Inquietud en el centro de emergencias por el positivo de uno de los empleados

El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), desde el que se gestionan grandes emergencias como los incendios forestales, cuenta con un caso diagnosticado de Covid-19 entre su plantilla. El empleado se contagió en el ámbito privado, pero ha estado en contacto con compañeros y en las zonas comunes del edificio. Los trabajadores señalaron ayer que sienten inquietud por el hecho de que no se han tomado medidas para garantizar la seguridad sanitaria en el edificio, ya que no se les han realizado test, ni se ha desinfectado a fondo el inmueble. Sienten preocupación, no sólo por si se infectan personalmente, sino por el riesgo que eso supone para sus familias.

El positivo no ha comprometido la continuidad de las labores esenciales que en el centro se llevan a cabo, según indicó ayer Inés Jiménez, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que añadió que el resto de miembros del equipo del que forma parte el afectado fueron sometidos a pruebas con resultados negativos.

Jiménez agregó que los equipos de trabajo del Cecopin habían cambiado sus normas de actuación, incluso antes de que comenzara el estado de alarma, para garantizar la continuidad de la actividad de esta infraestructura esencial ante cualquier eventualidad que pudiera surgir relacionada con la pandemia. Asegura que sus miembros ahora forman parte de grupos estancos, sin cambiar turnos o mantener contacto con otros trabajadores, pero existen zonas comunes, sobre todo, en los accesos al edificio.

La consejera señala que el protocolo de actuación ha permitido dar continuidad a las tareas del centro durante la temporada de incendios, a pesar del positivo en Covid-19, el "único caso" hasta el momento en el Área de Medio Ambiente. Otros trabajadores del Cecopin también han tenido que someterse a pruebas del coronavirus en fechas recientes por ser contactos de casos positivos en sus ámbitos familiares, aunque han dado negativo.

Jiménez subrayó, asimismo, que los equipos de trabajo del Cecopin se encuentran siempre en guardia ante cualquier emergencia y que, debido a las particulares características de su misión, tienen que operar con una estructura distinta a otras unidades del Cabildo. El código de actuación en vigor desde el arranque de la pandemia incluye dobles limpiezas y desinfecciones de los equipos y el mobiliario que son llevadas a cabo los propios trabajadores al comenzar y finalizar sus turnos laborales.

La mayor parte del personal adscrito a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo trabaja en instalaciones públicas e infraestructuras repartidas por toda Gran Canaria sin ningún contacto físico con el centro de coordinación operativa de Tafira.