Renacer de las cenizas en Valleseco

Este 17 de agosto se cumple un año desde que se desatara el gran incendio forestal originado en Valleseco, el mayor de aquel año en España, que calcinó más de 10.000 hectáreas de terreno -que incluyó el 32% del Parque Natural de Tamadaba- y forzó la evacuación de 10.000 vecinos de las cumbres.

El calendario completa hoy un año exacto desde que el fuego abriese la peor de las heridas en las cumbres de Gran Canaria y en el corazón de tantos habitantes que abandonaron sus casas, animales, pertenencias y esperanzas aquella tarde funesta en que unas líneas de alta tensión en el barranco de Crespo, en el municipio de Valleseco, originaron el mayor incendio forestal del año en España.

Las lenguas de fuego arrasaron alrededor de 10.000 hectáreas de terreno en aquel agosto infernal de 2019, al que precedían otros dos incendios: el primero originado una semana antes en Artenara, el 10 de agosto, que calcinó más de 1.500 hectáreas de superficie en Tejeda, Artenara y los altos de Gáldar; y un segundo conato en Cazadores, en la zona alta de Telde, el 12 de agosto, que incidió en unas 160 hectáreas.

Sin embargo, el tercer gran incendio originado en Valleseco el 17 de agosto de 2019 se propagó con mucha más celeridad y agresividad por los paisajes naturales del noroeste de Gran Canaria hasta internarse en el Parque Natural de Tamadaba, el pulmón de la Isla, donde arrasó un 32% de la superficie. Pero, además, el gran incendio de Valleseco forzó la evacuación urgente de 10.000 residentes que, reubicados en casas de allegados o en pabellones improvisados para atravesar la catástrofe, sufrieron en vilo largas noches de vigilia y desconsuelo sin poder saber si sus hogares, ganados y fincas habían sobrevivido a la voracidad de las llamas. Y la isla entera seguía con el corazón encogido las intervenciones diarias de Federico Grillo, coordinador de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, quien, desde una acertada política de comunicación clara y honesta con la ciudadanía, admitía en los comienzos del desastre que "el ser humano no es capaz de detener estas tormentas de fuego".

Pesadilla

Un año después, el 80% del terreno quemado se ha recuperado a nivel paisajístico, declaraba Grillo la pasada semana, aunque aún se distinguen las cicatrices negras en contraste con los rebrotes verdes de la primavera, pero los vecinos de Valleseco recuerdan con amargura esa pesadilla pasada que marcó sus vidas para siempre.

Juana, vecina del barrio de Lanzarote, confiesa que "todavía se me ponen los vellos de punta". "Mi única manera de seguir pa' lante es que ni se me pase por el pensamiento", manifiesta la vecina vallesequense, quien, por fortuna, encontró su casa intacta a su regreso cuando se apaciguaron las llamas. "Mañana [por hoy] se cumple un año de la primera noche en la que nos mandaron al Pabellón Deportivo de Valleseco", relata, "mi marido y mi hija sacaron a los animales a toda prisa, se los llevaron al Zumacal, y después nos trasladaron a Teror, sin nadita en las manos". "Aquello fue horrible, como si fuera el fin del mundo, porque lo puedes ver por la tele y sentir pena, pero cuando pasa en tus propias carnes se te queda la tristeza dentro para siempre, porque es la realidad más dura que yo he vivido".

Como tantos vecinos del municipio, Juana recuerda la red de solidaridad que entretejió la isla entera durante aquellos días: "En Teror nos ayudaron maravillosamente, nos dieron una camita, comida y ropa que no teníamos", recuerda. "Pero esto es para dejarlo atrás y no volver a recordarlo, porque a nuestras casas no les pasó nadita, pero si yo lo pienso, vuelvo a estar con el susto de lo que pudo haber pasado".

Por su parte, la joven pareja formada por Airam y Cathaysa, con dos hijas de 2 y 5 años, vio su mundo entero reducido a cenizas tras el paso del fuego por su casa y su finca en Valleseco. "Lo dejamos todo atrás, y lo perdimos todo", relata Cathaysa, quien recuerda con nitidez los detalles como flashbacks de aquel día: la primera columna de humo, el rugido del helicóptero, llamar a Airam por teléfono y coger a las niñas. Y no mirar atrás. Su desalojo se produjo en plena órbita de llamas que cercó la casa en cuestión de minutos, "e incluso el fuego nos adelantó mientras iba conduciendo, aún recuerdo la carretera haciéndose cada vez más chica", apunta Airam.

Ambos viven ahora en una casa de alquiler más pequeña y más cerca del centro de Valleseco, lo cual les proporciona más tranquilidad contra el aislamiento, aunque acuden con regularidad a su casa calcinada para cuidar la finca. "Si hoy ves lo que era nuestra casa desde fuera, parece que no le ha pasado nada pero, cuando abres la puerta, ves el techo rajado, el suelo negro lleno de escombros, nuestra habitación completamente quemada, salvo los colchones de los muebles, y todo se hizo cenizas".

Ambos relatan con dolor que tampoco sobrevivieron sus dos perros, ya que las prisas por salvar sus vidas no dio tregua para volver a rescatarlos a través de las llamas, al igual que un universo de pertenencias acumuladas a lo largo de todas sus vidas. "En ese caso, no dejan de ser objetos, pero, por ejemplo, mi madre falleció hace 3 años y perdí todos los recuerdos que tenía de ella. Y ahora, con el paso del tiempo, me da mucha pena no tenerlos ni poder compartirlos con mis hijas", revela Cathaysa, a lo que Airam añade que "ahora vivimos con la caja de las fotos junto a la puerta principal".

Y es que, además, este infierno se desató solo tres días después de que la familia se reinstalara en casa después de desalojarla a causa del incendio anterior originado en Artenara, que alcanzó la montaña contigua a su finca. "Aquella vez nos fuimos por nuestro propio pie a casa del hermano de Airam, pero la segunda vez no tuvimos opción. Esa primera vez sí nos dio margen para organizarnos y llevarnos a los animales, pero en la segunda logramos salvar la vida por unos minutos", apunta Cathaysa. "A veces, la cosa no está para ti y tienes que aceptarlo".

Sin embargo, la familia encarna un ejercicio de superación en que trata de reconstruir su mundo poco a poco desde un nuevo hogar. Las contribuciones y donaciones de vecinos han constituido un apoyo importante para reinventarse desde cero, junto con las ayudas oficiales que les permitieron pagar una fianza y los meses de alquiler para salir adelante.

En estos momentos, Airam se encuentra en el paro después de que el fuego calcinara su proyecto de dedicarse a la agricultura y la ganadería en la finca, mientras que Cathaysa ha conseguido un empleo temporal en el Ayuntamiento de Valleseco. "No creo que lo nuestro sea una cuestión de superación, sino de supervivencia", declara Cathaysa, con humildad. "Pero si hay un ejemplo de superación en esta familia es el de nuestra hija mayor, que ha afrontado todo esto con una madurez que nos ha sorprendido y enorgullecido", añade Airam.

"Todavía se asusta mucho cuando ve neblina por la ventana, que es un fenómeno habitual en Valleseco, porque le recuerda a las columnas de humo. Y a mí mismo me pasa cada vez que escucho pasar una sirena. Pero seguimos adelante, mirando al futuro, porque no queda otra", concluye.