Canarias tendrá este miércoles cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan lloviznas de carácter ocasional en medianías; durante las horas centrales, la nubosidad tiende a retirarse hacia zonas del litoral.

En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados, y en Lanzarote y Fuerteventura nuboso por la mañana y a últimas horas, predominando la apertura de amplios claros el resto del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Añade que las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, mientras que el viento soplará del nordeste, que será más intenso en las vertientes sudeste y noroeste de las islas más montañosas.

Además, las aguas costeras de La Palma registrarán vientos del noreste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, temporalmente 6 en el noroeste y sureste. Marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. En la costa oeste, variable 1 a 4 con brisas y marejadilla.

El Hierro tendrá noreste de fuerza 5, temporalmente 6 en el nordeste y norte. Fuerte marejada. En la costa suroeste, noreste o variable 2 a 4 y marejadilla a marejada.

En Tenerife y La Gomera norte o noreste de fuerza 4 o 5, temporalmente 6 en el oeste gomero, canal entre islas y sureste tinerfeño. Marejada o fuerte marejada, ocasionalmente gruesa en el sureste de Tenerife. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En las costas suroeste tinerfeñas y sur gomeras, variable 2 a 4 y marejadilla.

Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente noreste de fuerza 5 o 6 en el extremos oeste y sureste y 4 o 5 en el resto. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte o noroestee de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 2 a 4 con brisas y marejadilla.

En Lanzarote y Fuerteventura habrá norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros de altura.

La predicción de la Aemet para este miércoles, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos por la mañana y a últimas horas del día, pudiendo la nubosidad baja generar algo de bruma en zonas de costa; a partir del mediodía, la tendencia será a la apertura de amplios claros, salvo en el norte y litoral oeste, donde se mantendrán los intervalos de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, con algún intervalo más intenso en el interior en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 20 27

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos a primeras horas, cuando la nubosidad baja podría generar algo de bruma en zonas de costa. A lo largo de la mañana, la tendencia será a la apertura de amplios claros, con la aparición de intervalos de nubes bajas a últimas horas en el norte y litorales este y oeste. Temperaturas con pocos cambios; no se descarta que pueda alcanzarse localmente los 30ºC en zonas del interior. Viento del norte, con algún intervalo más intenso en el interior y vertiente sur de la Península de Jandía en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 21 27

GRAN CANARIA

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26

TENERIFE

Nuboso o cubierto en el norte y nordeste, por debajo de unos 1.100 metros, donde no se descarta alguna llovizna de carácter ocasional en medianías y la formación de brumas a primeras y últimas horas en zonas de costa; durante las horas centrales, la nubosidad tenderá a retirarse hacia el litoral, abriéndose amplios claros. En el resto de zonas, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en zonas del interior; no se descarta que pueda alcanzarse puntualmente los 30ºC en medianías del sur y oeste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, en el extremo noroeste y durante las horas centrales del día en la vertiente sur del Área Metropolitana; no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costa suroeste. En cumbres centrales, viento de componente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 20 28

LA GOMERA

Nuboso o cubierto en el norte, donde existe baja probabilidad de que se produzca alguna llovizna de carácter ocasional; durante las horas centrales, la nubosidad tenderá a retirarse hacia la costa, abriéndose amplios claros. En cumbres y en el resto de zonas, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso las máximas de zonas del interior. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en la costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Nuboso o cubierto en el norte y este, por debajo de unos 1.200 metros, donde no se descarta alguna llovizna de carácter ocasional en medianías y la formación de brumas a primeras y últimas horas en zonas de costa; durante las horas centrales, la nubosidad tenderá a retirarse hacia el litoral, abriéndose amplios claros. En el resto de zonas, predominio de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en zonas del interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 21 26

EL HIERRO

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas en el nordeste a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso las máximas de zonas del interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y oeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 15 20