"Otro año será; lo primero es la salud"

Representantes de colectivos vecinales, peñas y asociaciones culturales y recreativas de la villa, así como algunos particulares y el propio ayuntamiento, participaron, sin embargo, ayer de una pequeña ofrenda a su patrona Santa Brígida en sustitución de la tradicional romería-ofrenda. Pese a los balcones engalanados, el ambiente que se vivía ayer a las puertas de la iglesia de la villa era el de un domingo cualquiera.

La sencilla ofrenda fue consensuada entre la Comisión de Fiestas, la Concejalía de Festejos y el cura párroco Alejandro Santana González para mostrar la devoción que la villa siente a Santa Brígida de Irlanda. Ninguno de los participantes quiso dejar la oportunidad de honrar a su patrona dado que la ofrenda de alimentos y productos higiénicos iba destinada a las familias más necesitadas del municipio. Ni siquiera el club municipal de los mayores, que también acudió a la cita.

La ofrenda se realizó tras una misa ofrecida por el párroco cura de Santa Brígida, que fue retransmitida en directo vía youtube.

Los representantes de las asociaciones, dos por grupo, entraron con mascarilla al templo a depositar los productos en el altar mayor. La imagen de Santa Brígida, iluminada con dos velas y adornada con unas flores rojas, estaba en su lugar habitual, a la derecha del altar mayor, dado que este año tampoco saldrá en procesión.

Entre los asistentes a la ofrenda la Peña del Bafio, la Asociación de Desarrollo Integral de la Mujer, la Asociación de Vecinos El Parral y vecinos, la Asociación de vecinos El Gamo, el Ayuntamiento de Santa Brígida y el ya mencionado Club municipal de Mayores.

La Romera Mayor de las fiestas patronales del pasado año, Alejandra Alonso, también acudió al acto dado que hasta 2021 representará a la villa. La joven, con 19 años recién cumplidos y vestida de calle, sentía nostalgia de la romería-ofrenda del pasado año. "Entiendo perfectamente que se hayan suspendido las fiestas, más si cabe cuando estoy en el ámbito de la Enfermería y sé todo lo que supone el virus", decía la estudiante.

Entre los momentos más bonitos de su reinado recordaba la romería a Teror, en la que representó a su villa. "Fue una experiencia inolvidable, muy intensa", explicó Alejandra, contenta por disfrutar un año más de su reinado pero triste por no poder cumplir con la tradición de pasar su cetro.

Sin la existencia el coronavirus, la villa de Santa Brígida hubiera disfrutado ayer de su popular romería-ofrenda a la patrona. Un desfile que se viene desarrollando en la villa desde mediados del siglo pasado, cuando muchos municipios de la Isla organizaron una a imagen y semejanza de la que se había puesto en marcha en 1957 en Teror para resaltar las fiestas de la virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Así lo indicó ayer el cronista oficial de la villa de Santa Brígida, Pedro Socorro, horas antes de la ofrenda.

El cronista contó que la anulación de las fiestas en honor a Santa Brígida 2020, una de las más antiguas de Gran Canaria ya que la devoción a la imagen data de 1525, no es la primera de la historia del municipio. "En casi cinco siglos de historia las fiestas han tenido que suspenderse en varias ocasiones por motivos sanitarios como la epidemia del cólera morbo en 1851, que fue catastrófico para la isla porque en el transcurso de tres meses murieron unas 6.000 personas, o la fiebre amarilla de 1811, el rebrote de 1838 y la gripe española de 1918. También por motivos meteorológicos. Las fiestas se celebraban antiguamente el 1 de febrero; entonces los inviernos eran muy duros, los barrancos se llenaban de agua y los caminos eran muy malos, y para que se pudieran celebrar con normalidad y que a la feria de ganado llegarán vecinos de otros municipios las autoridades de la época decidieron el 10 de enero de 1832 trasladarla al primer domingo de agosto con consentimiento del Obispado", relató el cronista.

Pedro Socorro comentó que estos días había un ambiente triste en el municipio pese a que algún vecino había adornado su balcón para levantar los ánimos. "Junto con la romería de Telde, la de Santa Brígida es de las primeras de la Isla. Es como el despegue emocional de las romerías insulares", añadió para comprender el significado que tiene para los satauteños estos festejos y para el resto de la Isla.

