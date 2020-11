Agaete en Rama Covid-19

Además de cobrarse vidas humanas, la Covid-19 ha hundido la economía mundial, afectando a cualquier actividad que conlleve eventos masivos, entre los que se encuentran las fiestas populares como es el caso que me ocupa y preocupa: la Rama de Agaete.

Durante el periodo de confinamiento severo que viví como consecuencia de la Covid, dediqué muchas horas a reflexionar sobre el devenir de la Rama, partiendo de las que he vivido (que son bastantes) además de las que me contaron mis padres y abuelos. Descartando de principio la aplicación del típico tópico "? de toda la vida?", referido a la Rama, porque no siempre ha sido el fenómeno festivo y mediático tal y como lo conocemos actualmente, es un hecho objetivo, y no es la primera vez que lo expreso, que hay tantas Ramas como personas participan en ella, razón por la que invito, sobre todo a la gente de Agaete -mi pueblo- a disfrutar la Rama del año 2020 de otra manera a la acostumbrada, que motivos e imaginación, a los y las nacidos en Agaete, nos sobran.

Una vez descartada la participación masiva de convocatorias anteriores y siendo La Rama la expresión identitaria agaetense por antonomasia, cabe la posibilidad de vivirla de manera reservada, de puertas adentro y en familia, o de puertas afuera, compartiendo la esencia de la fiesta con las amistades más cercanas, guardando siempre la distancia y con mascarilla que para eso llevamos varios meses entrenando.

A raíz de aquellas reflexiones se me antoja, por intimista, celebrar este año la Rama campesina de agricultores y pastores que vivieron mis ancestros en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, cuando mi familia, apodada 'los de Evaristo', que así se llamaba el fundador de la saga, vivía en el lugar conocido como Tierra Bermeja, lindando con la finca de Las Longueras, desde donde se desplazaba -cada cuatro de agosto- hasta el Puerto de las Nieves por motivo de la Rama.

Siguiendo la vereda que en dirección hacia el casco urbano de Agaete transcurre por la ladera de la montaña y después de atravesar los barranquillos de Tierra Bermeja, Sotavento y Los Ríos, hasta el Lomo Pelado, según la toponimia, llegaban a la zona de la Majada, en la Villa de Arriba, donde descansaban en casa de los parientes (pastores también) a quienes obsequiaban con las viandas traídas del Valle, siendo a su vez agasajados con un caldo de gallina, porque ya entonces existía la costumbre de convidar, tradición que se mantuvo en vida de mi abuela y que también conservó mi madre.

Recuperados los ánimos y cargando con sus ramas al hombro, el cortejo continuaba su andadura por el Camino Viejo (que aún se conserva) hacia la ermita de Las Nieves, donde ofrecían la rama y encendían sahumerios en acción de gracias por la cosecha, acabando el rito con el canto y baile de los Aires de Lima de Agaete -perdidos en el tiempo- y abanando pañuelos blancos mientras danzaban.

Aquellos testimonios contados tantas veces y con todo lujo de detalles por mi abuela y sus hermanas, son la constatación de la evolución de la Rama a través de los tiempos; aquella era una Rama muy diferente a la actual, sin dejar por ello de ser una Rama, como tampoco lo dejará de ser la de este año a pesar de que el gentío no invadirá las calles del pueblo y que éstas se mantendrán limpias de desechos y de malos olores.

Acompañamiento musical

Si algo ha permanecido en el tiempo desde el siglo XIX hasta la actualidad, son los días principales de las Fiestas de las Nieves, que continúan siendo del 4 al 6 de agosto y que según las reseñas periodísticas de los años 1863 y 1866, ya destacaban los fuegos artificiales y el día del pueblo como aún se conoce al día seis, en el que el pago de los actos corría a cargo de la vecindad. Es digno de destacar el bombazo que supuso el que la Rama de 1867, fuera acompañada por primera vez en la historia por la banda de música de la Villa de Guía, porque Agaete no contaba entonces con una agrupación musical similar.

