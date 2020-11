La prudencia y la diplomacia en las redes sociales de Canarias han roto su silencio. Todo a raíz de la contradicción entre el plan canario de desconfinamiento y el del Gobierno central, que inicia el conficto entre la ciencia y la política en las islas protagonizado por Lluís Serra, el portavoz del Comité de Expertos que asesora al Gobierno canario en la gestión de la crisis del coronavirus, y Miguel Ángel Pérez del Pino, secretario general del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria.

El portavoz del Comité Científico, doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Lluís Serra Majem, no aguantó decir su opinión a través de su cuenta de Twitter durante la tarde de ayer con que adelantaba con una frase lapidaria "Ni viven, ni dejan vivir". Esta fue su reacción pública frente a la decisión del ministro Salvador Illa de no aceptar por ahora el Plan de Canarias para comenzar a salir del confinamiento en fases programadas.

La respuesta no se hizo esperar. Vino de parte de Miguel Ángel Pérez del Pino, secretario general del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructura, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. "Echar aceite de oliva y algún tomate a la Ciencia no te convierte en un buen político. Ni tan siquiera en un buen científico. A lo mejor, acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces", publicó también en su cuenta de Twitter dirigiéndose a Serra.

Echar aceite de oliva y algún tomate a la Ciencia no te convierte en un buen político. Ni tan siquiera en un buen científico. A lo mejor, acabas dándote cuenta de que cueces, pero no enriqueces. — Miguel Ángel Pérez del Pino (@mapdelpino) 25 de abril de 2020

A mi no me importa si alguien no valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado en 🇮🇨). Pero no permitiré que un cualquiera manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas. https://t.co/RSZkO45iRe — Lluis Serra 🎓 (@lluisserramajem) 25 de abril de 2020

Ese comentario ha incendiado las redes sociales, en donde los usuarios han mostrado su enfado e indignación hacía el político grancanario por su comentario despectivo hacia el científico, quien no dudó en responder. "A mi no me importa si alguien no valora mi trayectoria científica (dicen que soy el investigador más citado en Bandera de las Islas Canarias). Pero no permitiré que un cualquiera manche mi honorabilidad y dude de mi defensa absoluta de la salud pública de los canarios frente a intereses partidistas".

Serra no ha sido el único que ha contestado al político socialista de Gran Canaria. Miles de usuarios en las redes han respondido duramente a Miguel Miguel Ángel Pérez del Pino por su tono y contenido.

Cómo podemos pedir confianza a los ciudadanos si saben q el buen fin del plan de desconfinamiento, en algo en lo que nos jugamos tanto como salir de una pandemia, depende de políticos ignorantes arrogantes y maleducados de este nivel? @PSOECanarias @GranCanariaCab — Patri barber (@patribarber) 26 de abril de 2020