Devotas de Pinito y del Clipper de fresa

El mercadillo municipal de Teror estrenó en la jornada de ayer la fase 2 de la desescalada. Después de dos semanas con apenas el 20% de los puestos que tradicionalmente acuden a su cita dominical y un aforo máximo de tan solo 180 personas en el recinto delimitado y organizado por el Ayuntamiento de la Villa Mariana se le unieron este domingo una serie de nuevos comerciantes, dispuestos a volver al trabajo e inaugurar así su particular "nueva normalidad". La ropa, los juguetes o los complementos todavía no han regresado a su fiel cita en las Medianías, pero los que sí volvieron son los hierberos, los perritos calientes, los chucherías más golosas y algunos artesanos.

Fátima Sánchez Santana es de las que han vuelto a pisar Teror después de dos meses y medio. Rodeada de monederos, talegas, bolsos y demás complementos de tela, esta artesana sonríe a cada cliente que viene para echarle un ojo a su producto estrella en esta pandemia: las mascarillas. "Es lo único que he vendido en toda la mañana", confiesa. "Dicen que son cómodas", destaca ante un par de posibles clientas.

Sánchez ha estado "a piñón" cosiendo mascarillas durante los últimos dos meses. "Mi marido trabaja en publicidad y tuvimos que hacer muchas para las empresas con las que colabora", explica. Una nueva actividad que les ha permitido ganar algo de dinero pero, sobre todo, ha realizado "por necesidad de contribuir a luchar contra el virus", añade. Las hermanas Alicia y Esther Hernández se acercan entonces, con paso decidido, hasta el preciado género.

"Mañana empiezo a trabajar seis horas al día, voy y vengo en la guagua, tengo que tener varias de repuesto", apunta Alicia mientras termina de probarse su nueva y floreada mascarilla. "Si esto va para largo [la pandemia] no queda otro remedio que comprar", añade Esther. Ambas han vuelto a pisar Teror después de tres meses y como buenas devotas de lo carnal, no pudo faltar el bocadillo de chorizo y el Clipper de fresa, los cuales se tomaron en los minutos previos ante la basílica.

"Los demás fueron a una cafetería, son más finos", puntualiza Esther. Vecina del Lomo de los Frailes, confesó que va cogiendo "un poquito de confianza" frente al virus y por eso hasta ahora no habían subido a Teror a pasar el día. Y es que las aglomeraciones que se pueden formar puntualmente asustan a más de un dominguero. Aún así, volvió a casa con pan, dulces y queso.

Pasadas las once u once y media, hasta el mercadillo de Teror ya se habían acercado entre 600 y 700 personas, según Manuel Farías Barrios, concejal de Servicios Públicos de la Villa Mariana. El ambiente estaba siendo "favorable" y la gente reaccionaba de una manera correcta a las pertinentes medidas de seguridad. Eso sí, de los 40 puestos que podrían haber asistido a la feria, tan solo lo hicieron 32 por diversos inconvenientes de la "nueva normalidad".

El jamón serrano, los dulces ingleses, las mermeladas y algunos de los artesanos más asiduos a la cita dominical de la Villa Mariana tendrán que esperar una semana más. No obstante, el puesto de complementos de Fátima no fue el único que se estrenó ayer en Teror. En la plazoleta trasera a la basílica se reubicaron todos los stands de perritos calientes, bebidas y golosinas. El algodón de azúcar y el ketchup volvieron en una jornada en la que el sol apretó.

"Que haya tanto calor es malo, porque la gente tira para la playa", señala Alicia Gónzalez, al frente del puesto de golosinas. Natural de Tenerife, lleva más de cuatro años viniendo al mercadillo de Teror junto a su marido, llegan a la Isla en el último barco del sábado y regresan a última hora del domingo. "Las primeras semanas sabemos que no vamos a ganar nada, pero estábamos aguantando con lo que teníamos", apunta.

