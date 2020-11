Mary Anne Kunkel lidera un nuevo intento de crear un Parque Nacional

En una carta dirigida a la instituciones públicas, firmada también por los fundadores de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (Ascán), Luis García-Correa y Servando López Peláez, ambos Hijos Predilectos de Gran Canaria, y por el geógrafo José Julio Cabrera, la ilustradora de la flora canaria propone rescatar el proyecto liderado por su marido hace 46 años para conseguir que Gran Canaria también tenga su propio Parque Nacional, tras los del Teide (Tenerife), Taburiente (La Palma), Garajonay (La Gomera) y Timanfaya (Lanzarote), además del ya planteado en El Hierro.

Los firmantes de la propuesta recuerdan que en el año 1974 se realizó la primera solicitud al Icona en base a cinco argumentos, que pasado el tiempo siguen siendo tan válidos como entonces. En primer lugar, porque "la geología, flora, fauna, arqueología o etnografía de Gran Canaria son tan absolutamente singulares y únicas a nivel mundial que se impone el reconocimiento".

Como segunda justificación, y ante los fracasos de los anteriores intentos, consideran que otro Parque Nacional parcialmente antropizado, como el de Los Picos de Europa en Asturias, "nos marca el camino, si de verdad queremos buscar el bienestar económico de los lugareños".

El tercer motivo, apuntan, "es que el Archipiélago canario es un punto caliente mundial de biodiversidad, pero también por su geología, celaje, dinámica marina y eólica o por su Geomorfología".

Como cuarto punto, señalan que "habiendo cuatro islas Canarias distinguidas con un Parque Nacional (El Hierro será la quinta), nos parece un error, un tremendo olvido e incluso un agravio, privar a Gran Canaria de su inclusión en tan selecto grupo de islas".

Generación de empleo

Por último, resaltan que "desde un mero punto de vista económico, cualquier lugar del planeta favorecido por su declaración como Parque Nacional, lo convierte en el eje vertebrador de nuevas sinergias de generación de empleo y riqueza, por la gestión y el aumento de visitantes".

"Al redactar esta carta", puntualizan los promotores del Parque Nacional, "recogemos también el sentir, esfuerzo y compromiso de todos nuestros compañeros fallecidos, entre ellos Günther Kunkel (Hijo Adoptivo de Gran Canaria), redactor del Proyecto 817 de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza ( IUCN & WWL) y Jaime O´Shanaham Bravo de Laguna (Hijo Predilecto), ambos directivos de Ascán cuando se aprobó el documento, que recordemos, es el antecedente de las Leyes de Espacios Naturales Protegidos de Canarias de los años 1987 y 1994".

Tras reconocerse como "viejos gastados, pero llenos de esperanza", aseguran que su deseo no es el reconocimiento público, no tan siquiera liderar la nueva solicitud a las autoridades del Estado, pues "la filosofía de Ascán siempre fue que lo importante no es quien lo haga, sino que se haga".

José Julio Cabrera explicó ayer que la carta con la nueva propuesta ha sido remitida a varias decenas de instituciones, desde la Casa Real y el Gobierno de España a los ayuntamientos implicados, así como organizaciones educativas, empresariales, sociales y grupos ecologistas. Pese a las dificultades generadas por la pandemia y las vacaciones de verano, ya se ha recibido el apoyo de entidades como la Universidad de La Laguna y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En septiembre está prevista una reunión con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, para solicitarle que promueva un nuevo expediente.