Del bling al click

El comercio electrónico ha continuado creciendo en Canarias durante los últimos años y su facturación en 2018 alcanzó los 1.608 millones de euros, un 3,49% del Producto Interior Bruto regional, según el informe sobre el Comercio Electrónico en Canarias realizado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (OCTSI) de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. "Antes de que llegara el Covid-19 las estimaciones de Google sobre comercio electrónico indicaban que en tres años éstas supondrían un 20% del volumen de ventas en España pero es evidente que esta crisis sanitaria lo ha acelerado todo y esa cifra ahora será superior", explica Gabella González sobre un cambio que para él se traduce en "facilidades" para potenciar y apoyar, sobre todo, la venta exterior de las colecciones de las y los diseñadores grancanarios. "Ese es el camino; de hecho, la mayoría de quienes ya tenían funcionando sus webs de venta online en Gran Canaria han visto incrementar su facturación durante la pandemia", añade con optimismo el director general.

Así, estos últimos cinco meses y pese a la dificultad que para creadores y empresarios supone trabajar con la sombra de la incertidumbre instalada en sus mentes, firmas de moda grancanarias como Pedro Palmas, Santi Carballo, José Angel Dapresa o Blasón, por citar sólo algunas marcas, se han dedicado al complejo proceso de elaborar sus websites, un trabajo del que económicamente también se benefician indirectamente otras empresas o profesionales vinculadas a la moda y el diseño como fotógrafos, agencias de modelos, diseñadores digitales, maquilladores, estilistas o peluqueras, hombres y mujeres cuyos servicios resultan imprescindibles para poner en marcha y nutrir las nuevas webs.

"Ha sido un efecto rebote ya que sí desde hace tiempo los diseñadores tenían clara la necesidad del 'ecommerce' la crisis del coronavirus ha servido como último detonante para que se pusieran a ello conscientes de que ya las costumbres del consumo han cambiado para siempre", cuenta Lartaun Pérez, director de Pop House en Canarias. "Como agencia de moda hemos participado durante los últimos meses en la elaboración de los 'lookbooks' de las firmas no solo proveyendo modelos sino también ofreciendo un paquete 'llave en mano' que incluye fotógrafo, estudio, maquillaje, estilista y modelos. El diseñador", dice, "nos entrega su colección y nosotros le damos las fotos que necesita para la web ya terminadas".

"La situación a la que nos ha llevado la pandemia" para desarrollar una marca en el mercado online "más que definitiva ha sido la precursora del siguiente paso de la reestructuración de la firma en el entorno digital, que en mi caso empezó hace tres años", asegura el diseñador de complementos en piel Santiago Carballo. Como otros tantos empresarios grancanarios vinculados a Moda Cálida, Carballo ha solicitado apoyo económico del fondo de ayudas de alrededor de 250.000 euros destinado por el Cabildo de Gran Canaria a apoyar a este emergente sector del tejido industrial insular y que irá destinado no sólo a la puesta en marcha de sus páginas webs sino que cubre gastos de alquileres, adquisición de maquinaria o posicionamiento de branding, entre otros factores.

Sobre el trabajo que hay detrás de la puesta en marcha de un 'website', Carballo explica que ha debido realizar "aproximadamente unas 1.800 fotografías solamente de imágenes descriptivas" de cada producto. "Hemos tardado 15 días en exclusividad con las fotos y a eso habría que añadirle los ajustes y adaptaciones de este material al entorno web, además de sumarle la ejecución de las instantáneas propias de campaña de cada colección", dice el empresario y diseñador grancanario.

"El comercio online es el presente pero ya hace muchísimo tiempo que forma parte del mercado en alza por la comodidad y el ahorro de tiempo para el cliente", argumenta por su parte el modisto de Gran Canaria Pedro Palmas sobre esta "imprescindible" transformación que, opina, "supone un ahorro grande en infraestructura y servicios físicos (locales, dependientes contratados?) aunque también tiene un gran coste tener en marcha una página de venta online porque se debe pagar servidores, dominios, el trabajo de informáticos, los servicios de mensajería, fotógrafos, modelos, departamento de ventas, atención al cliente, bancos, 'tpvs' virtuales... Muchísima labor añadida pero sin duda estamos hablando de una inversión de futuro y una realidad ineludible", añade.

