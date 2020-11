La población de Valleseco crece en más de cien vecinos tras la cuarentena

Según confirma su alcalde, Dámaso Arencibia, aún es imposible cuantificar el número de personas que han optado por mudarse a su municipio, pero en según qué establecimientos comerciales, apuntan a que pueden ser hasta unas 150 que ya están residiendo habitualmente, con indicios de calles antes prácticamente vacías en dónde ahora es un poco más difícil aparcar.

Para Dámaso se trata de una "muy buena noticia, porque nos permite recuperar población, se genera una mayor actividad y rompe la tendencia de los últimos veinte años en los que la búsqueda de trabajo fuera de la localidad ha ido mermando el censo".

Además añade que son "muchísimos" los interesados que también llaman a los servicios municipales "preguntando por viviendas en venta o alquiler, sobre todo de parejas jóvenes".

El alcalde considera que los efectos del confinamiento con motivo del Estado de Alarma ha devuelto la mirada de la gente hacia los espacios abiertos, a la vida del pueblo "en la que no existen ascensores y en la que se disfruta de los terrenos, los jardines o la huerta" y una vida más apegada a la naturaleza.

Pero ello no implica, como puntualiza, "alejada de lo que ofrecen las tecnologías y las comunicaciones, así como de las infraestructuras públicas", y en este sentido asegura que Valleseco "ha hecho los deberes con una amplia gama de servicios complementarios, como la escuela infantil, la residencia de la tercera edad, un polideportivo que ofrece disciplinas de todo tipo incluida su gran piscina pública, y actividades para los más pequeños, como la escuela de tarde, por lo que vivir aquí no supone en absoluto ningún retroceso con respecto a la capital, ya que pone en bandeja las mismas facilidades y a solo unos 30 minutos de Las Palmas de Gran Canaria bajando por La Laguna, Firgas y la circunvalación de Arucas".

En el portafolio de atractivos se añade la fibra óptica, "que ya cubre el 50 por ciento del municipio y quedará completada en su casi totalidad a partir de septiembre, con las posibilidades que implican de cobertura al teletrabajo".

Estos positivos efectos secundarios de la pandemia llegan cuando en los comercios del municipio se viven "momentos complicados, no solo por el covid-19", puntualiza Arencibia, "sino porque hasta ahora y durante años se ha ido acumulando el problema del relevo general, con el envejecimiento de la población y una tasa de crecimiento vegetativa que repercute en la puesta en marcha de la actividad económica".

Precisamente por este motivo el Ayuntamiento prepara un plan de reactivación asociado al Plan Director de Zonas Abiertas propuesto por el Cabildo de Gran Canaria durante el mandato anterior y al que se ha acogido Valleseco, quién ya tiene listo y aprobado por la Corporación insular un avance que pondrá en exposición para fomentar la participación ciudadana en septiembre.

La propuesta, "sujeta en todo momento a que los vecinos, los colectivos y las formaciones políticas expresen sus opiniones o aporten sus mejoras o rechazo", se centra en la peatonalización de la calle León y Castillo, que es la vía principal de Valleseco, así como de dos de sus calles transversales.

Además León y Castillo, según esta primera propuesta, quedaría cubierta con una cúpula translúcida, "como las que existen en algunos núcleos urbanos de Alemania o Italia, para que las inclemencias del tiempo en invierno no mermen la actividad económica", a lo que se añadiría un nuevo mobiliario urbano y unas plataformas de aparcamientos en el casco.

Complementario a ello se iniciarían "diferentes acciones para dinamizar esa zona comercial abierta, con iniciativas promocionales, nuevas figuras impositivas que ayuden a la emprendeduría y campañas que animen a que venga la población".

Arencibia puntualiza que no han querido abrir el trámite de participación en agosto, sino a partir de septiembre, para que tengan acceso al documento el mayor número de ciudadanos posible, "porque yo no hago lo que a mí me gusta, sino lo que quiera y necesiten nuestros vecinos".

Cuando quede ratificado el documento resultante se devuelve al Cabildo, para una vez redactado el plan director "automáticamente se le asigne el presupuesto, por lo que creo que antes de finalizar el presente mandato podría quedar terminado el proyecto".