Aviso amarillo por calor en Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado para este domingo, 11 de julio, el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria.Concretamente en el interior, el sur y el este de la Isla, donde se espera que los termómetros superen los 34 grados de temperatura y afectará principalmente a las medianías y zonas altas de la isla.



Tras una pequeña tregua, el calor vuelve a estar presente en la isla. El aviso comenzará a las 11.00 horas de este domingo y finalizará a las 19.00 horas.





11/07 10:48 #AEMET adelanta #FMA por temp. max en Canarias. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 10:48 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/kIFdlmdNJ8 https://t.co/apJJZtBsLX — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) July 11, 2020

Consejos para combatir el calor

. Entre siete y ocho vasos diarios (aproximadamente unos 2 litros) son necesarios para mantenerse correctamente hidratado ante las altas temperaturas u olas de calor. En el caso de los niños y ancianos, la vigilancia será mayor sobre todo si se encuentran solos o enfermos y, además de agua, es conveniente la ingesta de bebidas isotónicas para recuperar las sales minerales y, a ser posible, a una temperatura adecuada.y permanezca la mayor parte del tiempo en lugares frescos, a la sombra o climatizados. En casa, se recomienda descansar en las zonas más frescas y regular la temperatura por la noche, ya que el cuerpo se enfría durante el sueño.. Ante la ola de calor, tener las comidas ligeras y frescas siempre favorecen la digestión y mitigan los efectos del calor. Hacer comidas menos abundantes y más veces al día no solo ayuda a sentirnos mejor sino que es más saludable.Las prendas con tejidos naturales, ligeras y holgadas ayuda sentirnos más cómodos tanto dentro como fuera de casa. Recordar además que los colores claros atraen menos los rayos del sol y hacen que la sensación de calor sea menor., entre las 12 del medio día y las 6 de la tarde. Recordemos que realizar actividad física intensa durante las horas centrales del día puede ser causa de insolación. Así, no solo es aconsejable reducir el ritmo de ejercicio durante esta época del año sino que además, debemos prestar máxima atención a los niños menores de tres años, quienes deberán evitar la exposición al sol siempre que sea posible.En el caso de los bebés, su piel es mucho más sensible y la exposición al sol les puede producir graves quemaduras aunque sea durante poco tiempo. Para ellos, así como para niños y ancianos, siempre es mejor utilizar un factor alto y adecuado. El uso de gafas de sol y sombrero ayuda a proteger la vista de los más pequeños y los golpes de calor., el sistema de control de temperatura por el sudor no funciona eficazmente, por lo que hay que vigilar que la persona encamada no permanezca muy tapada y, refrescarle la piel de las extremidades cada hora con un paño húmedo para simular sudor ante la ola de calor.