El concejal de Festejos Salvador Socorro manifestó también su tristeza por no contar este año con fiestas. "Ganas de fiesta tenemos, de ilusionarnos y de divertirnos, pero lo primero es la salud", puntualizó el edil, que añadió que la gente "está necesitada de diversión, de pasarlo bien" después del confinamiento y de la situación económica y sanitaria que se está aún viviendo. "Los vecinos demandan unas fiestas, pero no pueden ser por el momento. En nuestro compromiso está el seguir haciendo actividades y actos para animar a la población porque no podemos centrar todo en el coronavirus, pero las medidas y restricciones sanitarias nos lo ponen muy difícil", respondió. La cuantía que se había destinado a las fiestas irá este año destinada a ayudas sociales y a promover el empleo del municipio.

La presidenta de la comisión de fiestas, Mari Carmen Martín, declaró, por su parte, que estos días en la villa tenían un sabor agridulce. "Todos estamos deseando que llegue este mes para celebrar la noche de las tradiciones, la romería-ofrenda, tantos actos. Son fiestas del pueblo y todos las vivimos con entusiasmo, pero este año toca cuidarse y tener respeto por las medidas sanitarias impuestas, ya vendrán otros años para disfrutarlas. Para mi lo principal es la salud. Y lo importante es que al año que viene estemos todos y podamos disfrutarlas", puntualizó.

Mari Carmen Martín aclaró que todo el mundo ha entendido la situación y agradeció el apoyo de sus vecinos, colectivos y comerciantes durante estos dos años de mandato. En octubre se celebrarán elecciones para elegir a la nueva comisión de fiestas de 2021 si lo permiten las circunstancias sanitarias.

El alcalde del municipio, Miguel Jorge Blanco, que también participó en la ofrenda, declaró que era "un poco raro" el ambiente que se vivía en la villa sin celebraciones, pero el temor a que las fiestas pudieran ser un foco de propagación del virus, más si cabe con los rebrotes que ha habido durante este verano, invitaban a la máxima prudencia. "Las fiestas las tenemos todos los años y la pandemia no, ya disfrutaremos al año que viene de ellas", señaló el alcalde, que quiso cumplir con la tradición de la ofrenda sabiendo que ésta se repartiría entre las familias más necesitadas del municipio los próximos días.

La corporación entera asistirá hoy domingo a la misa que se celebrará en honor de la patrona y que será retransmitida por las redes sociales. La eucaristía será a las 11.00 horas y estará oficiada por el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera.

El párroco de Santa Brígida Alejandro Santana González subrayó que lo que prima en estos tiempos de coronavirus "es la sensatez y la cordura" y evitar aglomeraciones. "Lo que debe primar es el bienestar de todos", apostilló a las puertas de la iglesia, mientras los vecinos cargaban las viandas. En su opinión, eso no significa que "el pueblo tenga que estar atado; hay mil maneras diferentes de celebrar la fiesta".

Santana agradeció el gesto de los vecinos, aunque aseguró que no hay romería "para aliviar por desgracia tantas necesidades". El párroco se mostró preocupado porque el listado actual de familias a las que atiende Cáritas -19- se incremente en los próximos meses ante la situación económica provocada por el virus. "En 2008 las familias escaparon con los ahorros de los mayores pero, por desgracia, ahora no están. La crisis será más profunda", pronosticó.

Desde el Llano María Ribera también llegaron algunos vecinos y representantes de la Asociación vecinal El Parral. Su presidente José Hernández García sostenía que era "una pena" saber que se estaba en fiestas sin vivirlas con la intensidad de otras ediciones. "Se lleva como se puede, pero quisimos colaborar igual que otros años, aunque no es lo mismo. Es una pena que no haya fiestas pero hay que valorar lo que tenemos, y lo que prima ahora es la salud", dijo.

"No pasa nada, otro año será. Hay que tener prudencia", declaró Olga De Vera, coordinadora de Cáritas. De la misma opinión eran Dolores Almeida y Mari Carmen Alemán, que salían de misa. "Primero es la salud y luego la fiesta. A todos nos agradan las fiestas, pero cuando no puede ser no puede ser", recalcó Dolores, que tras un mes confinada en casa no quiere pasar por la misma situación.