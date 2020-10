El vino que amansa los fuegos

Pero fue que pasó el domingo 18, el lunes 19, y aquél chisquero de medianías se convertía en un gigante demonio cumbrero que dejaba imágenes que daban la vuelta al mundo.

"Por fin me dejaron subir a darle de comer a los animales con mi cuñado y escoltado por la policía al siguiente martes. Lo que yo veía por Valleseco hacia arriba no se puede contar porque no existen las palabras, y todo lo dicho se quedaba corto".

Eduvigio, a la vista del panorama solo esperaba recoger los restos de aquella finca mimada de vides plantadas hacía 19 años en unos terrenos heredados de su padre, "y otros comprados", recultivada al calor de un run run en el que otros emprendedores como Juan Armas iban festoneando la brutal caldera de Tejeda con las uvas brillantes del vino, buscando la altura, el aire más ligero y unas temperaturas que en la Trasierra se saltan la ley del clima.

"La policía nos llevó hasta Cruz de Acusa y a partir de ahí ya bajamos nosotros solos. Lo que se veía era un infierno", con el paisaje abatido en negro.

Pero allá abajo, como un espejismo, aparecía una fanegada y media de rutilante verde rodeada de ceniza por los cuatro puntos cardinales. Era la finca de Eduvigio, la única que amansó el fuego. "Hombre, cuando vi lo mío, me emocioné. Eso me llenó". Aunque también confiesa que en el fondo muy al fondo de su cabeza "yo tenía la confianza que por lo general lo verde no arde".

Javier Ventura es el propietario de Bodegas Ventura, quién además de lanzar sus propios y premiados caldos, como el que lleva el nombre de su hijo, Eidan, o el Cruz, una edición limitada a 1.289 botellas que homenajea a su abuela María Teresa Cruz, también se hace cargo de embotellar el Vega de Acusa que produce García. Y sabe que lo ocurrido con la isla de viticultor no fue milagro ni un misterio esotérico.

Al filo de los linderos

"Es que el hombre lo tiene todo limpito, tanto por dentro como por fuera, ni una maleza, ni un desorden", tal y como los expertos en lo ignífugo insisten para evitar una catástrofe que de tal fue el susto parece que en medianías y cumbres aún no ha apagado del todo las ascuas.

Eduvigio es más parco en autopiropos. "Contra, escapé por los pelos porque la verdad es que tenía aquello y los alrededores más o menos organizado. Sólo se me chamuscaron unas mangueras y unas 60 parras de los linderos y algún que otro naranjero, pero la base se salvó".

Sin embargo otras fincas, con parras más nuevas y algo de maleza se carbonizaron por completo, acelerando la pérdida de un paisaje que él conoce desde chico.

"Yo nací en Ariñez, en San Mateo, pero con 13 o 14 años nos vinimos mis padres y mis otros seis hermanos a Acusa Verde, en unos tiempos en el que llevar un saco de millo desde Artenara aquí era llegar con el gofio hecho por la falta de caminos", ríe García.

"No había otra, ni carretera, solo hasta la Cruz de Acusa y era una época en la que todo estaba poblado y transportábamos las mercancías en caballo", en un mundo animado en el que incendios, "tan terribles como el del pasado verano", eran simplemente imposibles por la falta de combustible, ya que cada palo o cada piña de pino suelta en el suelo era un tesoro.

Un Acusa que era precisamente de ese mismo color verde que, con tino cumbrero, asegura Eduvigio García que no arde.

Pero devolverle el color al pago y al interior isleño parece más propio de una bagatela. "Esto, para entendernos, es un hobby porque no da el dinero que uno pone en ello. Yo vivo en Tamaraceite y subo dos y tres veces a la semana a atender las parras".

Hasta hace unos pocos meses "contaba con la ayuda de mi cuñado, que lamentablemente falleció, para echar una mano con los animales", una situación que es casi calcada a un buen porcentaje de los que aún mantienen cultivos vivos. Si a eso se le suma la ecuación de una población que merma y envejece el panorama pinta tan sombrío como el día después de dar por controlada la debacle.

Pero de momento a Eduvigio le queda mucha uva por cortar en su suerte de cortafuegos particular. De hecho su Vega de Acusa ha entrado de nuevo este año en la Denominación de Origen Gran Canaria con esa uva recogida en septiembre cuando aún olía a tostado en el lugar, un punto a 960 metros de altitud que además de todos los beneficios de la altura y las temperaturas, que apenas requiere de fitosanitarios por la falta de plagas y desmanes, cuenta con "un piso" privilegiado en el que las vacas que en su tiempo pastaron allí, "daban una leche de enorme calidad y un sabor más rico y diferente", como recuerda García.

Javier Ventura describe la magia del Vega de Acusa, del que se pondrá a la venta unas 8.000 botellas, un mixturado de las variedades vijariego negro, listán negro y tintilla, como un vino joven parido "con el suelo calentito, con la uva todavía oliendo a pajullo quemado que ofrece tonos tostados, muy similares a los tuestes de la barrica, solo que lo ha logrado de una forma totalmente natural a raíz del fuego".

Eduvigio no se atreve a valorar su obra pero confiesa "que a mí me han dicho que está muy bueno, aunque no sé si es verdad o me lo dicen para dejarme contento".