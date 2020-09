Los municipios turísticos reclaman "medidas concretas" ante la Covid-19

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) pidió ayer "decisiones y medidas concretas", tanto sanitarias como de otro tipo, ante la situación actual derivada de la crisis del Covid-19. "Necesitamos ya concreción en las medidas", dijo el presidente de la organización, José Miguel Rodríguez Fraga, tras la reunión de la junta directiva, a la que pertenecen San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Teguise, Pájara, Adeje, Arona y Guía de Isora.

La vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, echó de menos una mayor contundencia del Gobierno de Canarias para "tomar decisiones" que frenen esta expansión del virus. "Exigimos más valentía, tanto con lo que afecta a Canarias, como ante Madrid".

En ese sentido, demandó al Gobierno de Canarias que "de una vez por todas" muestre capacidad de liderazgo "ante Madrid". Bueno García cree que debe reivindicar "un plan real para Canarias ante esta sangría a la que nos hemos visto abocados", ante el riesgo de que se pierda la campaña de invierno "si no se rectifica a tiempo".

Tras conocerse esta misma semana los datos de paro registrado correspondientes al mes de agosto, Onalia Bueno destacó que los municipios turísticos del archipiélago han pasado de ser "el motor económico de Canarias" a ser "los pobres" de Canarias. "Y nadie nos dice -añadió- cómo debemos hacer frente a esta situación. Esto nos ha desbordado a todos, pero ya ha pasado tiempo suficiente como para poder tomar medidas concretas y consensuadas".

"Hemos oído muchos discursos de un lado y de otro y algunas cosas se han hecho bien, pero el primer objetivo en este momento es parar el avance de los contagios por el Covid-19 y revertir la situación", añadió también Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, insistiendo en que eso es "lo básico". No tiene sentido hacer todo lo demás "si siguen aumentando los contagios", dijo.

El titular de la AMTC recordó que son necesarios "planes concretos de actuación, apoyo económico y coordinación con otras administraciones" para poder atajar "y hacer cumplir las medidas" de salud pública que eviten el aumento de la incidencia del coronavirus. "Necesitamos acceso a la información sobre contagiados para poder activar nuestros escasos recursos, que queremos poner a disposición en una situación crítica como la que estamos viviendo".

Detalles

La exigencia de mayores detalles se hizo extensiva, asimismo, a las medidas económicas anunciadas por los gobiernos de España y Canarias para reactivar el sector turístico y la actividad económica, en general. "No solo de las grandes empresas turísticas, por supuesto, sino de todo ese tejido medio que se mueve en nuestro sector", insistió Rodríguez Fraga, que definió gráficamente su situación. "No está en la UVI, sino casi en paliativos".

"Nosotros hemos hecho planes, pero no se concretan porque el tiempo pasa y no se sabe de qué recursos vamos a disponer. No sabemos lo que viene y necesitamos que el Gobierno de Canarias se ponga al frente y lidere con contundencia y claridad este proceso", siguió explicando.

Así, exigió al ejecutivo regional que cuente "con los municipios turísticos, que representamos una parte fundamental de un sector que no solo son los mayores empresarios", aclaró. "Somos municipios y somos turísticos, por lo que compartimos todo el conjunto de problemas y necesidades que tienen todos".

Rodríguez Fraga valoró "negativamente" que se diga que los ayuntamientos no hayan tomado medidas contundentes ante la crisis sanitaria. "Hemos hecho un gran esfuerzo, tanto con medidas fiscales, como de incremento de servicios a los que hemos hecho frente". Y recordó, asimismo, que "no es verdad" que se estén cobrando los tributos locales. "El que menos de nosotros tiene congelados los tributos municipales".

"Necesitamos reactivar la remodelación de los hoteles y la obra pública como un factor importantísimo en la recuperación del empleo y la generación de riqueza", insistió, y para eso se requieren planes. "Nos hemos quedado pasmados porque desde la Consejería de Turismo nos han pedido proyectos y proyectos y, ahora, resulta que nos dicen que solo hay cuatro millones para todos los municipios turísticos, sin concretar si son para 2020 o 2021".

La reunión de ayer jueves en Santa Cruz de Tenerife contó con la presencia de los siete municipios (Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán, Pájara, San Bartolomé de Tirajana y Teguise) que forman parte de la junta directiva de la AMTC. Asistió también, como invitado, el alcalde de Santiago del Teide en su condición de presidente de la Comisión de Turismo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).