El primer túnel de viento de Canarias amplia la oferta de Puerto Rico

La situación económica generada como consecuencia de la pandemia por el coronavirus no ha frenado a los empresarios que quieren apostar por Gran Canaria para la puesta en marcha de sus proyectos vinculados al sector turístico.

La empresa Fly Gran Canaria, dirigida por los hermanos Jorge y Carlos Gens Roca, ha inaugurado en Puerto Rico el primer túnel de viento del Archipiélago, una instalación destinada a los ámbitos turísticos y deportivo que diversifica la oferta turística de la Isla y con la que pretende acercar la experiencia de vuelo a todos los públicos. Se encuentra en el núcleo de Motor Grande, justo en frente del parque de bomberos de Puerto Rico, y abrirá al público mañana.

Se trata de un tubo de 10 metros de altura, tres de base y siete de vuelo, y es además el único de su tipología en toda España, según explicó ayer Jorge Gens Roca, uno de los socios de la empresa promotora. Y es que frente a los túneles de viento que se comercializan para su uso turístico en ciudades como Madrid o Barcelona, que constituyen una estructura de varios tubos por donde circula el aire, el de Puerto Rico es de circulación de aire abierta.

Es decir, atrapa el aire exterior, que entra por la zona inferior del tubo, y se impulsa hacia la parte superior y lo vuelve a liberar al exterior. "En la situación que padecemos por la crisis sanitaria del coronavirus, en este túnel es más seguro volar porque no se reutiliza el aire", añadió Gens Roca. Otra de las características principales de esta infraestructura es que puede moverse de ubicación, es portátil, aunque la previsión de los socios es dejarla fija en Motor Grande.

Cada vuelo dura 60 segundos, el tiempo equivalente a un salto y medio en paracaídas, apunta Jorge Gens, ya que en esa circunstancia la caída libre dura aproxidamente uno 40 segundos. "El mínimo son dos vuelos por persona y el máximo seis, más de ese número de vuelos no permitimos a quienes no tienen experiencia porque eso no lo soporta el cuerpo", sostiene el empresario.

Formación

El túnel de viento tiene capacidad para que el aire que circula por su interior alcance los 270 kilómetros por hora, pero habitualmente las personas poco experimentadas que lo prueban como atractivo turístico, indicó el promotor, vuelan a una velocidad de 120 kilómetros por hora como máximo.

La experiencia completa de la actividad dura aproximadamente una hora, ya que antes de realizar el vuelo en el interior del túnel de viento, los usuarios deben pasar primero por un aula de formación donde se les impartirán breves lecciones en las cuales se les explicarán las posiciones más adecuadas. Previamente, el instructor facilitará el traje de vuelo, que se coloca sobre la ropa, unas gafas, un casco y una mascarilla especial para evitar que las desechables vuelen dada la potencia que se registra en el interior del tubo de aire.

Esta actividad está dirigida a todos los públicos a partir de cinco años. La experiencia de realiza de forma individual, salvo la presencia del instructor para supervisar la actividad.

La idea de traer esta infraestructura a Canarias nació de una conversación en una isla remota de Filipinas entre Jorge Gens y un ciudadano francés. "Me propuso ir con él a Francia a trabajar en el proyecto, pero se me encendió la bombilla y pensé que esto tenía que llegar a Canarias", explicó Jorge Gens. Y ha vuelto a la isla para trabajar por primera vez aquí, despues de que se marcharse con 18 años a trabajar a otros países.

Para el empresario, esta infraestructura supone "un plus como actividad que se suma al sector turístico en Canarias y en Gran Canaria". "En Madrid ya hay tres y van a abrir el cuarto; en Barcelona hay otros tres. Probablemente esta actividad sea deporte olímpico en 2024 y si no lo consigue será en 2028; es un deporte en auge que crece mucho en todo el mundo y faltaba que llegase aquí", señaló el promotor. Y es que este túnel de viento no lo abre solo como atractivo turístico, sino también como instalación deportiva para aquellas personas que quieran entrenar esta modalidad.

El empresario tenía previsto crear entre cinco y siete puestos de trabajo, pero dada la situación económica creará solo tres al principio. Prevé lanzar parquetes para familias canarias.