"Nuestra firma no vende productos terminados; ofrece la posibilidad de diseñar tu complemento, ése que habla de ti? Y esto, con todas sus opciones, es muy difícil de transmitir desde un escaparate físico", explica la diseñadora Begoña Carretero, directora de la marca grancanaria de bolsos Blasón, quien también ha dedicado estos meses posteriores al confinamiento para actualizar la página web de su firma y ampliar sus servicios. "La personalización de un Blasón requiere de tiempo y tranquilidad y esa es la principal ventaja que nos ofrece la venta online: diseñas cuándo y dónde quieras, tomándote el tiempo que necesites. No obstante, contar con un buen producto y una tienda online potente no es, ni mucho menos, suficiente para hacerse un hueco y llegar a tu público. La venta a través de la web sigue siendo muy difícil, en un mercado saturado de oferta online. Sólo en España se estima que hay más de 85.000 webs de moda y esa es la enorme competencia donde hay que hacerse visible", argumenta sobre la importancia de tener actualmente activa y mejorada una 'website' "atractiva y competitiva".

Puesta en marcha

Diseñar, nutrir y activar las nuevas páginas web supone para sus propietarios, además de dinero, una importante inversión de tiempo. "Siendo realista, faltarían dos meses aún", explica Santi Carballo sobre los plazos para poner en marcha la de su marca de artículos de piel. "Es un proyecto grande", reconoce. "Son siete colecciones las que están actualmente activas donde cada una consta de entre tres a doce productos, sin contar con la gama cromática. Además de la diversificación de la firma en lo que se refiere a la personalización y realización de piezas exclusivas, así como la colaboración con arquitectos que tienen la piel como elemento de unión de estas profesiones".

Digitalizar, por ejemplo, la colección de la marca Pedro Palmas supone "fotografiar 28 prendas entre moda de baño y complementos". El diseñador destaca, asimismo, que "para una web de ventas hay que tomar fotografías desde muchos ángulos y partes del cuerpo para que el cliente pueda apreciar el producto".

"Creo que plantear el canal online como un añadido de ventas es un mal enfoque. Si no existes online", reflexiona Begoña Carretero, "sencillamente no existes. Tengo la sensación de que el negocio online ha dado un salto tan grande en estos últimos meses que apenas nos ha dado tiempo de adaptar nuestra estructura y recursos para incorporar a profesionales especializados en el área digital, capaces de dirigir y ejecutar de forma medible y fiable todas las acciones relacionadas con la estrategia digital y su conversión en ventas", lamenta la diseñadora.

"Pensar que el diseñador, que en la mayoría de los casos se ocupa personalmente de la selección de materiales, compras, producción, control de calidad, proveedores, clientes, branding, informes, shootings o eventos, entre un largo etcétera de funciones, puede ser también capaz de gestionar de forma eficaz el área digital es una quimera", insiste Carretero. "Debemos desterrar esta creencia de nuestras aspiraciones porque, incluso teniendo formación cualificada para ello, que no suele pasar", dice, "el factor tiempo te destroza la ecuación. Hay que entender que el área digital es un pilar tan importante para la supervivencia de tu marca, como lo es el propio producto, por eso es necesario que alguien capacitado se dedique exclusivamente a su gestión".

"Frente a un problema hay que buscar una solución justa; en nuestro caso", argumenta Santi Carballo sobre la reconversión, "la firma va a asumir el gasto de los trámites aduaneros para ajustarnos al mercado global en el concepto: precios más portes más impuestos en destino. A ningún cliente fuera de las Islas se le puede pedir que entienda un régimen especial de fiscalidad IGIC y el trámite de conversión del IGIC al IVA obligado y centralizado en Madrid sin haber ninguna sucursal en Canarias para despachar las salidas, lo cual no solo agilizaría los trámites sino la logística, lo que repercute ser más competitivos", concluye.