El Matadero es acusado de incumplir el ritual en la carne para los musulmanes

Agustín González, director de Mataderos Insulares, una empresa pública del Cabildo de Gran Canaria, niega que se estén incumpliendo esos rituales musulmanes y asegura que el actual sacrifico de animales para la comercialización de la carne halal está avalada por la Liga de la Liga de la Comunidad Islámica, que agrupa a las mezquitas de Las Palmas de Gran Canaria y del Sur.

Una representante de ese colectivo confirmó su apoyo al sistema utilizado en la producción de la carne destinada a la población musulmana y aseguró que la Asociación de Ciudadanos Marroquíes "no representa a la comunidad islámica residente en la Isla, solo a la persona que la dirige". Ante la demanda judicial y esas discrepancias entre asociaciones, el director del Matadero sospecha que las acusaciones podrían estar relacionadas con una pugna entre las carnicerías que se dedican a la comercialización de la carne halal.

La Asociación de Ciudadanos Marroquíes desconfía de que el Matadero Insular esté respetando el rito islámico en la producción y venta de la carne halal y ha solicitado al Cabildo que se emita un certificado otorgado por una entidad independiente que asegure la calidad de esa carne, o que se permita la presencia de miembros de la comunidad musulmana para comprobar que los animales se sacrifican de acuerdo a sus costumbres religiosas.

Antes de interponer la demanda judicial, ese colectivo marroquí se dirigió al consejero insular de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, para exponer estos hechos y pedir la colaboración del Matadero en el cumplimiento de esos ritos en el sacrificio de los animales, como de hecho se empezó a hacer en el año 2010. La asociación también se ha dirigido al área de Consumo del Gobierno de Canarias y al Diputado del Común para solicitar su mediación, según explico su presidente, Samir Touaiher.

"Desde la Asociación de Ciudadanos Marroquíes en Canarias queremos ponerle al corriente de una las problemáticas que se dan en la sociedad marroquí afincada en Canarias y que tienen que ver con el sacrificio de animales, todo a fin de encontrarle una solución conjunta", señala Touaiher en esos escritos, en los que sostiene que entre los miembros de la comunidad marroquí residente en el Archipiélago "hay un porcentaje amplio que se declara musulmán y que, por tanto, sigue en menor o mayor medida las doctrinas de la religión islámica".

Recuerda que es doctrina Islámica comer la carne de animales sacrificados usando unos usos y ritos que la propia religión establece y que la carne de los animales sacrificados de acuerdo a estos modos se denomina halal. "Esa carne se vende luego en las carnicerías especializadas a un coste de acuerdo al valor que en nuestra cultura representa", apunta. Es decir, a un mayor precio, de ahí el origen de la polémica.

En el último Ramadán, añade el escrito de la Asociación a las administraciones públicas, "miembros de la comunidad marroquí plantearon el hecho de que cabría la posibilidad de que esa carne no estuviera pasada por los procedimientos y ritos que pudieran otorgarle la categoría de halal y por tanto los precios que estarían pagando los miembros de la comunidad a cambio de unas condiciones especiales no tienen sentido, con las posibles implicaciones legales que podría seguir como consecuencia de vender un producto a un precio a cambio de unas condiciones que no se dan".

Ante la evidencia de que en Canarias no existe "por desgracia" un certificado otorgado por una entidad independiente que asegure la calidad del producto, la Asociación pide el apoyo de las instituciones "a fin de proteger a los consumidores que honestamente trata de ejercer el derecho a la libertad religiosa (contemplado en el artículo 16. 1 de la Constitución Española) comprando la carne que los usos y costumbres que han decidido seguir" y evitar que sean "estafados".

En la queja remitida a Miguel Hidalgo, el colectivo marroquí reclama que se ponga fin a ese presunto agravio, se proteja al consumidor y se garantice su derecho a la libertad religiosa. Al respecto, solicita que en virtud del artículo 12.2 del reglamento del Matadero, que autoriza al director de forma excepcional y previa autorización de los veterinarios, se le permita "presenciar los sacrificios de animales destinados a la carne que se comercializará como halal".

Ante el silencio del Cabildo a sus peticiones y la publicación de un vídeo en las redes sociales sobre la matanza de corderos en el último, donde a juicio de Touaiher "se comprueba que los animales llegan aturdidos o ya muertos antes del sacrificio ritual, la asociación decidió acudir a los tribunales y pide que se paralice el actual sistema de matanza.