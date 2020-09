Los reparos del interventor del Cabildo se duplicaron hasta los 384 el año pasado

Los pagos de facturas con objeciones por parte de la Intervención General del Cabildo sumaron 26,1 millones de euros y van desde la contratación de un helicóptero para hormigonar una obra en la presa de Acusa a gastos en los viajes de los consejeros, pasando por la publicidad institucional, centros de menores, limpieza de edificios o camisetas serigrafiadas. Incluso la compra del café para el área de Presidencia o el suministro de agua de Teror y Firgas para consumo humano tuvieron reparos de los órganos de fiscalización, bien por omisiones en los expedientes de requisitos o por la falta de trámites esenciales.

Además de los reparos de los interventores, algunos de esos gastos tienen un informe "desfavorable" de los Servicios Jurídicos de la propia institución, que no es vinculante y al que se contrapone un dictamen de otros técnicos porque no pagar esas facturas por motivos administrativos supondría un enriquecimiento ilícito del Cabildo y un perjuicio económico para las empresas que han realizado los servicios.

Estos datos se recogen en el Informe de resoluciones adoptadas en 2019 contrarias a los reparos formulados por la Intervención General, así como las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, correspondientes al Cabildo y los entes dependientes.

En ese documento se detalla que, de los 384 reparos levantados, 139 corresponden a las consejerías del Cabildo (unos 12 millones de euros), 43 al Consejo Insular de Aguas (6 millones ), 57 al Instituto de Atención Sociosanitaria (2 millones), 54 al Instituto Insular de Deportes (4 millones), 13 a Valora Gestión Tributaria (1,3 millones), 23 al Patronato de Turismo (700.000 euros), 52 del Consorcio de Emergencias (200.000 euros), una a la Fedac (3.000 euros), una de la Autoridad Única del Transporte (15.000 euros) y otra al Consorcio de Viviendas (9.000 euros).

Los 139 reparos levantados en la administración del Cabildo abarcan a todo tipo de gastos y se dividen en una treintena de actividades. De ellos, 97 son contratos de servicios, 35 de suministros, seis convenios de colaboración y una obra. Los incumplimientos más reiterados se refieren a viajes de consejeros y altos cargos, convenios con asociaciones sin ánimo de lucro para la gestión de los centros de menores, compras de material de ferretería, servicios de limpieza en dependencias de la institución y el suministro de agua para consumo humano.

La mayoría de los decretos para levantar los reparos están firmados por el presidente de la corporación, Antonio Morales, pero algunos llevan la rúbrica de los consejeros que le han sustituido en vacaciones, como Luis Ibarra, Miguel Ángel Pérez, Concepción Monzón y Pedro Justo. Incluso aparecen varias propuestas de levantamiento de reparos del actual presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en sus últimos meses como vicepresidente del Cabildo y responsable de las consejerías de Obras Públicas y Deportes.

En el listado de los 139 reparos correspondientes al Cabildo aparecen, entre otros, un contrato de 20.737 euros por obras en la Casa de Colón; 124.505 euros por servicios de Teleasistencia; 2.235 euros de suministros de café; 41.471 de servicios de correo; 57.659 euros por un vuelo en helicóptero para llevar hormigón a la obra; y decenas de facturas de agencias de viajes de entre 40 y 15.000 euros por gastos en traslados y alojamiento.

Entre los gastos con objeciones del interventor figuran algunos de los realizados a la ciudad de Bakú (Azerbaiyán) con motivo de la declaración de Risco Caído como Patrimonio Mundial de la Unesco. La mayoría de los viajes con reparos corresponden a Presidencia y a las consejerías de Sector Primario, Industria (Moda Cálida) o Solidaridad Internacional.

En el informe también aparecen 11.150 euros de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV); 16.600 de materiales de ferretería; 262.367 euros de publicidad institucional; 59.000 euros de programas especiales de radio en dos emisoras concretas; 18.000 en anuncios en redes sociales; 23.200 euros en suministro de ordenadores portátiles; 37.050 euros en telefonía móvil; y 15.000 euros del Museo de la Cueva Pintada de Gáldar.

Los reparos de Intervención relacionados con los centros de menores son los más cuantiosos. Así, aparece 649.000 euros por un convenio con Mensajeros de la Paz y otras asociaciones sin ánimo de lucro; 2,42 millones por otros convenios cuyo proceso de contratación fue inadecuado; y facturas de 480.000, 88.000, 923.000 y 997.000 por gastos derivados de la sobreocupación.

