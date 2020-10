El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, abre hoy en la Vega de San Mateo una sala de extracción temporal en un local municipal cedido por el Ayuntamiento para facilitar la donación en las medianías de Gran Canaria.

Así, a partir de esta tarde y hasta el próximo viernes todas las personas interesadas en donar sangre pueden hacerlo en un local situado delante del colegio viejo, en la calle Doctor Jacinto Rodríguez Mejía, número 6. El horario de atención a donantes es hoy lunes de 17:00 a 21:00 y de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Para donar es preciso solicitar cita previa con el fin de garantizar la seguridad, evitando aglomeraciones y tiempos de espera. El formulario de cita previa está publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com. Una vez solicitada, la cita será confirmada mediante llamada telefónica. Es recomendable que antes de acudir a donar, los y las donantes revisen la información contenida en las pestañas de "Información" y "Protocolo" en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos para la donación

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, deberán cumplir unos requisitos específicos en las circunstancias actuales, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Puntos fijos en Gran Canaria

El Banco Provincial de Las Palmas, situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria, permanece abierto de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 y de 15:30 a 20:30 horas y dispone de vado de aparcamiento a disposición de los donantes. Para donar sangre en todos este punto es preciso pedir cita previa a través de este formulario web http://efectodonacion.com/cita-previa/.

También se puede acudir a donar sangre a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla, sin necesidad de cita previa dentro de los horarios previstos en cada uno de ellos. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín el horario es de lunes a viernes de 14:00 a 19:30; en el Hospital Universitario Materno-Infantil se puede donar sangre de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos puntos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes y permanecen cerrados los días festivos.