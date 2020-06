Altamar renueva habitaciones, recepción y restaurantes de sus cuatro complejos

El proceso de modernización de los establecimientos alojativos del destino turístico de Puerto Rico va sumando cada vez más adeptos y ahora le ha tocado el turno a la compañía canaria Altamar Hotels. La cadena hotelera se encuentra en pleno proceso de actualización de la imagen de parte de las instalaciones de sus cuatro establecimientos: el hotel Altamar y los complejos de apartamentos Edén y Las Buganvillas, ubicados en la zona alta de Puerto Rico, en las inmediaciones del centro comercial Europa, y el hotel Altamadores, situado en la playa de Amadores.

La firma ha puesto toda su carne en el asador y ha aprovechado el cierre obligado del sector turístico durante el estado de alarma y antes del retorno de los turistas para modernizar habitaciones, restaurantes, piscinas y recepciones. En esos trabajos Altamar Hotels ha invertido cinco millones de euros, según ha confirmado Teodoro Puente, director general de la cadena.

La intervención más ambiciosa de la compañía se está llevando a cabo en el hotel Altamar, el buque insignia de la cadena y su establecimiento más emblemático, con el que arrancó sus operaciones hace ya 33 años, en 1987. Es además, el mayor de todos, al disponer de un total de 257 habitaciones.

Aquí, la empresa ha promovido una renovación completa del interior de 107 de las 257 habitaciones, cambiando el mobiliario y sustituyendo los baños. En lo que respecta a las zonas comunes, se realiza un lavado de cara de las tres piscinas de que dispone el establecimiento, adecuando la pintura y sustituyendo el pavimento de los distintos solárium. Además se interviene también en las instalaciones del restaurante, donde solo se cambia todo el mobiliario y la decoración interior, sin modificaciones estructurales de este espacio, y se reemplazan los ascensores.

Energías verdes

La modernización de este complejo hotelero pasa también por subirlo al carro de las energías renovables con la instalación de una planta de energía fotovoltaica. Así, se aprovechará el párquin del establecimiento, que se techará con el doble objetivo de aportar sombra a los vehículos y de colocar encima esta instalación de energías verdes.

Por su parte, en el hotel Altamadores, del año 2003 y de categoría de cuatro estrellas, se está interviniendo en el interior de 45 de las 90 habitaciones de que dispone el complejo para cambiar cocinas, salones y baños. Es decir, se ha procedido a una reforma integral de la mitad de las habitaciones.

En las áreas comunes también se interviene en las dos piscinas para mejorar los pavimentos y los sistemas de depuración del agua. En este establecimiento se moderniza también la zona de recepción, que mantiene su estructura pero se actualiza todo el mobiliario y la decoración.

En lo que respecta a los complejos de apartamentos, en Las Buganvillas, construidos en el año 1987, se interviene en la renovación de las 36 estancias del complejo, se instalan sistemas de aire acondicionado, se mejoran las zonas comunes y se instala un sistema de conexión a internet por wifi de mayor velocidad para los clientes.

Por su parte, en el establecimiento alojativo Apartamentos Edén, levantado en 1989, se mejoran las instalaciones de las piscinas con un nuevo sistema de cloración y se moderniza todo el mobiliario del restaurante.

Todas las intervenciones que Altamar Hotels está desarrollando en sus hoteles y apartamentos estaban previstas, aunque sin fecha, pero como no hay mal que por bien no venga el cero turístico se ha convertido en la mejor ocasión para poner a punto los inmuebles de cara a la inminente vuelta del turismo. No obstante, explicó el director general, Teodoro Puente, la empresa realiza mejoras importantes cada 10 años para ajustarse a las demandas del mercado en cada momento.

A pesar de la reapertura internacional de las fronteras a los países europeos a partir de hoy, la cadena abrirá su primer hotel el 1 de agosto, el Altamadores. Las Buganvillas se reabrirá el 15 de agosto; Edén el 1 de septiembre y el hotel Altamar el 1 de octubre.