Piden 18 años de cárcel a un acusado de asesinar a su vecino de cuartería

La fiscal Ruth Díaz ha solicitado este lunes al Jurado de la Audiencia de Las Palmas una condena de 18 años de cárcel para un ciudadano de Mali al que acusa de asesinar a su vecino de cuartería en una finca de Santa María de Guía la madrugada del 24 de mayo de 2018, con un cuchillo con el que casi lo decapita.

En la primera sesión del juicio al se enfrenta el acusado Bakary D., la fiscal ha indicado al Jurado de la Audiencia de Las Palmas que la víctima estaba bebida y no tuvo oportunidad de defenderse, versión que comparte la acusación particular, que ha considerado que fue un ataque "perfectamente ejecutado", en el que no hubo "forcejeo, resistencia ni lucha", según el informe de autopsia.

El acusado ha declarado al tribunal, sin embargo, que el fallecido, Mahfoud El Bairoukera, y él habían consumido alcohol ese día, que discutieron y que, tras ser atacado por la víctima, lo mató porque quería acabar con la situación en la que le tenía el fallecido, de quien sentía miedo y le trataba como un "esclavo".

El procesado ha afirmado que "nunca antes había querido matar a nadie", que ese día "había bebido mucho" y que está "muy arrepentido de lo que hizo".

Asimismo, ha relatado que, tras cometer esos hechos, se fue a confesar su crimen a la Policía Local -cuyas dependencias se encuentran en la trasera de la finca donde vivía-, pero como no encontró a nadie se dirigió al centro de salud de Guía, donde contó lo sucedido y entregó el cuchillo que utilizó.

El acusado ha indicado también que esa noche bebió una cerveza y después vodka con la víctima y un amigo de este en su cuartería y que más tarde el fallecido le echó de su casa, empezó a insultarle y le pegó, pero al caer hacia atrás en el suelo, aprovechó para coger un cuchillo y cortarle el cuello porque quería acabar con esa situación.

La fiscal y la acusación particular, que representa al único hermano que tenía el fallecido, no se creen la versión del procesado y han sostenido que solo persigue rebajar la condena que merece, a su juicio, por la muerte "salvaje" y "a sangre fría" que le causó a Mahfoud El Bairouki, quien era una persona "amigable y tranquila", al contrario que el procesado.

La acusación pública y particular, que piden que se aplique la atenuante de confesión para el acusado, solicitan también que se le exija que indemnice a los herederos de la víctima con 90.000 euros.

La defensa, ejercida por Alejandro Castro Mayor, ha alegado que el procesado actuó en legítima defensa y solo merece una condena de 10 años de prisión por un crimen que él mismo reconoció el día de los hechos. El juicio continuará este martes con la declaración de los testigos.