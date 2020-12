Calzarse a golpe de ratón

Los niños necesitan ropa, zapatos nuevos a menudo, porque crecen muy rápido o destrozan todo lo que se ponen. "Al principio es divertidísimo pero cuando no tenemos tiempo ni ganas para detenernos a mirar, buscar tallas, etcétera, la cosa cambia. A nivel personal podemos tener el número de whatsapp de las dependientas de las tiendas donde más sueles comprar pero eso generalmente no soluciona nuestros problemas", explican los responsables de ZapON.

"Todos sabemos que en comercio on-line, los canarios estamos discriminados", aseguran desde ZapON. "De hecho, ahora las grandes marcas están creando sus webs específicas para Canarias, pero las empresas más pequeñas no pueden asumir el sobrecoste de pagar los portes, realizar la gestión de aduanas, ni están dispuestos a perder dinero a la hora de admitir devoluciones". La empresa de venta online se compromete a que el cliente "en 24 ó 72 horas reciba su producto en cualquier isla canaria". Hay islas, según han podido comprobar, que ni siquiera tienen una zapatería infantil donde acudir. "Nosotros se la enviamos", añaden. "Queremos adaptarnos a las necesidades de los clientes. A muchos les asusta que no puedan probarse el calzado por eso no sólo ofrecemos devoluciones gratuitas, sino que enviamos al transportista a buscarlos donde y cuando al cliente le venga mejor", concluyen los emprendedores al mando de ZapON.