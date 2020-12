"Gran Canaria necesita establecer un tándem en donde la colaboración entre organizaciones públicas y privadas" permita analizar juntos "qué hoja de ruta es la que mejor puede ayudarnos a acelerar la recuperación social y económica. No hay tiempo que perder. Debemos escucharnos, dialogar y debatir, y de todo ello, establecer unas líneas comunes que impulsen el progreso de nuestra isla". Trabajar todos juntos para conseguir una isla más fuerte es el objetivo que se ha marcado el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, el socialista Miguel Ángel Pérez, y un reflejo de esta intención ha sido la ronda de reuniones que ha mantenido en las dos últimas semanas con los diferentes sectores económicos y sociales para buscar una línea de trabajo común

En todos los encuentros ha resaltado que "no se trata de gastar más sino de gastar mejor" y que "hay que ejecutar, no solo gastar dinero". También ha destacado la necesidad de poner en marcha "un plan de choque contra la pobreza en Gran Canaria, porque la situación va a ser complicada", al tiempo que advirtió que "para poder reactivar la economía tenemos que apuntalar nuestros sectores económicos, principalmente la obra pública, el sector industrial y analizar la coyuntura que nos marca el sector turístico para renovar e incentivar la calidad y mejorar el sector para hacerlo más competitivo. Es el momento de aprovechar la situación. Frente a la adversidad, tenemos que sacar el máximo rendimiento que podamos y destacar nuestras potencialidades como región turística".

En este difícil momento, el vicepresidente es consciente de que "Gran Canaria es mucho más que Cabildo y Ayuntamientos, es mucho más que administraciones públicas", por lo que entiende que la compleja realidad insular "requiere de un diálogo fluido con agentes sociales, con autónomos y empresas, con asociaciones y organizaciones, todas y todos, participantes activos en la construcción y desarrollo de una isla más fuerte, plural y diversa", capaz de extraer todas sus posibilidades.

Después de largas jornadas de reuniones con los principales agentes sociales de Gran Canaria, así como con personas significativas de los sectores sociales, económicos e industriales de la isla, Pérez ha querido dejar claro que Gran Canaria necesita establecer un tándem en donde la "colaboración entre organizaciones públicas y privadas" sean capaces de analizar juntas cual es la mejor hoja de ruta para arrancar. "No hay tiempo que perder. Debemos escucharnos, dialogar y debatir, y de todo ello, establecer unas líneas comunes que impulsen el progreso de nuestra isla", señaló. Durante las reuniones, el vicepresidente reafirmó su convencimiento de que la única salida radica en "avanzar juntas y juntos para proteger lo nuestro y a los nuestros. El objetivo es común".

Miguel Ángel Pérez calificó la autorización - anunciada por la ministra de Hacienda María Jesús Montero- del uso del superávit en Canarias como "un soplo de aire fresco, que debe hacernos reflexionar y actuar con cabeza", porque "no se trata de gastar más, sino de gastar mejor".

Recordó que se prevé que el Ca bildo termine el ejercicio 2020 con una pérdida de ingresos cercana a los 150 millones. "Ante la incertidumbre del próximo ejercicio 2021, debemos ser cautos. Debemos proteger nuestros servicios públicos esenciales y trazar una línea de impulso a aquellos sectores que mayor ayuda requieren, porque, en definitiva, se trata de dos acciones para que nadie se quede atrás: fortalecer nuestro sistema de protección social y estimular la generación de empleo".

Así, mostró su convencimiento sobre la necesidad de poner en marcha un plan de choque contra la pobreza y la vulnerabilidad social, que integre a los ayuntamientos y a las principales organizaciones no gubernamentales, como son, entre muchas otras, Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, para diseñar una estrategia que amortigüe las consecuencias de esta situación sin precedentes.

Tras la aportación de fondos de las últimas semanas consideró que "ahora es momento de afrontar esta situación con una estrategia clara que refuerce nuestro escudo de protección social y amortigüe las condiciones de vulnerabilidad de nuestras familias".

Durante su encuentro con los representantes de la patronal turística, el vicepresidente planteó la necesidad de aprovechar la parálisis actual para modernizar la planta alojativa, diversificar la oferta y "proyectar un sector turístico grancanario con las credenciales de calidad que siempre nos han acompañado, ahora más aún si cabe. El turista que nos visita debe saber que Canarias dispone de un fantástico servicio de salud, público y privado, que está engrasado y a punto para atendernos de manera inmediata, que Canarias es buen clima y buenos servicios públicos. Que Gran Canaria es bienestar. Que Gran Canaria es Europa". También es hora, resaltó, de hacer prospecciones de nuevos mercados turísticos emisores. "Es la hora de colaborar entre lo público y lo privado, entre el Cabildo, hoteleros, extra-hoteleros y turoperadores y sector aéreo para establecer nuevas líneas de conectividad con los mercados emisores habituales y también con nuevos mercados, como el ruso, el canadiense o el chino".

Tras dejar claro que la diversificación económica, la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la movilidad pasan por la sostenibilidad, el vicepresidente ha resaltado el papel "fundamental" que jugará la obra pública "en este ambicioso proceso de reconstrucción que tenemos que gestionar".

"Nuestro objetivo", resaltó durante su reunión con la patronal de la construcción, "es ejecutar el máximo posible de nuestro presupuesto vigente para poner en la calle la mayor cantidad de inversión pública y generar empleo directo e indirecto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Cabildo de Gran Canaria dispone, a día de hoy, de la mayor ejecución presupuestaria a fecha 30 de mayo de la última década. No se trata de gastar más, se trata de ejecutar mejor".

Entre las inversiones para 2021 apuesta por la nueva circunvalación del municipio de Agaete y la adecuación e implantación de nuevas paradas de transporte público en las dos principales autovías, la GC-1 y la GC-2. A nivel industrial, el discurso de Pérez se centra en el elevado coste energético en Gran Canaria y su impacto "muy agresivo sobre nuestra competitividad", un hándicap que a su juicio hay que eliminar mediante un desarrollo progresivo de las energías limpias. En la reunión con el sector industrial, quiso dejar bien claro que el apoyo al sector industrial desde el Cabildo de Gran Canaria es "una pieza fundamental para diversificar. Gran Canaria es actualmente la isla con mayor volumen de actividad industrial de todo nuestro archipiélago y requiere de una planificación energética sensata, que nos ayude a transitar desde la situación actual hacia un modelo más ecológico y sostenible. Pero esto sólo es posible con realismo: no podemos saltar de un día para otro a un modelo 100% sostenible basado en energías limpias; pero en cambio, sí podemos ir dando pasos en esa dirección con el objetivo de ir eliminando nuestra dependencia de energías fósiles". "Somos una sociedad fuerte y tenemos muchas bondades que debemos trabajar y explotar. Veo una Gran Canaria ilusionante, con entusiasmo, y tengo la esperanza de que juntas y juntos vamos a hacer de nuestra isla un lugar mejor para vivir y trabajar, un lugar del que sentirnos orgullosos. Pongamos todo nuestro esfuerzo en ello. No me cabe la menor duda de que lo conseguiremos, sin dejar a nadie atrás".