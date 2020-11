Dos del mediodía del 15 de agosto de 2020. Dos o tres transeúntes caminan sin aparente dirección alrededor de la plaza mayor de Guía, un municipio que años anteriores estaría celebrando a ritmo de tambores y cánticos el día grande de sus fiestas patronales. No puede ser en esta ocasión, pues la aparición del coronavirus hace apenas unos meses ha ganado todas las batallas libradas por los pueblos en los últimos cinco meses y las celebraciones han quedado reducidas hasta casi desaparecer. No ha sido menos para la tradicional 'batalla de las flores', que se celebra cada verano desde hace más de 60 años, y constituye uno de los eventos más esperados no solo para la localidad que la organiza sino para muchos de los ciudadanos de los municipios cercanos. Por primera vez no habrán pétalos ni serpentinas cayendo por las calles aledañas a la parroquia.

La tristeza ante este hecho ha azotado a la ciudadanía del municipio, pero no por ello se han rendido. Centenares de vecinos y foráneos originarios de otras zonas de cercanías como Gáldar asistieron ayer a la parroquia repartidos entre las cuatro misas celebradas (medidas tomada para limitar la asistencia y evitar aglomeraciones en el templo) para honrar a la Virgen de Santa María de Guía, que se mantuvo en el altar mayor esperando la llegada de sus fieles en cada celebración. Y sus devotos tuvieron que esperar en fila para poder entrar en el templo y verla, pues las medidas sanitarias requeridas impidieron que la imagen saliese a saludar a la puerta como tradicionalmente hace (así como tampoco pudo celebrarse la procesión).

Una fiesta diferente

"Ha sido una celebración muy diferente", expresa Matilde Cabrera, una de las vecinas que asistió a la misa de las 12, que fue por primera vez grabada y retransmitida en directo por las televisiones locales y las redes sociales. "Esta es una de las fiestas más importantes, nadie de aquí se la pierde y a pesar de todas las dificultades la iglesia se ha llenado", asegura con contundencia. No es la única que lo piensa, para muchos de los mayores del pueblo ha sido desde siempre todo un acontecimiento. "Le suplicaba a mi madre que me dejase ir a las fiestas, incluso lloraba para que me comprase un vestido nuevo", explica riendo con nostalgia Herminia Mendoza, procedente del Saucillo (Gáldar). Tiene 86 años, pero recuerda con detalle sus excursiones hasta la parroquia de Santa María de Guía. "Venía con la familia desde mi barrio hasta aquí caminando con unas alpargatas viejas", rememora, pues la costumbre era llegar hasta una acequia para limpiarse los pies y arreglarse antes de proceder a entrar en la iglesia.

Las mujeres se ponían las medias y los zapatos buenos que guardaban en las cestas para asistir a la misa en honor a la Virgen, que esperaba con su vestimenta celeste a sus devotos a los pies del altar. "Aún recuerdo unos zapatos rojos que me compraron para venir a estas fiestas, ojalá los siguiera teniendo", cuenta emocionada la señora, que a pesar de las circunstancias no quiso perderse el Día Grande de las fiestas del municipio norteño. Su marido, natural de Montaña Alta, también posee buenos recuerdos de las fiestas. "Veníamos desde que éramos niños, lo que hemos vivido hoy no es nada en comparación a como eran las fiestas", expresa apenado, y sabe de lo que habla porque con 92 años no se ha perdido casi ninguna celebración en honor a la Virgen del municipio.

Tampoco lo han hecho el matrimonio compuesto por Mariluz Gil y Juan Martel. "Nos conocimos un día como hoy hace más de 50 años", explican sonrientes. "Yo soy original de La Gavia, en el municipio de Telde, pero vine a Guía para las fiestas y me enamoré de ella", cuenta riendo, aunque confiesa que viven este día con mucho pesar. "Yo he venido desde que era muy pequeñita porque soy del barrio de San Felipe; esto me ha impactado mucho, se me saltan las lágrimas", cuenta la señora afligida. La tristeza ha sido el leitmotiv de los presentes durante la misa del mediodía, a la que asistió un centenar de personas. "Estaba llena porque nadie quiere dejar de asistir, pero el ambiente en general es tristísimo", contaron algunos de los presentes, que aún continúan incrédulos por ver las calles del casco completamente vacías un 15 de agosto.

"Dan ganas de llorar porque esto no parece una fiesta", sostienen las hermanas Vera Aguiar, fieles a la Virgen y a su festividad. Evitan tocar el tema, "porque nos entra muchísima emoción". Al escuchar hablar de la tradicional 'batalla de flores' sueltan un 'oh' instantáneo y se echan las manos a la cabeza. "Siempre esperamos todo el año para ese momento y no nos creemos que no podamos celebrarlo", sueltan mientras miran con pesar la calle Médico Estévez, en la que desde hace más de 60 años se ha celebrado el curioso evento. "Todos los que son de fuera del municipio alucinan con esta fiesta y esperan repetir", asegura una de las hermanas, que no se pierde ninguna edición de esta batalla, donde se lucha lanzando las clásicas bolas de confeti (lo que serían las flores en la antigüedad). "El casco se llena de color y de tanta gente que hay no se ve ni el suelo", sostiene mirando cabizbaja la solitaria plaza.

"La Virgen está mucho más guapa que nunca; sin joyas ni mucha ostentación, pero resaltando más que otros años sin lugar a dudas", expresa por otro lado Eli del Rosario y como broche de positividad a un día un tanto gris a falta del color de los pétalos que se lanzan a la virgen durante la procesión y al confeti de las tardes. Como ferviente devota asegura que no hace falta ser vecino del municipio para darse cuenta de que esta jornada no se olvidará nunca. "Sinceramente esperamos que de la misma forma que paró la plaga hace más de 200 años pare ahora el paso del coronavirus por el mundo", reza en voz alta, refiriéndose a la famosa historia de la invasión de las langostas en el municipio.

Del Rosario no es la única ciudadana que ha pedido por el final de la pandemia. La Virgen luce ya en estas fechas con la tradicional cigarra que se le instala durante las fiestas de las Marías en septiembre. "Es un símbolo en honor a la gran plaga de langostas que aconteció hace 200 años, en la que los vecinos del municipio pidieron a la Virgen que ahuyentara a los bichos de los campos", explica el alcalde, Pedro Rodríguez, que añade que cuando comenzó la pandemia se colocó para pedir que en esta ocasión acabe con el coronavirus. "De ahí no se moverá hasta que se celebren las próximas fiestas", adelanta el mandatario, que explica que siempre se organizan el tercer fin de semana del mes de septiembre. Sin embargo, este año no será así. Los Mayordomos de las Marías -miembros de la comisión que elabora anualmente el programa de eventos de estas fiestas- anunciaron el mes pasado que deberán posponer todos los actos al próximo año como medida excepcional.

Y excepcional fueron el resto de actos programados en el día grande de las fiestas en honor a la Virgen. No hubo procesión, ni batalla de flores ni recorrido de papagüevos. Al contrario, desde el Ayuntamiento decidieron organizar una serie de exposiciones para el disfrute de la ciudadanía y la proyección de varios documentales sobre la historia del municipio y de la propia Virgen. En este sentido, la jornada concluyó con la emisión de varios conciertos grabados en diferentes puntos del municipio. "Apoyamos a nuestro sector cultural", expresó el mandatario municipal, pues a pesar de no haber ganado la batalla diaria al virus, aún no se ha perdido la guerra.