A pesar del acompañamiento musical que la Rama tuvo aquel año y de la supuesta concurrencia de gente llegada de otros pueblos que auguraban los programas, les aseguro que las bandas de música de ese año y de varias décadas después, no entonaban ninguna de las piezas musicales que se tocan actualmente en la Rama, por la sencilla razón de que aún no habían nacido algunos de los compositores, cuanto menos sus partituras; es más, ni siquiera el ritmo y la forma de bailar actualmente se asemeja a las Ramas de mi infancia y juventud, una vez fallecidos aquellos personajes míticos entre los que destacaban: Lola la Marta, Machale, Manuel el Carila, La Mensa o Lajilla, entre otros muchos, y además porque en el mismo espacio en el que antaño se danzaba, actualmente y por mor del gentío, más que bailar caminas a cierto ritmo (con un poco de suerte) y, en ocasiones, hasta te empujan, a pesar de lo cual, tanto las de antaño como las actuales son Ramas.

Una vez acabada la procesión de la Virgen desde el Puerto de las Nieves al casco urbano de Agaete y la correspondiente función religiosa del día cinco, se celebraba la comida familiar cuyo condumio lo componían de entrada una sopa de rodajas de pan redondo guisado con leña y como plato principal un guiso de carne compuesta con papas y garbanzas, que era lo típico de aquella época y que pienso cocinar este año, porque la moda de la carne mechada y la ensaladilla rusa, tampoco es de toda la vida sino de antes de ayer, que tengo edad más que suficiente para acordarme de cuando a principios de los años sesenta del siglo pasado, llegó a Agaete, por primera vez, la mortadela italiana a la tienda de Antoñito y Lasito en el actual Bar Perola y muchísimo más tarde, la mayonesa, que nos olvidamos muy pronto de lo que fue aquella España a granel, que era como se despachaba en las tiendas conocidas generalmente como de 'aceite y vinagre' y que vendían productos alimenticios básicos. El día seis de agosto, después de la función religiosa, bajaba nuevamente en procesión la Virgen de las Nieves a su ermita y con ello terminaban las fiestas.

Para quienes se pregunten las razones por las que a partir del año 1867 La Rama de Agaete gozó de acompañamiento musical como un salto cualitativo, que lo fue, les diré que formaba parte de las perspectivas halagüeñas que para Agaete se vislumbraban, materializándose algunas de ellas durante la década de los años sesenta del siglo XIX, culminándose en décadas posteriores las de mayor envergadura como eran el actual Muelle Viejo y la Carretera desde Las Palmas a Agaete.

Contrariamente a las buenas perspectivas, Agaete comenzó con mal pie aquella década, que a poco de empezar se vio sorprendido con el gran incendio que asoló Tamadaba, en vísperas de las fiestas del año 1861, sofocado gracias a la intervención del pueblo tras el toque de a rebato de campanas y caracolas, sumándose al siniestro una ola de calor que en aquel mismo año dio al traste con la cosecha de frutales en todo el Valle, mientras que un sector de la prensa exigía la creación urgente de la escuela de niñas. Por si no fuera poco, los continuos rifirrafes políticos entre Gran Canaria y Tenerife en los que Agaete se vio inmerso durante toda la década llegaron hasta tal punto, que en octubre del año 1868, el batallón del ejército destacado en Guía, tuvo que intervenir para apaciguar la situación que había alterado la convivencia ciudadana.

Aun así y siendo alcalde don Antonio de Armas Jiménez, las Ramas de Agaete de aquella década se vivieron en el fragor del ordenamiento y crecimiento urbanístico del casco urbano, con el trazado de calles y alineamiento de las nuevas viviendas, del beneficio que supuso para el municipio el nuevo ordenamiento de los servicios de correos, de proyectos que culminarían con la construcción de la carnicería y pescadería que mi generación conoció y que tenían como pórtico, el arco de cantería roja junto al Huerto de las Flores, de aquel otro proyecto para el resguardo y decoro del cementerio, con la construcción de la fachada y la capilla del fondo, diseño del maestro de obras Francisco de la Torre, no pudiendo faltar la visita pastoral del obispo Joaquín Lluch y Garriga.

Exportación

Con el mismo entusiasmo con el que se vivían aquellas Ramas familiares de la década de los años sesenta del siglo XIX y como si de un emporio fenicio se tratara, crecía en Agaete de manera febril el tráfico marítimo en torno a la exportación, en la que las goletas y pailebotes fondeados en la rada del Puerto de las Nieves esperaban a que las barcas a remo acercaran desde tierra toda una variedad de productos como el trigo, cebada, sal, batatas, reses vacunas, queso y manteca, cochinilla, granilla y orchilla, huevos, losa y leña, entre otros y que según su naturaleza se pesaban, medían o contaban por fanegas, costales, libras, docenas, pipas, botijas, varas o quintales, que la prensa de entonces reflejaba detallada y tendenciosamente, en una carrera por ver quien ganaba la pugna si Gáldar o Agaete, para la construcción de un espigón, que como en el caso del Muelle Viejo de Agaete, entraría en funcionamiento en el año 1889, casi treinta años después.

