipo de cuestiones. España entró en el 86 y no podemos dilapidar todos estos años porque haya unos caprichos de unos señores alejados de la realidad que no nos deje a los ayuntamientos ayudar a los vecinos, que somos los más cercanos. Es lo mínimo que nos debe enseñar esta crisis económica. Está en riesgo la convivencia de todos.

¿En qué sectores piensa centrarse Arucas con sus ayudas cuando las pueda llevar a cabo?

Primero estamos atendiendo la necesidad imperiosa de la gente que tiene problemas duros para tener un plato de comida hasta que se resuelva el cobro de los ERTE. El sector primario y el turístico es vital y también echar una mano a las pymes. Arucas es una zona comercial abierta muy importante, tiene muchos negocios de restauración, y vamos a dinamizar nuestros entornos y desde que se puedan celebrar eventos y abrir los espacios habrá que poner toda la carne en el asador. Hay que proteger el producto local y en eso nos vamos a esforzar. Trabajaremos de la mano con la oposición en este plan de activación económica con cuatro ejes: el sector primario, el turístico, las pymes y la restauración.

¿Cree que esta crisis va a ser peor que la del 2008?

Es peor por el volumen de fallecidos. La crisis económica nos arrasó y cuando empezamos a caminar y a ver resultados ahora ha venido esta crisis sanitaria. Está siendo bastante dura, no sé si más que la del 2008, espero que nos recuperemos, soy optimista, pero nos va a dejar una huella importante porque no se acaba en estos meses, puede haber una continuidad. Hasta que no tengamos una vacuna o un medicamento que atenúe la enfermedad pues las familias vamos a estar muy preocupadas.

¿Cree que el Gobierno central reaccionó tarde?

Era difícil. Cuando en diciembre veíamos los datos de Asia no nos lo tomábamos en serio y cuando a inicios de febrero empiezan a llegar a España las decisiones del Gobierno, con algunas contradicciones en la comunicación seguramente, han ido día a día. Cada día el virus ha evolucionado de una manera tan rápida que es difícil tomar una decisión y mañana no cambiarla. Creo que el Gobierno ha hecho una buena gestión salvo en algunos errores de comunicación.

¿Debería haber medidas diferentes para el desconfinamiento en función de las autonomías?

No sé si es bueno realizar uno parcial o uno centralizado. Tengo esa incertidumbre. Habrá que hacer pruebas de ensayo y error, ver cómo va evolucionando y que cada Comunidad Autónoma realice un plan. Y si luego hay que tomar otras medidas, hacerlo. Hay tanta incertidumbre que es muy fácil fallar y por tanto es muy fácil acusar.

¿Cómo valora la gestión de Ángel Víctor Torres [exalcalde de Arucas], al que conoce muy bien?

El presidente ha llevado muy bien el mayor peso de esta gestión. Sé que ante las adversidades siempre está ahí. Me pareció muy acertada la destitución de la consejera de Sanidad y ha sido un acierto la remodelación de esa área porque era necesaria para el bien del interés general. Y en estos meses se está viendo la evolución. Ha cogido el toro por los cuernos. Esto es agotador, viene de varias gestiones importantes a lo largo de un año, un incendio en agosto, la caída de Thomas Cook... ha vivido varios conflictos que no son nada fáciles.