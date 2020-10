Cronología de la isla indígena

La ocupación de las islas canarias no pudo ser ajena a su propia evolución desde que en los primeros siglos de esta era llegara el grupo humano primigenio que puso los pies en el archipiélago procedente del norte africano, y que a lo largo de los siguientes más de mil años fue repensando y perfilando un mundo propio en continuo desarrollo hasta su dramática aniquilación a partir del siglo XV.

Para crear ese relato cronológico hay que tirar de los centenares de trabajos de investigación en todos los campos que se dedican a diseccionar el legado prehispánico e ir con ellos 'cosiendo' el paño de su historia, en un trabajo de hilo y paciencia que es cada vez mayor a medida que en los últimos años se ha disparado el número de investigaciones, sobre todo en la isla de Gran Canaria con el reconocido impulso que le ha imprimido el Cabildo al estudio, conservación y difusión de ese patrimonio cultural.

Ejemplo de ello es el descubrimiento de nuevos grafismos en Cueva Pintada, anunciado este mismo jueves por la Corporación insular, gracias a la aplicación de la reproducción digital en tres dimensiones realizados con técnicas como la fotogrametría, y que ponen la investigación de nuestros antepasados en la vanguardia de la materia en todo el país. Entregas de nuevas pinceladas que no dejan de sorprender una tras otra, y que ayudan a formar un cuadro aún por pintar.

Con la obra El tiempo perdido. Un relato arqueológico de la Tirajana Indígena, editado por Tibicena Publicaciones, se lanza un primer relato que trata de ofrecer esa línea temporal a los asentamientos, centrados en este caso en torno a la gran caldera sureña y sus grandes totems, como La Fortaleza, Umiaya, Ansite, Tunte o Udera, que son además los que arrojan no solo las dataciones más antiguas de la isla sino que también son protagonistas de la rendición de los canarios.

Marco Moreno es director de Tibicena, Arqueología y Patrimonio, empresa que durante los últimos 10 años ha diseccionado a fondo lo que subyace en La Fortaleza, y que presenta un trabajo colectivo, según subraya, que cuenta con la colaboración de una decena de especialistas para recorrer así 1.300 años de historia, y que también se pueden visualizar en la exposición paralela que se puede visitar en su centro de interpretación, al punto que el libro, según explica, nace precisamente como "un supuesto pequeño catálogo de esa muestra".

Moreno sustancia que sobre los antiguos canarios "existe una deficiencia brutal en el tiempo", e ilustra que a través de las dotaciones y la analítica "hacemos una propuesta en la que se destaque que el indígena del siglo V no es el mismo que el del siglo XV: ni pensaba igual, ni se organizaba de la misma manera".

Del santuario al granero

Una síntesis de esa evolución se da en el mismísimo yacimiento de La Fortaleza. "A partir de diferente hitos dividimos el yacimiento en varias partes, que además funcionaron en diferentes momentos: el santuario de la parte alta, el granero y la ladera donde se encuentra el poblado, cada uno perteneciente a un tiempo diferente, o la propia fortaleza chica, que nos permite hilvanar una historia, una propuesta de interpretación que ayuda a entender su vez el poblamiento de toda Gran Canaria, donde existen núcleos habitados que desaparecieron por algún motivo, incluidos los episodios de violencia que podrían achacarse a la aparición de cambios y a la evolución de la propia sociedad".

El arqueólogo hace un inciso para subrayar que el desarrollo de los trabajos de investigación sobre el terreno "van tan rápidos que nosotros empezamos en el libro por el siglo V pero ya nos hemos quedado atrás porque hemos encontrado una dotación más antigua, del siglo III".

En cualquier caso pone en esos inicios el mapa de una isla habitada por unos grupos humanos que empiezan a ocupar "pero no ha llenar el territorio. Tenemos personas viviendo en La Fortaleza, Guayadeque, Acusa, en La Cerera de Arucas en el siglo VI, así como el Guiniguada por La Angostura, pero en núcleos aislados, en los que tienes a tu primo algo cerca para visitarlo pero lejos para que te dejen en paz. En esos momentos los enterramientos se realizan en cuevas en el mismo poblado, con una economía que no será la del siglo XV, en la que es casi en su totalidad agrícola, sino mixta, ya que entre otras cosas no tiene sentido que vivas donde menos agua tienes, sino donde la ganadería tenga un peso específico".

Además, todos esos poblados "están lejos de la marea. Si nos fijamos, hay paisajes de Tirajana que son extrapolables al Atlas, y si te habías criado allí no te quieres mojar los tobillos", para aclarar que la ocupación del litoral no llegaría, al menos, hasta el siglo X.

La aparición de las necrópolis

El siguiente gran momento de la isla indígena se produce entre el siglo VIII y el X, pero que según confiesa Moreno, "es un periodo que nos tiene despistados porque a partir de ahí entre otras cosas comienzan los enterramientos en grandes necrópolis insulares como la del Maipez en Agaete, la de Arteara en San Bartolomé de Tirajana, El Roso en Jinámar, o el la de La Isleta en la capital grancanaria. Es una época de la que se tiene "muy poca documentación de los hábitats, de los vivos, pero sí de los muertos".

