Amor por Mogán hecho libro

Además de los lugares significativos de Mogán, el libro está protagonizado por la perra de Natasha, Foxy, un animal que, en sus sueños, se convierte en una superheroína capaz de hablar con animales y plantas y preocupado por la huella medioambiental de los seres humanos. Pero eso viene después.

Su relación con Mogán viene de bien atrás. A sus 30 años, Natasha llegó primero a Valencia en marzo del 69, pero acostumbrada a la climatología de su Vancouver natal e impulsada por el alto precio del alquiler en aquella ciudad en verano por la llegada de franceses y alemanes, decidió cambiar el Mediterráneo por el Atlántico. "Un día en la playa, una chica me preguntó por qué no me iba a Canarias, que aquí se estaba de maravilla", recuerda. Y se enfundó lo primero que cogió y se embarcó en el ferry que la traería desde Barcelona hasta Gran Canaria en un viaje de cinco días.

"Alquilé un coche porque no quería quedarme en la capital, y llegué a Mogán y alquilé una casita", rememoró ayer tras las presentación del libro, "y ese mismo día le pregunté a la propietaria si podía llevarme a un pueblito en la playa del que tanto me habían hablado". El pueblo marinero de Playa de Mogán.

Nueva vida

Su casera acudió con un amigo suyo. "Y 50 años estuve casada con ese amigo", relató con emoción al recordar a su esposo Pepe Betancor León, fallecido el año pasado. "¡Usted no se imagina cómo era Mogán!, no había ni luz, pero era un pueblo pequeñito y para mi era un paraíso".

Su vida cambió con aquel amigo, que hacía las labores de encargado de la cofradía de pescadores. Primero estuvieron siete años en la Isla, cinco de ellos en Mogán y otros dos en Las Palmas de Gran Canaria, donde ella había conseguido trabajo como intérprete de ruso, inglés y español en la empresa RepNaval, un puesto que logró dado al elevado tráfico de la flota soviética durante aquellos años. Poco después se quedó embarazada y ella y su todavía novio partieron para Canadá para casarse. "Yo no era católica y no podía casarme bajo la dictadura franquista", señaló.

Cuando se casaron, Natasha adoptó los apellidos de su marido, según dictaban las leyes canadienses. Allí permanecieron durante los siguientes 30 años trabajando "en muchas cosas", y entre tantas eran propietarios de una fábrica de comida ecológica para perros y gatos. Hasta que cumplió los 65 y decidió volver a Gran Canaria, donde Pepe tenía a toda su familia, para pasar su jubilación. Era 2005 y ella, inquieta, decidió abrir una academia de inglés. Fue poco después de llegar cuando la perra Foxy entró en sus vidas. La encontraron abandonada en el Salobre y, tras comprobar que no tenía chip, decidieron adoptarla. Y ahí descubrieron cuál pudo ser la causa del abandono: Foxy es epiléptica.

Tiempo después de adoptar a la perra, Natasha crea el personaje de SuperFoxy para hacer entender a sus alumnos de inglés la importancia de hablar idiomas, ya que en sus aventuras por Mogán este animal es capaz de hablar con animales y plantas para resolver todos sus problemas. Y lo hace a través de sus propios sueños, porque es cuando está dormida cuando resurge la superheroína con alas que sobrevuela el municipio en 11 de los 13 cuentos que componen este libro con un trasfondo de lucha por la conservación del medio ambiente y los efectos de la acción humana sobre la naturaleza.

Natasha tenía escritos apenas cuatro cuentos, que había dejado aparcados hasta que hace nueve meses se cruzó con Jean Leclercqz, un ilustrador belga que llegó a Gran Canaria hace dos años y acudió a su academia para aprender español. Ambos se unieron entonces para crear este libro ilustrado con los escenarios naturales más reconocibles de Mogán, pero también de Artenara y Guía. Empresario de las artes gráficas en su país, Jean pasa en la isla su jubilación, tiempo que le ha valido para crear las 160 ilustraciones originales que componen el libro.

Tras encontrarse en el camino, Natasha y Jean han logrado crear gran parte del libro en apenas cuatro meses, aprovechando todo el tiempo libre que es dejó el período de confinamiento por el coronavirus.

SuperFoxy, nacida en Mogán llegará a todos los centros educativos del municipio ya que el Ayuntamiento ha adquirido 200 ejemplares, y también a las bibliotecas municipales. Pero también cruzará el charco ya que gracias a contactos de la escritora, el libro se distribuirá en Estados Unidos y Canadá.

Además, Natasha y Jean tienen ya en macha dos libros más que relatarán las aventuras de Foxy en el resto de Gran Canaria y en Vancouver. El próximo, confía Natasha, saldrá a la venta en seis meses, para la época Navideña.