El Consistorio moganero incluyó el pasado mes de mayo la prohibición de fumar en las playas del término municipal entre la medidas de seguridad y prevención ante la Covid-19 para el uso recreativo de las mismas. Esta prohibición se refleja ya en la ordenanza municipal, que tras su correspondiente modificación se ha publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas.

Desde el año 2012 no estaba permitido fumar en diez playas del municipio - aquellas con servicios de temporada -, aunque se reservaba un 25 % del arenal para las personas fumadoras. Ahora, con la nueva modificación, la prohibición de fumar se extiende a todas las playas, sin excepción y en toda su superficie.

De este modo el Ayuntamiento no solo continúa en su apuesta por playas libres de humo para promover el cuidado del medio ambiente y fomentar hábitos de vida saludables entre los usuarios y usuarias que disfrutan del litoral moganero, sino que, según ha manifestado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también "se atiende al reclamo de la SEE de prohibir fumar en espacios exteriores como las playas dado que el consumo de tabaco incrementa la posibilidad de contagio del coronavirus tanto en personas fumadoras como no fumadoras".

Más allá del riesgo a la infección por CovidD-19, el Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la SEE advierte, además, que la exposición al tabaco provoca más de 100.000 casos de enfermedades respiratorias en menores de 14 años, público potencial de las playas del municipio que son principalmente frecuentadas por familias.