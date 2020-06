Canarias se abona a la calima y a temperaturas de más de 30 grados

El calor y la calima ha sido el gran protagonista del Archipiélago desde el fin de semana, y volverá a serlo al menos hasta este martes, ya que mañana está previsto que la masa de aire que se encuentra al sur de las Islas deje paso al anticiclón. La presencia de calima, sobre todo por encima de los mil metros, se combina con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, como las registradas ayer en La Aldea de San Nicolás (34.8ºC) o Agaete (30.9ºC), mientras que otros municipios de Gran Canaria como Telde, la capital y Teror la rozaron.

"Hay sensación de bochorno porque a nivel del mar tenemos el viento bastante parado. Si a eso le unimos la presencia de calima, la insolación y la entrada de aire del este hace que la sensación térmica con más de 30 grados sea mucho mayor. Pero a 15 de junio es normal que tengamos temperaturas superiores a 30 grados", asegura Jesús Agüera, delegado de la Amete (Agencia Española de Meteorología) en Las Palmas. Este clima ha provocado en las últimas fechas una masiva presencia en las playas de Canarias, sobre todo al producirse en fin de semana. Y continuará al menos este martes.

También explica Agüera que la masa de aire al sur de las islas provoca "abundante nubosidad e incluso algunos días pueden producirse tormentas y chubascos, como tememos desde hace varios días", aunque se ha mantenido al sur del Archipiélago sin llegar a tocar tierra. A partir de mañana está previsto que la borrasca que está al norte "se traslade y deje de afectarnos", por lo que regresaría la estabilidad al clima de las Islas.

"No es una situación de aviso ni tampoco complicada", advierte Agüera, "pero tampoco es muy común en el mes de junio porque se junta un poco todo, con una borrasca al norte del Archipiélago que aunque no nos está afectando directamente sí que induce un poco de viento y nos trae esas rachas inestables del sur. Y a eso hay que sumar la calima, que eso sí que no es tan inusual", sentencia.

Por tanto, las temperaturas seguirán en ligero ascenso este martes, con posibilidad de que sea más significativo en las medianías y en las zonas altas de las islas más montañosas. Y con esa calima en zonas altas que elevará la sensación térmica.