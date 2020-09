Dos sentencias judiciales avalan la construcción del Siam Park en el Sur

Estas dos sentencias judiciales dan un impulso más a la implantanción de este centro de ocio en el sur de Gran Canaria, a la espera de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre las alegaciones presentadas por Loro Parque en relación a los aprovechamientos urbanísticos del suelo que reclama el Ministerio.

En la primera sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado el recurso de Hermanos Santana Cazorla contra el decreto del Gobierno de Canarias del 9 de noviembre de 2015 y desmonta tesis como la falta de interés público del proyecto o la ausencia de información pública o evaluación ambiental.

El decreto suspendió la vigencia del PIO de Gran Canaria y el Plan del Corredor de Transporte Público entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21), el tren del Sur, para facilitar la inversión en este equipamiento turístico, y validar una norma transitoria que garantizara la continuidad del trazado ferroviario. Y todo en el lugar donde se preveía construir una estación y una parada para el tren.

El documento recurrido por la parte denunciante tiene su fundamento en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial y Espacios Naturales de Canarias y en la Ley Territorial Canaria 3/15 que recoge los supuestos de tramitación preferente de las inversiones para proyectos para actividades de interés estratégico. En este sentido, la sala recuerda en su sentencia que el Cabildo ya había declarado el proyecto de interés económico, turístico y social el 26 de mayo de 2014, y el Gobierno de Canarias lo declaró de interés estratégico el 4 de septiembre de 2015. Y añade que el decreto no pretende establecer la ordenación del parque temático, sino resolver la incompatibilidad entre el trazado del PTE-21 y los usos permitidos en el Plan de Modernización y Mejora de la Competitividad (PMM) de El Veril.

Interés público y privado

En el fallo, el presidente del TSJC, Antonio Doreste Armas, rechaza todos los argumentos esgrimidos por Hermanos Santana Cazorla. En su recurso, los demandantes consideraron que hay un interés particular y no un interés público que ampare el cambio normativo. En este sentido, la sala sostiene que es una "valoración subjetiva que no compete al demandante ni siquiera a la Sala, salvo que se aprecie desviación de poder", y no es el caso, y añade que la decisión del interés público del proyecto corresponde al poder político.

Para el tribunal, es evidente que hay un interés privado puesto que la promotora es una empresa privada, "pero este interés no excluye que concurra con el público con detalle de la previsible creación de empleo temporal y fijo" y sustenta su argumento en el precedente del Siam Park de Tenerife. "Tiene un éxito notorio y eso es un aval para la decisión de la Administración de favorecer su instalación" simplificando los obstáculos administrativos, recoge la sentencia.

Sobre la desproporción entre el interés público y la medida tomada -la suspensión del planeamiento-, la sala es tajante: el interés público ha sido apreciado por las distintas administraciones.

Por otro lado, en relación a la ausencia de información pública, la empresa sostiene que no se publicó el anuncio en la prensa, pero el tribunal recuerda que se publicó en el BOC del 25 de mayo de 2015 y que ninguna normativa exige que el acuerdo se publique en los medios de comunicación. Por último, sobre la ausencia de evaluación ambiental, el TSJC destaca en su sentencia que ninguna norma establece que los procedimientos de suspensión de planeamientos deban someterse a evaluación ambiental puesto que los decretos de suspensión no constituyen en sí mismo instrumentos de ordenación.

Por todo ello, el TSJC ha desestimado el recurso e impone el pago de 3.000 euros en costas. Cabe recurso de casación.

Legalidad territorial

Por otro lado, en la segunda sentencia, el TSJC ha desestimado también el recurso interpuesto por Lebensraum Wasers S. L. en el cual solicitaba tutela judicial efectiva al considerarse perjudicada por la adjudicación directa a Loro Parque de la concesión administrativa para ocupar los terrenos de dominio público en El Veril, y en lo que ha considerado ilegalidades y desviación de poder en el marco del PMM del Veril.

Entre los argumentos de la empresa para demostrar la supuesta desviación de poder en el PMM alude a que no puede ser objeto de modernización porque en el barranco no hay infraestructuras que deban ser rehabilitadas. Para desmontar esta tesis, el TSJC se apoya en la ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013, que señala "la labor de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas, instalaciones y servicios [...] por la evolución de las demandas del mercado" y añade que las medidas de mejora de la calidad turística "no se agotan en el simple proceso de renovación, aunque prioritario, y deben completarse con una implantación prudente de nuevas instalaciones de alojamiento o de diferentes actividades turísticas complementarias", como es este parque de ocio.

Otro de los argumentos es que la categorización de El Veril como suelo urbanizable sectorizado está injustificada, y para responder el tribunal alude a un acuerdo de la Cotmac que determina una vez que entre en vigor un plan territorial especial de ordenación turística -el PMM-, en su adaptación al planeamiento urbanístico "se puede sectorizar y ordenar suelo urbanizable turístico dentro de las zonas declaradas aptas para ese uso".

Por otro lado, alega la demandante falta de sostenibilidad del PMM de El Veril, pero el tribunal recuerda en su sentencia que el proceso de evaluación ambiental se ajusta a derecho e insiste en que el suelo donde se asentará el parque es urbano y no rústico.

Por último, la sala también rechaza la falta de sostenibilidad económica del PMM del Veril, ya que se recogen informes de los ingresos en las arcas públicas, y critica la actuación de la demandante en este punto. "Este tribunal no alcanza a entender que para desvirtuar este importante extremo del PMM, Lebensraum no haya apuntalado sus genéricas afirmaciones con el acompañamiento del pertinente informe pericial que contuviera el análisis económico contradictorio que hubiera permitido rebatir con mayor solidez las reflexiones" que argumenta, señala la sentencia. Por todos estos argumentos, la sala rechaza la existencia de desviación de poder.

De forma paralela, en su demanada, Lebensraum consideró que al acordarse la adjudicación directa de la concesión administrativa a Loro Parque, quedó privada de la posibilidad de haber concurrido en competencia a la obtención de los permisos para ocupar el terreno público en el barranco del Veril, así como de haber podido ejercer la iniciativa de formular el PMM si hubiese sido adjudicatario. Alegó además que Loro Parque se benefició de una tramitación preferente porque aportó "datos falsos" sobre la propiedad de los terrenos en El Veril -donde la empresa dispone de 53.827 metros cuadrados de los 121.000 del parque-.

Recuerda el tribunal que el proyecto es estratégico y no constan impugnaciones "razón por la cual cubren el presupuesto que la ley exige para la adjudicación directa de la concesión". Y añade, en su reclamación por considerarse excluida del procedimiento, que "la parte actora no intervino en el procedimiento de la concesión hasta un momento posterior a la publicación de la información pública del expediente, no constando que presentara ninguna solicitud de concesión ni ningún proyecto".

Por último, el tribunal asegura en su sentencia que Loro Parque ha dejado acreditado sus derechos sobre la propiedad del suelo y sostiene que no "participa en el proceder" de la demandante porque "no se menciona la causa de la nulidad -del PMM- sino que se invocan de forma genérica diversas irregularidades procedimentales que no pueden llevar a adoptar la petición de su suspensión". Cabe recurso de casación.