Aquel viento que movía los barcos a vela, conocido en Agaete como el vientillo de la fiesta y que sopla indefectiblemente en vísperas de La Rama, fiel a la tradición, ha anunciado su presencia a pesar del estado de orfandad en el que se encuentra por falta de banderas a las que ondear, ya que desde los años sesenta del siglo XIX, los alisios estuvieron presentes desde el momento en el que se enarbolaba el pabellón nacional en todos los buques surtos en la rada, además de la multitud de oriflamas que ondeaban en la ermita de las Nieves y en varios edificios, el día cuatro de agosto a la entrada de la Rama, según recogen los programas.

La tradición de engalanar e iluminar las calles, así como el repique de campanas y voladores de inicio de las fiestas, a lo que habría que añadir en el caso de Agaete el sonar de las culebrinas (cañones), que hacían explosión al rezo del Ave María y del Ángelus, correspondía a un grupo de abnegados trabajadores municipales como lo fueron Rafael Martín, Eduardo Martín Dámaso y Paco Armas Santana, a los que se unía el gran jardinero que fuera Gregorio Rosario García, más conocido como Lolito el del Valle, quienes con su buen hacer y a pesar de las ráfagas de viento, unos días peores que otros, embanderaron las calles del Agaete de mi infancia y juventud en vísperas de La Rama.

Con grandes escaleras y manojos de banderas a modo de lanzas y escudos como si de una batalla se tratara, aquel grupo de hombres siempre salió victorioso frente al viento, a sabiendas que su trabajo era la carta de presentación y recibimiento festivo de propios y extraños. Emulando su trabajo y a modo de sentido homenaje, para esta Rama de la COVID-19, he comprado en las tiendas de los chinos las tiras de banderas triangulares y multicolores con las que pienso embanderar mi casa porque esta Rama, al igual que algunas procesiones, son de las que se llevan por dentro y no será por falta de banderas que no celebre esta fiesta.

Ciertamente la COVID-19 no es que nos haya cogido con el paso cambiado no, nos ha sorprendido echados, sin paso alguno como consecuencia de la vorágine social en la que estamos inmersos, sin haber digerido el enorme salto cualitativo que hemos dado en muy poco tiempo, en relación con el estado tan real como ilusorio de la calidad y esperanza de vida, haciendo caso omiso a las advertencias de la comunidad científica. Basta con echar una hojeada a la historia epidemiológica y sus efectos en Gran Canaria, para hacernos una idea de cuán difíciles pudieron ser aquellas Ramas -si es que se festejaron masivamente- remitiéndoles por proximidad en el tiempo a los años de la Guerra Civil Española en los que, por motivos evidentes, hubo Ramas que no se escenificaron y para cuando se celebraron fueron durante bastantes años Ramas de vencedores y vencidos que el matiz es muy importante.

Hasta tal punto nos ha afectado la pandemia, que en la edulcorada nueva realidad que le llaman, asumimos que este año no hay Rama en Agaete ante la ¿incapacidad? de reinventarnos y que si bien puedo entender dicha actitud entre la juventud que sólo conoce las Ramas recientes o de quienes les da lo mismo una Rama en Agaete, que un Charco en La Aldea, una Romería del Pino en Teror, o ninguno de los tres eventos, no acabo de percibirlo en mi generación agaetense o para quienes teniendo alguna vinculación sentimental con la Villa, dejemos de saber que al igual que las generaciones que nos precedieron, somos depositarios de la tradición y responsables subsidiarios de trasmitirla. Ya me dirán de qué sirve tanto avance tecnológico, tanta comunicación online y tantas redes sociales si no somos capaces de adaptarnos a los tiempos. Que no hay Rama dicen?

