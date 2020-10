El vino dormido a la cuna del Bentayga

Este ha sido el resultado de doce años de paciencia, con sus quiebros, cuando por primera vez Bodegas Bentayga se decidió a embarcar en un mundo casi desconocido en Canarias, el de los crianza, que comenzaron a reservar en sus bodegas en 2012.

Sandra Armas es gerente de la firma cumbrera, y cuando explica el por qué se arriesgaron al lentísimo, y a veces desesperante proceso, asegura que se decidieron a elaborar "el primer crianza de la isla de Gran Canaria en 2008 cuando vimos que nuestros vinos eran bastante longevos y aguantaban muy bien en botella, algo que se debe principalmente a la calidad de la uva, y no todos los años, sino cuando logramos la excelencia".

Así es como realizan una primera tentativa en 2008 con un cien por cien de la variedad baboso negro. Y luego otra en 2009, cuando "decidimos repetir la experiencia pero una ola de calor arruinó toda la variedad a ultima hora en la vendimia".

Aquél fiasco les hace repensar todo el proceso de crianza con aquella uva tan frágil, "más que nada", detalla, "para lograr una constancia en el mercado que ofrecer al cliente", por lo que destinan esa uva en la referencia tinto barrica 1175, para decantarse por la variedad tintilla para el crianza, "por ser una uva más fuerte y disponer de una mayor producción". Y hasta la fecha.

Con esta variedad por fin logran destinar a crianza las cosechas de 2012, 2014, y la siguiente en 2017, "que es el que está actualmente reposando en botella en nuestra bodega".

El resultado es de premio. "En 2014 obtuvimos la medalla de bronce a nivel regional, y al siguiente logramos la de plata con el mismo vino. Porque lo enviamos a dos concursos regionales, el Agrocanarias y el Alhóndiga, con la intención de que alguien de fuera valorara su calidad. Y de hecho ese año más en botella nos dio la sorpresa de alcanzar la plata, con catadores diferentes y certámenes diferentes, lo que nos ofreció la esperanza de su buena evolución en botella".

Hasta que esta semana reciben la traca final, con la gran medalla de oro con un vino que, según señala, saldrá esta semana al mercado, el Agala Crianza 1212, cuya marca y dígitos reflejan una tintilla que está cultivada a 1.212 metros de altitud, y que encima cuadra con los doce meses que debe permanecer como mínimo en barrica y otros doce en botella para ser catalogado como crianza.

La bodeguera asevera que sus uvas fueron vendimiadas en septiembre de 2015, y que fue en noviembre de 2017 cuando cumplió el plazo para ser legalmente catalogado como tal, "pero este requisito no es suficiente para sacarlo sin más al mercado ya que lo vamos valorando y decidimos nosotros el momento de que vea la luz, cuando creemos que por fin está apto, cuando esté perfectamente listo para nuestros clientes".

Un crianza en esta parte del Atlántico resulta de una rareza de tal calibre que "cuando comenzaron a probarlo nuestros consumidores nos decían que no era un vino de Canarias, y eso me ofendía al principio. Yo les decía, ¡pero si es que los hacemos en Tejeda!, pero eran tantas personas la que nos decían lo mismo que entendí que al final pues no tiene el perfil de vino canario porque tampoco estamos acostumbrados a ellos, porque son muy pocos los que hacen crianza en las islas, de hecho son menos de diez los que existen en el archipiélago".

Las razones de la carestía son varias. Pero entre ellas, como apunta Armas, la de la paciencia. "Hay que tener mucha, no solo para mantener el vino durante doce meses en una barrica y otros tantos en botella, cuando lo normal es que quieras sacar el vino cuanto antes, hacerle una venta rápida, y luego hay que tener en cuenta la propia capacidad que tenga una bodega para ser capaz de mantener solo un vino inmovilizado tanto tiempo, o el que le añadas de más hasta que decidas cuando es su mejor momento".

El ser pioneros les da un valor extra, el de esperar que los crianzas de Agala se conviertan en un referente, "que cuando comiencen a salir más crianzas de otras bodegas", subraya, "ya se tenga el conocimiento de lo que es un crianza canario".

Y que en el caso del 1212 desprende, según canta Sandra, "notas balsámicas, mentolados, hinojo, con un fondo de fruta acompotada, pero que a la vez resulta fresco por esos mismos mentolados, y no digo más porque me pongo muy poética", ríe.

Un vino que además viene en una botella muy especial, cuya cápsula es una imagen de las manos de su padre, Juan Armas, que fue quién empezó con los viñedos hace justo 25 años en La Culata, con su bodega a 1.290 metros de altitud. Desde entonces han seguido realizando plantaciones en Cuevas Caídas y en Acusa Verde, Artenara, con un total de unas ocho hectáreas y media.

Juan Armas, de 87 años, sigue a pie de vides de lunes a domingos, desde las cinco de la mañana a las once de la noche, "andando por el viñedo día tras día para observar y tomar decisiones", pero no es un andar fácil porque muchos de sus viñedos tienen más de un 40 por ciento de pendiente, organizados en decenas de terrazas.

Mientras, la uva prospera en un año que promete, pero al acecho de la ola de calor de estos días, "en los que estamos llegando a los 37 grados y a ver qué resultado nos da, pero en cualquier caso, será mejor que la del pasado año, el peor de la historia, por los años de sequía que veníamos arrastrando", y porque, para rematar la catástrofe, el agua de riego se la llevaron los helicópteros que ayudaron a sofocar el incendio de agosto.