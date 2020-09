El hotel ha vuelto a levantar las persianas para acoger por ahora al turismo local, a la espera de que la reapertura de las fronteras internacionales, mañana domingo, vuelva a traer hasta las islas al turismo extranjero. Félix Casado explicó que la premisa de la compañía es llegar a un 50-60% de la ocupación para garantizar la seguridad de los huéspedes. "Es un hotel que tiene capacidad para 1.300 clientes, pero para poner en marcha los protocolos de seguridad no pasaremos del 50-60% de ocupación", detalló.

El establecimiento hotelero reabre, por ahora, en pérdidas. "Hasta que no se supere el 50% de la ocupación estaremos en pérdidas", reconoció el directivo, "es un riesgo que asume la empresa, porque si no ponemos la maquinaria en marcha esto no arrancará". La cadena ha tenido que bajar los precios entre un 30 y un 40%.

A partir de mañana el hotel comienza a recibir clientes nacionales, y a partir del próximo 1 de julio será cuando se reincorporen los turoperadores y comiencen a llegar los clientes extranjeros. "Ya se están moviendo las reservas", añadió Casado. Hasta que Sanidad no vaya implementando nuevas medidas, el hotel no superará el 50%. "Esperemos que para octubre estemos en una ocupación normal", sostuvo. Por su parte, para el director de Ventas de RIU en Canarias, Maurice Damen, abrir el hotel ha sido "una decisión valiente por parte de la compañía; pero hay un momento en que hay que abrir sí o sí".

El RIU Gran Canaria reabre con todos los servicios y su puesta en funcionamiento llega precedido por la aplicación de hasta 17 protocolos de seguridad, como es la toma de la temperatura a los clientes a su llegada al hotel, la desinfección a su entrada con una alfombra, lavado de manos y entrega de una mascarilla, la colocación de mamparas en la recepción, separación de dos metros entre las hamacas, el buffet pasa de autoservicio a ser asistido e incluso la posibilidad de que los clientes puedan realizar el checking a través de una aplicación móvil desde una semana antes de su llegada al establecimiento.

Primeros clientes

La compañía hotelera organizó ayer un despliegue junto a parte de su personal y directivos en las Islas para recibir, a las puertas del establecimiento, al primer cliente de la cadena en Canarias después de tres meses de cierre forzoso. Entre aplausos, obsequiado con un ramo de flores y con la presencia de una tortuga como mascota de la firma turística, a las 10.45 horas de la mañana de ayer Juan Antonio González, residente en el municipio de Telde, llegó al hotel para realizar el checking. Antes de entrar en el hotel, Juan Antonio tuvo que pasar el control de temperatura, desinfectar sus zapatos en una alfombra y pasar por el dispensador de gel hidroalcohólico para luego pasar por la recepción. Allí, la recepcionista le facilitó documentación informativa sobre las normas de seguridad en el establecimiento turístico.

Es la primera vez que este cliente local visita el establecimiento y lo hizo atraído por una oferta que le resultó atractiva. "Vengo a descansar y a desconectar", afirmó brevemente después de conocer los protocolos de seguridad y de ponerse la pulsera del todo incluido.

Los segundos clientes en llegar al establecimiento lo hacían al filo de las 12.00 del mediodía. Marco Antonio y Cristina, de Jinámar, eligieron el hotel confiados en las medidad de seguridad. "Teníamos muchas ganas, es la primera vez que venimos y lo hacemos por algunas referencias", afirmó Marco Antonio, "no ha movido las ganas de matar un poco el miedo al virus; si uno está todo el día en casa no libera todo lo que debe liberar el ser humano. Confiamos en todas las medidas de seguridad".

Por su parte, Almudena Peña, de Arucas, se pidió un día libre en el trabajo para disfrutar del fin de semana. "Tenía una reserva hecha antes de la pandemia, así que ahora la he recuperado", señaló, "tenía muchas ganas después del confinamiento".

El próximo hotel que RIU Hotels & Resorts abrirá al público será el RIU Palace Meloneras, el próximo viernes 26 de junio.