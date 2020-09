La familia de Juana Ramos pide el ingreso en prisión de su presunto homicida

La acusación particular que representa a la familia de Juana Ramos ha solicitado el ingreso en prisión preventiva de Miguel Ramos tras saltarse las medidas cautelares impuestas para su libertad provisional. El acusado alega que lo hizo debido a que la situación del coronavirus no se lo permitía.

El sospechoso de la muerte y desaparición de Juana Ramos compareció ayer ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, para dar explicaciones respecto al motivo por el que dejó de comparecer dos veces a la semana durante varios meses. El investigado alegó que debió hacerlo debido a la crisis del coronavirus, así lo aseguró el abogado de la acusación particular Alberto Hawach.

El letrado explicó que fue notificado anteayer sobre la comparecencia del acusado debido a que dejó de presentarse en el Juzgado como lo establece la medida cautelar que pesa sobre él. A su juicio, Miguel Ramos dejó cumplir con la misma "desde hace bastante tiempo". Además, el abogado expresó que la justificación utilizada por el principal sospechoso fue, entre otras, el estado de alarma y su estado de salud.

La acusación particular relata que existe un certificado que dice que desde el 13 de marzo no se presenta, sin embargo, manifiesta que "ha surgido la polémica, ya que esto va por tiempo y cierto es que las personas que tienen que presentarse tenían que seguir acudiendo. Ya quedaba por parte del servicio de vigilancia notificarle si podía ingresar al Juzgado o no". Por lo que el encausado "ha incurrido en una contradicción manifiesta y ha motivado que por la parte procesal de la familia de la víctima no aceptemos esas disculpas, ya que pudo dejar de acudir los primeros días, pero en los meses de junio, julio y agosto ya chirriaba un poco la cuestión", asevera.

"Bajo nuestro punto de vista ha incurrido en bastantes contradicciones, ya que su versión, al igual que estos cuatro años que lleva la investigación, está siempre llena de discordancias", asevera Hawach. Igualmente el letrado especificó que como acusación particular ha solicitado la modificación de la situación personal de Ramos para que sea ingresado en prisión. "Hay una parte de la investigación que está secreta, a la que ninguna de las partes tenemos acceso por ley", revela Hawach. Por último asegura que tienen plena confianza en la Policía Nacional, ya que "sabemos que está haciendo un trabajo exhaustivo y esperamos que llegue a buen puerto".

Por su parte, el abogado de la defensa, Francisco Mazorra, señaló que la comparecencia fue "normal y corriente" y motivada a una "confusión que hubo debido al tema del coronavirus y las presentaciones. Todo unido a que Miguel Ramos se operó y se encuentra convaleciente". Ha indicado también que no cree que la jueza María Auxiliadora Díaz dicte la prisión provisional porque "no lo hubiese dejado salir" del Juzgado.

Igualmente, Mazorra relató que el Ministerio Fiscal "no solicitó" el ingreso a prisión preventiva, sino que lo requirió para que cumpliera y para que en caso de que no hacerlo se enfrente a un delito de desobediencia.

Juana Ramos desapareció el 20 de agosto de 2016 a sus 58 años. Desde ese momento, se busca su cuerpo, aunque el 7 de septiembre de ese mismo año quien fuese su expareja fue detenido al ser el principal sospechoso del caso. Sin embargo, Miguel Ramos salió de prisión preventiva un mes después, debido a que carecía de medios económicos para darse a la fuga y no tenía antecedentes penales.

A pesar de ello, continúa la investigación en su contra por los delitos de detención ilegal y homicidio. Mientras que la búsqueda del cuerpo de la vecina de La Paterna fue retomada en marzo de 2019 entre los municipios de Arucas y Firgas ya que un informe del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, señala que la geolocalización de los móviles de la empresaria y del investigado coinciden en El Puertillo, donde se pierde el rastro de ella, el mismo día en que desapareció, lugar al que él acudió otras tres veces más. El próximo lunes la jueza notificará si Ramos regresa o no a prisión provisional.