En los servicios de limpieza en los edificios del Cabildo también aparecen cuatro facturas de gran cuantía, por un total de 2,7 millones, a las que se les tuvo que levantar el reparo para pagarlas. Otros gastos con objeciones de los interventores están relacionados con servicios de diseño e imprenta, equipos de sonido, Moda Cálida, montaje de exposiciones, catering de actos festivos del Cabildo, transporte de personas en guagua o suministro eléctrico.

El consejero de Hacienda, Pedro Justo, de Nueva Canarias (NC), achacó el incremento en 2019 a que más de la mitad de los 139 levantamientos en la administración del Cabildo, alrededor de 80, corresponden a reparos formulados por la Intervención en el año 2018 o antes.

"El reparo se computa no cuando se produce, sino cuando se levanta", explicó el responsable de Hacienda, quien precisó que las objeciones del interventor están centradas en tres grandes bloques, los centros de menores, los servicios de limpieza y los gastos en publicidad y medios de comunicación, "y en los tres ya se han iniciado los expedientes para adjudicar la contratación".

El más importante y complicado, apuntó Pedro Justo, es el contrato de los centros de menores, dividido en varios lotes por una cantidad total de 33 millones de euros, pero se podrá adjudicar en el plazo de dos o tres meses. "En el tema de publicidad ya esta el expediente iniciado y pendiente de la presentación de ofertas y el de limpieza está en la fase de elaboración del informe de adjudicación del concurso", resaltó. Justo afirmó que la nueva normativa de contratos provoca "complicaciones y confusión", pero aseguró que desde el Cabildo se está intentado aligerar los trámites e incluso se baraja la posibilidad de buscar otro método de fiscalización.

Miguel Ángel Pérez, vicepresidente del Cabildo y portavoz del PSOE, también consideró que el incremento se debe a la entrada en vigor de la nueva ley de contratos públicos, que requiere una adaptación. "Tanto en el mandato anterior como director-gerente de la Autoridad Única del Transporte como en el actual, como consejero de Obras Públicas, han sido mi intención regular al máximo todos los contratos vigentes", contestó.

"Como gobierno -añadió- tenemos la obligación de intentar restablecer la normalidad y sacar todas las licitaciones posibles, pero a veces es complicado por el propio funcionamiento de la administración y la nueva ley de contratos, pero hay que hacer el máximo esfuerzo en adecuar los contratos a las normas y en lo que compete al PSOE y a sus áreas de gobierno es lo que hacemos".

Los grupos de la oposición coinciden en parte, pero también acusan al gobierno de "mala gestión" e "improvisación". Marco Aurelio Pérez, portavoz del Partido Popular (PP), dijo que "se puede entender que los reparos se hayan incrementado en todas las administraciones por dos factores: uno es el cambio legislativo, que ha significado una difícil adaptación de las instituciones porque los servicios deben seguir prestándose y la contratación no es inmediata; y por otro lado por la merma de los trabajadores".

"Sin embargo -sostuvo- eso no impide que determinados gastos se deben evitar porque no tienen nada que ver con el correcto funcionamiento de una institución ni con la prestación de esos servicios, sino con extravagancias o para quedar bien con terceras personas, porque en el informe del interventor hemos encontrado cosas muy llamativas".

El portavoz de Unidos-CC, José Miguel Bravo de Laguna, criticó que las anomalías detectadas por el interventor "sigan creciendo como la espuma de año en año" y recordó que en 2014, en su último ejercicio completo como presidente del Cabildo, hubo 63 reparos. "Yo coincido con la jurisprudencia en que el levantamiento de un reparo no supone per se un acto delictivo, eso hay que demostrarlo, se hace porque ha terminado un contrato, hay que prorrogarlo y no está la consignación presupuestaria, pero lo que me preocupa en el Cabildo es que se está convirtiendo en una costumbre, pues la mayoría no son por insuficiencia presupuestaria , sino por la omisión de los trámites esenciales, como la convocatoria de los concursos públicos".

Bravo de Laguna consideró que el informe de 2019 "lo que demuestra es una mala gestión administrativa, y eso no solo depende de los funcionarios, sino también del impulso político que se le quiera dar a los temas, pues se sabe cuando vence un contrato y hay que hacerlo con anticipación".

Ruymán Santana, portavoz de Ciudadanos, opinó que "lo relevante es que los reparos van en aumento y están vinculados a la falta de trámites esenciales, lo que además de ser un mal ejemplo de gestión, puede inducir a pensar que no se quiere regular para que las empresas concesionarias sigan realizando el servicio una vez se ha vencido su contrato".