Para resolver el enigma se recurre ahora a los estudios genéticos para determinar si ese cambio obedece a la llegada de otras poblaciones que pudieran demostrar los nuevos elementos culturales que se van desarrollando, y que quizá como ya se había teorizado a mitad del siglo XX podían obedecer a esas oleadas. Hoy en día debemos matizar el concepto de oleada, ya que el decir esa palabra tendemos a imaginar a mucha gente bajándose de un barco y corriendo playa arriba para "invadir", un nuevo espacio. "Posiblemente fuera algo más sutil y casi irrastreable, que trajeran nuevas ideas y planteamientos, que ni siquiera se tuvieron que visibilizar en primera instancia".

El asunto es que en el siglo X la cueva ya no es la única vivienda posible sino que aparecen las casas, y también se destacan las muertes por violencia como demuestran los cuerpos recuperados, sobre todo cráneos, datados en los siglos VIII y X. Sea por la llegada de otras remesas o por "un crecimiento demográfico muy amplio es en ese cambio de milenio cuando también se recurre a los enterramientos en túmulos o en fosas en el suelo, cuando se inicia la ocupación de las costas, como ocurre en La Restinga, Bocabarranco o Tufia y han de recurrir a los graneros fortificados. Todo ello se traduce a su vez a la consolidación de los grandes asentamientos de los que hablan las primeras fuentes europeas, como Gáldar, Agüimes, Caserones o Telde que luego se transformarán en esos elementos tan destacados".

También son de ese periodo los grandes lugares sagrados "que surgen de la necesidad de integrar grupalmente a esa población. Creemos que Umiaya estaba en los altos de Amurga, que son espacios situados en lo alto, con una visibilidad muy amplia, y en el que se congregaba diferentes grupos que mantienen unida a la comunidad, que sería algo así como ocurre con nuestras fiestas locales, donde te enteras de cosas de la vida, donde se sociabiliza?"

A partir de ahí se produce una transición más acusada del mundo eminentemente ganadero al agrícola, con todo el simbolismo que conlleva, pero que no llega a culminar hasta casi la víspera de la Conquista.

De hecho, el legado de tradiciones ganaderas es muy superior al de la isla que cultiva. "Son las comidas rituales que señalan las fuentes escritas, donde dicen que los guanartemes tenían casas de recreación y pasatiempo, donde se comía carne asada; o el propio tabú de la sangre, que convertía a los carniceros en unos parias que se enterraban a las afueras de las necrópolis, unido al estatus que generaba el número de pieles con el que te enterrabas, lo que hacía de la ganadería y la fauna un espacio donde se condensa el mundo de lo simbólico y el ritual"

El momento final

Tal es así, que las cuevas que luego denotan un carácter fundamentalmente agrícola, como la de Risco Caído, tiene sus dataciones en el siglo XIV, al igual que la Cueva Pintada de Rosiana, y Cueva Pintada de Gáldar, solo un poco antes, entre el XI y el XII, según apunta el arqueólogo.

Así es como se llega en los siglos XIV y XV a las formas del Guanartemato y el Faycanato, "en los momentos finales. Existen muchas teorías que apuntan a que cuando llegan foráneos a un lugar con población anterior, aquellos modifican la realidad social, consolidándose en algunos casos jerarquías o diferencias ya preexistentes. "Interpretamos que los guanartemes son hasta entonces primus interpares, pero cuando se genera un proceso bélico aquellos pudieron destacar, iniciaron un proceso hereditario. Y es justo de ese momento final de cuando obtenemos la foto fija que disponemos de los canarios, y con este libro y exposición intentamos cambiar".

Hay que subrayar que la obra, que fue presentada el pasado jueves en la Casa Colón, es un trabajo coral que suma a los textos de Marcos Moreno, los del arqueólogo del Cabildo de Gran Canaria Xabi Velasco, la arqueóloga Teresa Delgado, los arqueólogos Jacob Morales, Pedro Henríquez Valido, Verónica Alberto Barroso, Paloma Vidal Matutano, Alejandra Ordóñez, los biólogos Javier Serrano y Rosa Fregel, y los historiadores Antonio Tejera Gaspar y Germán Santana Pérez. Todo ello sazonado con las infografías de Fernando Montecruz, los dibujos de Iñaki Dieguez y el trabajo de Agustín Cassasa. El ensayo se encuentra a la venta en www.tibicena.com o en librerías como Canaima, Sinopsis, o Vecindario, entre otras.

Ese jueves se inauguraba también en el Centro de Interpretación La Fortaleza la citada exposición del mismo nombre, abierta al público hasta los primeros meses del año que viene, y que puede ser visitada de diez a cinco de la tarde de martes a domingo.

El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, manifestaba en la presentación que "el libro es fruto de la colaboración del Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y nuestro Ayuntamiento, y como alcalde quiero mostrar nuestra disposición a seguir apoyando la cultura y la identidad, colaborando con otras instituciones". Rodríguez añade, según la nota facilitada por el Ayuntamiento, que "con la publicación de libros como el que presentamos estamos conociendo y reconociendo nuestra historia, a la población indígena y a la que se asentó en la isla después de la conquista: si queremos mejorar y transformar la sociedad es imprescindible conocer nuestra historia".