Y es que después de dos meses y medio sin actividad, el confinamiento ha sido letal para la situación económica de los puesteros de los distintos mercadillos ambulantes del Archipiélago. Hasta tal punto que ha llevado a una situación crítica a numerosas familias que viven de este oficio. "No sabemos que haremos con todas las fiestas del verano canceladas, en la Península me cuentan que están amargados, porque no tienen ni una feria desde octubre; nosotros por lo menos hemos podido salir adelante con lo que ganamos en Navidad y carnavales", explica González. De hecho, los contagios por Covid-19 comenzaron a dispararse en el Archipiélago apenas una semana después de las carnestolendas.

Por su parte, María Rodríguez Marrero y Francisco Torres Jiménez cumplen ya tres semanas en la "nueva normalidad" del mercadillo de Teror. "Se nota que va a mejor, para lo que hay la cosa está bastante animada", señala ella, optimista. "Eso sí, la gente no tiene tanto miedo, nosotros somos más rigurosos, hay muchos que no respeta y no se dan cuenta que podemos recaer", indica, preocupada ante la posibilidad de un repunte del virus en la Isla.

En este caso, el producto estrella de estos feriantes vuelve a ser, una vez más, el bocadillo de chorizo de Teror y el Clipper de fresa, "los otros refrescos ni verlos quieren", señala riéndose Torres. Y es que la bebida canaria rosa sigue siendo la reina de los domingueros y levanta las mismas pasiones que en los días previos al estado de alarma. Pero los devotos que llegan a la Villa Mariana no solo sacian el cuerpo, también el espíritu. De hecho, los puestos de artículos religiosos están entre los más codiciados por el público.

Patrona de Gran Canaria

"La Virgen llama", apunta Juana Rosa Marrero Medina mientras hace cola junto a su marido para poder entrar en la basílica del Pino, donde en estos días de la desescalada el aforo está limitado al 50% y por un tiempo concreto, en este caso para que todos los fieles puedan ver a la patrona de Gran Canaria. El agente de seguridad, bajo el significativo cartel de "entrada" en la puerta principal del templo va dejando entrar a los diferentes grupos, mientras otra tanda sale por el otro lado en un perfecto circuito. Para muchos, era el primer domingo que conseguían subir a la Villa Mariana desde marzo.

Eso sí, la particular peregrinación iba bastante ligera. "Apenas llevamos cinco minutos", apunta la mencionada vecina de Tamaraceite, unos pasos antes de conseguir entrar en la basílica. "Ya nos tomamos el café, luego ya nos vamos a casa, había ganas de venir después de tanto tiempo, dentro te sientes segura", destaca Marrero Medina, mientras se sobrecoge los brazos en señal de cercanía a la Virgen del Pino.

El día acompañaba en este primer domingo de fase 2. El sol apretaba, un ambiente muy distinto al de la jornada anterior, cuando las nubes no se despejaron en ningún momento de las montañas en un atípico día de Canarias. Pero, para los comerciantes, la falta de fresco no es un buen aliado. Al menos eso opina María Elena Naranjo Santana, quien lleva en las entrañas del mercadillo desde que tenía siete años y eso es mucho tiempo, pues ya pasa el medio siglo de vida. "Con el tiempo así, quien sabe, la gente tira más para la playa", repite, pan en mano.

Esta era la segunda semana en el mercadillo para Naranjo y lo que más despachaba eran los clásicos, por supuesto. "De bizcochos, dulces y demás poquito la verdad, están tirando más por lo fresco", apunta la feriante. Ante los panes, preparada con un billete de 20 euros estaba Mercedes Pérez, una teldense dispuesta, junto a su familia, a comerse el primer bocadillo de chorizo con queso después de la larga cuarentena y, como no, su Clipper de fresa, cuando el reloj apenas marcaba las once de la mañana. "Es algo que puedes hacerte en casa, pero en la calle sabe más", señala rotunda, como buena devota.