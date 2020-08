'Terabytes' para despertar El Nublo después de la pandemia

Una sentida sacudida a Gran Canaria y al alma mágica que se le atribuye a esta Isla. Una criatura surgida en tiempos de confinamiento y bajo el sentimiento de pena y remordimiento global ante el daño que entre todos se ha ocasionado al planeta. Un pellizco generalizado para cuidar y valorar más nuestro entorno. " El despertar del Nublo representa el poder de la naturaleza y la crisis actual es una buena lección de cómo la sociedad se puede desestabilizar con una pequeña mutación de un bichito", explica el diseñador gráfico y especialista en efectos visuales Daniel Pinedo Díaz sobre la pieza El despertar del Nublo, un cortometraje que nació como medio de autopromoción y que ahora podría formar parte de un proyecto más ambicioso.

"Es una historia que me rondaba por la mente desde hace tiempo", cuenta el grancanario. "Siempre busco crear ideas en mi cabeza y de esta forma intento tener algo así como un baúl con recursos del cual puedo disponer cuando un cliente me solicita una idea o tiene una sugerencia orientativa porque no lo tiene muy claro. En este caso las circunstancias fueron diferentes", dice sobre la situación en la cual nace este proyecto. "Me acababa de llegar un superordenador que había encargado, una inversión que llevaba mucho tiempo gestionando, y tras dos días de recibir la máquina se declara el estado de alarma. En ese momento todo el negocio se paró y como la mayoría de los autónomos, entré en pánico. Durante el estado de alarma se empezó a hablar de que el confinamiento y la reducción del impacto del ser humano en la tierra estaban provocando que la naturaleza empezara a recuperar terreno y, por ejemplo, los animales regresaran a las ciudades. Entonces lo vi claro: era el momento de despertar el Nublo".

Dani Pinedo dice que son "varios" los motivos que le impulsaron a poner en marcha esta creación. "La primera, poner a prueba la nueva máquina que me acababa de llegar. Luego aprovechar el tiempo que me dio el confinamiento para materializar esta idea, aunque no fue fácil porque tengo una niña de tres años", reconoce entre bromas. "Y también crear una pieza llamativa que me sirviera como publicidad con el fin de darme a conocer entre las productoras canarias y transmitir la idea de que los efectos especiales de calidad ya no son algo exclusivo para las súper producciones. Hoy en día las tecnologías para realizar estos efectos son relativamente accesibles, económicamente hablando", señala Pinedo Díaz. "Quizá lo más complicado es mantener el conocimiento al día. La tecnología avanza muy rápido y los softwares y aparatos con los que trabajo están constantemente actualizándose por lo que eso implica estar estudiando continuamente".

Daniel Pinedo Díaz es natural de Gran Canaria y en 2005 se trasladó a Madrid para completar su formación en arte dramático mientras trabajaba como bailarín y acróbata en musicales y espectáculos variados. Ha trabajado tanto delante como detrás del escenario o las cámaras en teatro, cine y televisión compaginando también su formación en el área de la postproducción y VFX.

En 2011 decide crear la productora Enplano Audiovisual, realizando trabajos de videomapping, motion graphics para publicidad y series de animación infantiles. A finales de 2017 regresa a Gran Canaria y crea Derrotero VFX, una empresa especializada en animación y efectos especiales generados por ordenador. Desde aquí trabaja para tanto para productos en Canarias como el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto con Clapso Producciones, Kalise junto con Dragon Studio, diversos video mappings con Clapso y Audiovisuales Canarias [entre otros el de la fiesta del cuarto aniversario de la revista Con Estilo, de LA PROVINCIA y El Día, en Vegueta], como también trabajos para la península y el extranjero tanto con colaboraciones de motion graphics para Telefónica junto a Morgana Studios o VFX para Olympic Channel, entre otros.

"Estamos ante esta crisis por caprichos de la naturaleza...", continúa explicando Pinedo. "Desde que hemos empezado a tomar conciencia sobre nuestro impacto en la tierra, el mensaje siempre ha sido protege al planeta, pero creo que este planteamiento es bastante egocéntrico y no es muy acertado. Por poner un ejemplo", dice, "el asteroide que acabó con los dinosaurios fue miles de veces más contaminante que cualquier acción del ser humano y, sin embargo, la vida resistió y se adaptó. La vida está en constante cambio y nuestra especie sólo está de paso; somos un pequeño rasguño para el planeta y en cualquier momento nos puede fulminar. Lo único que haremos si seguimos así es acabar con el ecosistema actual haciendo desaparecer a muchos animales y a nosotros mismos pero la tierra seguirá aquí albergando nuevas formas de vida. En cierto modo", prosigue, " El despertar del Nublo representa el poder de la naturaleza. Y la crisis actual es una buena lección de cómo la sociedad se puede desestabilizar con una pequeña mutación de un bichito insignificante", reflexiona este creador y emprendedor grancanario.

"Si lo analizamos en términos creativos no sabría decir cuánto tiempo he dedicado a esta pieza porque llevo mucho tiempo con esta idea pero en términos técnicos creé la primera carpeta del proyecto el 17 de Marzo, y el render final se escribió el 14 de Abril", cuenta sobre el trabajo que hay detrás de los 56 segundos del vídeo El despertar del Nublo.

En ese sentido, dice Daniel Pinedo Díaz que su trabajo "parte de imágenes reales todo lo que he podido. He intentado dejar lo original, excepto el personaje [el totem de tierra] y la destrucción del paisaje, que son evidentemente recreaciones. Una cosa que sí sustituí fue el cielo y algunas nubes añadidas con intenciones dramáticas. En los planos reales estaba el cielo despejado y no me convencía, necesitaba un ambiente más dramático", argumenta este profesional.

"Creo que hay un futuro muy prometedor", asegura este grancanario sobre su visión del futuro del sector audiovisual en Canarias. "Gran Canaria Film Commission está haciendo una labor incansable para promocionar la isla como destino de cine, logrando muy buenos resultados, aunque es una carrera de fondo", reconoce, "porque cada vez se ruedan más pelis aquí y muchas productoras de fuera están instalándose en Gran Canaria. Cada vez es más atractivo estudiar profesiones relacionadas con el cine y poder ejercerlas sin tener que irte de las Islas. Creo que dentro de unos cuantos años esto podría ser como Nueva Zelanda. Aunque no todos los trabajos que yo realizo están pensados para proyectarse en una pantalla de cine; trabajo para infinidad de clientes que me solicitan cosas distintas", concluye Pinedo Díaz.