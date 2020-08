La mediana de la Avenida Carlos V comienza a quitarse el 31 de agosto

El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha comenzado a informar a comerciantes, vecinos y vecinas de la zona de la Avenida Carlos V de Carrizal que las obras incluidas en el proyecto "Actuaciones para la mejora de aspectos y funcionalidad de la Zona Comercial Abierta de Carrizal (Carlos V)" están previstas que comiencen el próximo 31 de agosto, con una duración de ejecución aproximada de dos meses.

Las obras previstas incluyen la eliminación de la mediana, la implantación de sumideros de gran captación de aguas pluviales en las intersecciones, la eliminación de contenedores de recogida de residuos orgánicos y selectiva para nueva ubicación y la sustitución de lámparas en la glorieta de la calle Alemania por focos led, con la consecuente mejora de iluminación y medioambiental.

Durante el periodo que duren los trabajos la circulación por la Avenida Carlos V se verá afectada por tramos y fases, tal y como ha sido expuesto por parte del consistorio durante diversas reuniones que se han ido realizando.

Circulación

No obstante, explica la concejala de Urbanismo de Ingenio, Victoria Santana, las obras irán por fases y no cierra en ningún momento la circulación del tráfico durante los dos meses que dura su ejecución, "a no ser que se necesite hacerlo algunos días de forma puntual, cuando haya que realizar el asfaltado de la zona levantada.

Además, teniendo en cuenta que se verá afectada la disponibilidad de aparcamientos en la avenida, el Ayuntamiento de Ingenio habilitará diversas zonas para este fin en lugares colindantes.

Santana explica además que "la actuación total de mejora de esta vía comercial cuesta cerca de tres millones de euros y nunca se va a poder disponer de ese dinero a la misma vez, lo que nos lleva a realizar la obra en diferentes fases". En este caso, los trabajos cuentan con un presupuesto de 395.000 euros.

Desde la entidad local se pide disculpas de antemano por las molestias que se ocasionarán, esperando que la ciudadanía sepa entender que se trata de una ejecución necesaria para el bien comunitario.