Mogán reclama un mando único en inmigración ante la situación en Arguineguín

El Ayuntamiento de Mogán ha reclamado este lunes al Gobierno de España que disponga de un mando único para resolver la crisis migratoria en Canarias y se responsabilice de la situación de las más de 4.300 personas que han llegado en patera a las Islas, sobre todo de los 332 migrantes que se encuentras hacinados en el muelle de Arguineguín.

En una rueda de prensa celebrada frente al campamento que Cruz Roja ha habilitado en el muele de Arguineguín, en la cual estuvo también presente el patrón mayor de la cofradía de pescadores, Ricardo Ortega, la alcaldesa, Onalia Bueno, ha criticado que la Secretaría de Estado de Migraciones haga caso omiso de las reivindicaciones de las administraciones canarias y contenga a los migrantes en unas islas que no cuentan con recursos suficientes para acogerlos a todos en vez de trasladarlos a otros centros del país para que sean acogidos dignamente. Por ello, pide además solidaridad territorial y responsabilidad o, advierte, Mogán "tomará todas las medidas que considere" para revolver la situación porque, asegura, "la consigna del Gobierno es mantener a los inmigrantes retenidos en las Islas".

La regidora moganera dejó clara la postura de la Corporación y el hartazgo tanto de su equipo como de la ciudadanía de la situación a la que se somete al municipio. "Nos han dejado solos", afirmó. Bueno recordó que Mogán ha sido siempre un municipio "de acogida, solidario y hospitalario, pero todo tiene un límite".

En su intervención, la alcaldesa insistió en que el Estado tiene que levantar cuanto antes el campamento dado que los migrantes no están en condiciones dignas y porque considera que el muelle no reúne las condiciones de seguridad necesarias. En este sentido, Bueno reveló que durante la madrugada de este lunes tres personas se escaparon y fueron detenidos por la Policía Local y la Guardia Civil a las 09.30 horas de la mañana en la Playa del Cura. "El muelle no reúne las condiciones de seguridad para mantener allí a 332 personas, y a ello se suma que desconocemos aún los resultados de las pruebas PCR y si están contagiados puede ser motivo de inseguridad para los vecinos".