Tradición

Qué pronto nos hemos olvidado de aquellas Ramas en aquel Agaete de los años sesenta no del siglo XIX sino del siglo XX, o sea, de antes de ayer, de cuando en cada casa había una palangana, toalla y jaboncillo intocables, reservados para cuando viniera a domicilio don José Rodríguez el practicante ¿se acuerdan?, hasta que se instalaron las redes de agua y de alcantarillado municipales y vivimos las Ramas estrenando por una parte los depósitos de uralita, con los flotadores que no resistían la presión del agua y que formaban un charquero cada vez que se estropeaban y por la otra presumiendo de baños en condiciones higiénicas ¿o sólo me acuerdo yo?. Ramas tan auténticas como las actuales, en las que si bien fue cobrando prestancia el evento callejero, nunca perdieron el sabor de la celebración familiar de puertas adentro y que este año, por las razones y motivos más que evidentes, tenemos la posibilidad de revivir y recuperar.

Aquella realidad social agaetense la hago extensible a muchos pueblos de Gran Canaria y en otro orden de cosas a Las Palmas capital, cuando por la misma época, en el barrio de La Isleta pasaba por la mañana un carro tirado de un burro para recoger la basura, al mediodía otro carro con otro burro vendiendo la fruta y por la tarde el cabrero con el ganado de cabras ordeñando y vendiendo leche a domicilio en plena calle, mientras que en el barrio de Schamann, el espacio que ocupa actualmente la plaza Don Benito, era todo un barrizal cuando llovía salpicado de charcos, tabaibas y aulagas. Y si antes recordaba la llegada de la mortadela italiana al Agaete de mi infancia, también fui testigo de la entronización del picadillo y la jamonilla para el bocadillo, en mi etapa de estudiante adolescente en el instituto Pérez Galdós de Las Palmas, acechando la llegada del pan a la tienda del barrio porque debido a la mala calidad del agua, el de la mañana parecía una suela llegada la tarde. De toda la vida dicen?

Al no haber evento masivo y a pesar de que no está prohibido subir a Tamadaba en vísperas de la Rama de Agaete, es lógico que los guardabosques no corten ramas y que el servicio de protección de la naturaleza (Seprona) esté alerta ante cualquier atentado medioambiental no deseado y mucho menos justificado en la tradición y en las promesas de la Rama. Lo que no quita que cualquiera pueda adquirir un ramo a través de una floristería, siempre con la factura en el bolsillo o más fácil aún, en los mismos supermercados en los que arrasaron con el papel higiénico al comienzo de la pandemia, pero en la zona de frutas y verduras donde venden unos manojos lustrosos de perejil, cilantro y hierbahuerto olorosos, que tanto sirven para dar sabor a las comidas de los días de la fiesta, como para ponerlos de remojo en el rincón de la cocina donde tienen la estampa de San Pancracio y que, sin quitarla, pueden añadir las personas devotas la de la Virgen de las Nieves y hasta encender una lamparilla sin tener que dar explicaciones de los motivos, como para agarrar el manojo, poner el CD de las Bandas de Agaete o Guayedra- que si no lo tienen Youtube se lo proporciona -y ponerse a bailar en su casa La Madelón, El Campeón, Soldado de España o Todo por España, que son las piezas clásicas de la Rama de Agaete.

Al igual que lo hizo mi abuela y luego mi madre, un año más pondré de remojo los garbanzos desde el día anterior para hacer el caldo que consuela el pomo o la madre, ambos 'esconchabaos', que se decía, después de una noche de amanecida. No me digan que no se imaginan los hervores de esa gallina al fuego y esos olores a pimiento verde partido en trozos, junto con el manojo de hierbahuerto para darle sabor y que en un pispás, como si de un milagro se tratara, pasaba de llamarse caldo a sopa cuando se le añadían los fideos.

Siendo Ramas de olores y sabores que en absoluto están reñidas con la Rama de la Covid-19, no tengo la menor duda de que en la intimidad familiar o con las amistades más allegadas, la Rama de Agaete del año 2020 estará impregnada de las sensaciones y emociones acumuladas en la mochila afectiva que porta cada cual, como consecuencia de tantas Ramas vividas y aprehendidas.

También tengo la certeza de que, en ese ambiente intimista, surgirán historias jugosas de las que a mitad del relato alguien, alzando la voz, te dice aquello de ¡mira que eres viejo!... que nos arranca la pertinente carcajada y como esa, vendrán, a buen seguro detrás, y para nuestro deleite, un sinfín de expresiones instaladas en el acervo lingüístico popular agaetense.