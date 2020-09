Las guaguas de Global llevan este año al Pino las promesas de los peregrinos

Las promesas y peticiones a la Virgen del Pino llegarán este año en guagua. Ante el llamamiento a la población de Gran Canaria para que no acuda a Teror en los días grandes de la fiesta de la patrona, la compañía Global y el Ayuntamiento han buscado una forma alternativa de mantener esa tradición y ofrecen a los peregrinos la posibilidad de plasmar sus ruegos en un libro, que será entregado en la basílica en próximo 22 de septiembre. Por cada devoto que envíe su mensaje a la página laguaguadelaspromesas.com, la empresa donará un kilo de comida a Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos para repartir a las personas más necesitadas de la Isla.

Esas promesas del Pino también viajarán durante meses por toda la geografía de Gran Canaria, pues Global rotulará en uno de sus vehículos todos los textos que quepan, según anunciaron ayer el director general de la empresa de transportes, Víctor Quintana, y el alcalde de Teror, Gonzalo Rosario, durante la presentación de la iniciativa en el parque de San Catalina de la capital.

La idea conjunta de Global y el Ayuntamiento es intentar convencer a los peregrinos para que este año no vayan a Teror en las principales fechas de la celebración del Pino, los días 7, 8 y 13 de septiembre. Aunque todos los actos festivos están suspendidos, es previsible que algunos devotos quieran ver la imagen de la virgen durante esos días, con el consiguiente riesgo de aglomeraciones y contagios de Covid-19.

"Este año, por las circunstancias conocidas, no deben ir a Teror a pagar sus promesas, sino que nosotros se las llevaremos en guagua", explicó Quintana. La forma de hacerlo es entrar en la web creada al efecto, poner solo el nombre (los que quieran preservar cierto anonimato) y teclear la promesa o el ruego. La página está abierta desde ayer y el alcalde fue uno de los primeros en dejar un mensaje: "Que la Virgen del Pino ilumine a la comunidad científica para que encuentren lo antes posible la tan ansiada vacuna".

Todas las promesas que lleguen hasta el día 13 de septiembre se publicarán en un libro, que se entregará al párroco de Teror, para que lo bendiga junto al vehículo con las promesas rotuladas. "Será la guagua que simbólicamente llevara las promesas de todos los peregrinos", apuntó Quintana.

Global, recordó, no tiene previsto ningún servicio especial por las fiestas del Pino. Solo funcionara la linea regular, porque es una obligatoriedad de servicio público para las personas que la utilizan a diario. Por tanto, si muchas personas van caminando esos días, tendrá que buscar un medio de locomoción particular para volver. "Aunque es un sinsentido que una empresa de transportes le pida a la gente que no se mueva, este año sí rogamos que no vayan a Teror porque se podrían producir aglomeraciones y eso no es recomendable en estos momentos", dijo.

Global ha ido recuperando los clientes que perdió durante los meses más duros del confinamiento -hubo días que cayó hasta el 10% de lo habitual- y en las últimas semanas de agosto se ha rondado una ocupación del 70%, más de lo esperado por la empresa. Se calcula que a partir de este mes vuelva a bajar ese porcentaje ante la falta de turistas.